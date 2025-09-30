Vesela novica za ljubitelje športa! Naslednje leto bo Slovenija gostila izjemen dogodek

Evropska kolesarska zveza (UEC) je na družbenih omrežjih razkrila, da bo Slovenija z Ljubljano prihodnje leto med 3. in 7. oktobrom gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kandidaturo je pred 12 dnevi napovedala Kolesarska zveza Slovenije (KZS) s podporo slovenske vlade, ki je takrat prižgala zeleno luč.

Dan pred začetkom letošnjega evropskega prvenstva v francoskih mestih Drome in Ardeche je krovna zveza UEC na družbenih omrežjih, med drugimi tudi na X, sporočila, da bo Ljubljana prihodnje leto gostila najboljše kolesarje na stari celini.

EP v Sloveniji bo na sporedu med 3. in 7. oktobrom, sama časovnica tekmovanja pa bo drugačna kot na letošnjem v Franciji. Prvenstvo bodo namreč začeli s cestnimi dirkami in ga končali z vožnjami na čas.

Prvenstvo stare celine bo prihodnje leto tako kot letos na vrsti po svetovnem prvenstvu, ki bo leta 2026 v Montrealu v Kanadi med 20. in 27. septembrom.

Evropska prvenstva v kolesarstvu sicer potekajo od leta 1995, šele od 2016 pa na njem nastopajo tudi člani in članice, potem ko je bilo pred tem EP namenjeno mladincem in mlajšim članom.