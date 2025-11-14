  • Delo d.o.o.
KVALIFIKACIJE ZA SP 2026

Veseli november kliče, upanje na SP 2026 ohranja le zmaga proti Kosovu

Slovenci so bili doslej štirikrat uspešni v zadnjem ciklu.
Miran Pavlin in Zlatko Zahović sta Slovenijo popeljala na EP 2000. FOTO: Ruben Sprich/Reuters
Peter Zalokar
 14. 11. 2025 | 08:36
5:25
Se bo kdo od slovenskih nogometašev v torek v Stockholmu pridružil novembrskim junakom, kakršni so bili Mile Aćimović, Miran Pavlin, Milan Osterc, Mladen Rudonja in Zlatko Dedić, ki so se z zlatimi črkami zapisali v zgodovino kot strelci nepozabnih golov ob uvrstitvah reprezentance na velika tekmovanja? Šest novembrskih ciklov je bilo odločilnih in v štirih je bila Slovenija uspešna. Reprezentanca Matjaža Keka ima še vedno priložnost, da si z zmagama proti Kosovu (jutri, Stožice) in Švedski priigra dodatne kvalifikacije za SP 2026, a potrebovala bo tudi nekaj športne sreče.

327 tekem je doslej odigrala Slovenija, ima 120 zmag

Še vedno se ne več tako mladim navijačem dvignejo kocine, ko se spomnijo na 17. november 1999. V zasneženem Kijevu je fantomski gol Pavlina prinesel zgodovinsko uvrstitev Slovenije na veliko tekmovanje, EP 2000. Takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu se je na ulicah slovenskih mest začelo rajanje in množica se je valila proti brniškemu letališču ter pričakala heroje Srečka Katanca. Eden od njih je bil Aćimović, ki je štiri dni prej, 13. novembra 1999, za Bežigradom s polovice igrišča presenetil Aleksandra Šovkovskega. Pred tem je Zlatko Zahović izničil zadetek Andreja Ševčenka. Slovenija dokončno ni bila več zgolj smučarska dežela, Trio Kreslin-Lovšin-Predin pa je dobil navdih za pesem Slovenija gre naprej, ki je v hipu ponarodela ...

Turbo Rudi, eden in edini

Dve leti kasneje podobna pravljica. Slovenci so 10. novembra 2001 na razprodanem Plečnikovem objektu ob Dunajski cesti uprizorili preobrat, ko je v 41. minuti izenačil Ačimović, nakar je za evforijo poskrbel Milan Osterc. V slogu Marca van Bastna je z neverjetnim volejem (nikdar ne bomo zares vedeli, ali ni bil morda predložek) s strani lobal Bogdana Steleo za 2:1.

Še večja drama je bila 14. novembra 2001 v Bukarešti. Več kot 30.000 gledalcev je utišal Rudonja. Na 50. tekmi je Turbo Rudi dosegel prvi in edini gol za Slovenijo. Vreden je bil suhega zlata. Kljub izenačenju Cosmine Contre se je Slovenija prvič uvrstila tudi na svetovno prvenstvo. Čeprav je bila sreda, se je na Brniku zbralo nekaj tisoč »tifosov«.

Seveda pravljica ni mogla trajati večno, skrhalo se je že na Japonskem in v Južni Koreji z afero Šmarna gora. A kljub temu si je reprezentanca, takrat pod Bojanom Prašnikarjem, priigrala dodatne kvalifikacije za EP 2004. Nasprotnik pa eden najmanj ugodnih: Hrvaška. Na Maksimiru je Slovenija 15. novembra 2003 iztržila zelo ugoden izid, 1:1, strelec za naše je bil Ermin Šiljak. Optimizem se je začel stopnjevati in vse je kazalo na ponovitev prejšnjih dveh scenarijev. Toda tokrat so imeli južni sosedje aduta v rokavu, ime mu je bilo Dado Pršo, ki je 19. novembra 2003 z golom v 61. minuti razbil slovenske sanje.

Zlatko ukrotil ruskega medveda

Šest let je bilo treba čakati na novo priložnost in spet je ovira prišla z vzhoda. Rusi so bili favoriti v kvalifikacijah za SP 2010 in kazalo je, da bodo vlogo upravičili, ko je 14. novembra 2009 Dinijar Biljaletdinov dvakrat premagal Samirja Handanovića. Toda 71.600 gledalcev na stadionu Lužniki je v 88. minuti razočaral Nejc Pečnik in Kekovi reprezentanci vlil upanje pred revanšo v Ljudskem vrtu.

Letališče Edvarda Rusjana še nikdar ni bilo tako prometno, ruski mogotci so ustvarili zastoje s svojimi zasebnimi letali in bili so prepričani, da bo »zbornaja komanda« premagala palčka s sončne strani Alp. Toda tam živijo potomci bajeslovnih junakov Martina Krpana, Petra Klepca in Kralja Matjaža in so se odločno postavili po robu ruskemu medvedu, ob koncu prvega polčasa pa je zlati zadetek dosegel Zlatko, Zlatko Dedić, in Slovenijo popeljal v Južno Afriko.

Miran Pavlin in Zlatko Zahović sta Slovenijo popeljala na EP 2000. FOTO: Petar Kujundžić/Reuters
Novih šest let je minilo, da je november spet prinesel velik izziv z dodatnimi kvalifikacijami. Takrat za EP 2016. Tekmica pa stara znanka Ukrajina. V Lvovu je bilo 14. novembra 2015 2:0 za Ukrajino. Katanec ni mogel ponoviti zgodbe iz prvega mandata. Na povratni tekmi v Mariboru je 17. novembra upanje na sanjski preobrat obudil Boštjan Cesar, toda Ukrajinci so bili tisti, ki so v 90. minuti dosegli drugi gol.

Benjamina prinesla Euro 2024

Je pa bil november spet vesel pred dvema letoma, ko sicer ni bilo toliko drame. Slovenci so za preboj na veliko tekmovanje, prvo po letu 2010, potrebovali točko proti Kazahstanu in osvojili vse tri, ko sta v zadnji tekmi kvalifikacij za euro v Nemčiji 20. novembra 2023 v Stožicah zadela dva Benjamina, Šeško in Verbič.

Težko je pričakovati, da bo za Slovence november že petič srečen in da bodo Kekovi fantje prihodnje poletje nastopili prek luže, toda upanje umira zadnje, če vprašate Mileta, Pavlina, Rudija, Zlatka ... 

