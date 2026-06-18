Vinska reprezentanca: ko slovensko vino, nogomet in tradicija osvojijo Evropo

Po zgodovinskem uspehu Slovenske vinske reprezentance na evropskem prvenstvu Vino Euro 2026 v Toskani, kjer je Slovenija osvojila že peti naslov evropskega prvaka, so v Občini Križevci pripravili poseben sprejem za svojega občana, člana vinske reprezentance Slovenije, Erazma Kosa.

Mladi vinogradnik iz Ključarovcev pri Ljutomeru je skupaj z reprezentančnimi kolegi spisal novo zlato poglavje. Slovenska vinska reprezentanca je v spektakularnem finalu po izvajanju enajstmetrovk namreč premagala domačo Italijo in še utrdila svoj sloves najuspešnejše reprezentance v zgodovini evropskih prvenstev vinarjev.

Nov mejnik

V prostorih križevske občine je Erazma Kosa sprejel župan Branko Slavinec, ki mu je ob tej priložnosti iskreno čestital za vrhunski dosežek ter dostojno zastopanje Slovenije in domače občine na mednarodnem prizorišču. »Takšni uspehi so veliko več kot samo športni rezultat. So dokaz predanosti, vztrajnosti in povezanosti ljudi, ki s svojim delom širijo dobro ime našega kraja daleč prek slovenskih meja,« je poudaril župan v navzočnosti Erazmovih staršev Tjaše in Mitje.

Takšni uspehi so veliko več kot samo športni rezultat: so dokaz predanosti, vztrajnosti in povezanosti.

Sprejem je potekal v znamenju neizmernega ponosa, spoštovanja ter navdušenja nad izjemnim dosežkom, ki odmeva tako v vinskih kot športnih krogih. Erazem Kos se je zahvalil za topel sprejem in podporo domačega okolja, ki mu predstavlja pomembno oporo na njegovi poti. Poudaril je tudi, da je osvojeni naslov rezultat ekipnega duha, prijateljstva, predanosti in dolgoletnega dela vseh članov reprezentance. »Vinska reprezentanca namreč ne predstavlja samo nogometa. Predstavlja slovensko vino, naše vinogradništvo, tradicijo, kulturo in ljudi, ki stojijo za vrhunskimi slovenskimi vini,« je med drugim povedal odlični vratar vinske reprezentance Erazem Kos.

Poseben trenutek sprejema je bila predstavitev osvojene zlate medalje, ki simbolizira nov zgodovinski mejnik slovenskega vinarstva in športa. Za Erazma je bil letošnji nastop sicer že tretji na evropskih prvenstvih, saj je slovenske barve uspešno zastopal že na Češkem in Portugalskem.

Na srečanju z županom sta bila prisotna tudi Erazmova oče in mati. FOTO: Občina Križevci

Družinska zgodba

Njegova zgodba ima posebno družinsko noto. Tako kot ga je že njegov oče Mitja Kos tudi Erazem nosi dres Slovenske vinske reprezentance, kar daje uspehu še dodatno težo in simboliko povezanosti generacij. Mimogrede, tudi njegova mama Tjaša je neposredno povezana z vinom, saj je bila pred leti, ko Erazem še ni bil rojen, vinska kraljica Slovenije.

Čeprav so vtisi iz Toskane še vedno sveži, naši že pogledujejo proti novim izzivom. Naslednje evropsko prvenstvo bo gostila Madžarska, kjer bo Slovenija branila naslov in lovila nove uspehe. V Občini Križevci so prepričani, da je Erazem Kos s svojim dosežkom postal ambasador kraja, regije in Slovenije, obenem pa tudi zgled mlajšim generacijam, da se z vztrajnostjo, znanjem in predanostjo lahko doseže tudi evropski vrh.