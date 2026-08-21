Vrata paradiža so zdaj na široko odprta

»Pred dvobojem so številni menili, da bo Slovan zlahka napredoval, mi pa smo pokazali, da lahko verjamemo v napredovanje.« Trener Celja Vitor Campelos je po uspešno opravljenem »prvem polčasu« slovenskih nogometnih prvakov v Bratislavi in neodločenem razpletu z 1:1 navijaško po malem pretiraval, toda ni odkril tople vode. Celjani bodo v sredo na stadionu Z'dežele pokazali, kaj zmorejo. Ali se lahko sanje o uvrstitvi v ligaški del lige prvakov uresničijo? Prva tekma na stadionu Tehelne pole je Celjanom v imenitnem vzdušju upravičeno dvignila samozavest, toda ...

Bojazljiv vstop v tekmo, evrogol odličnega Milota Avdylija iz prvega strela proti slovaškemu vratarju Dominiku Takaču, v drugem polčasu tudi Slovanovemu rešitelju po dobljenem dvoboju iz oči v oči z Benjaminom Verbičem, telesna inferiornost v zadnjih 15 minutah in iz celjskega zornega kota res odlično sojenje Felixa Zwayerja (domači trener Yaya Toure ni skrival jeze nad nemškim sodnikom) so lahko tudi razlogi, zakaj Slovan ostaja favorit sicer izenačenega dvoboja med različnima moštvoma. Slovaški prvak ima moč v posameznikih, slovenski v uigranosti.

Celjska predstava po zaostanku in do trenutka, ko so menjave, poškodbe in utrujenost še drugič na tekmi spremenile razmerja sil, je bila taktično na vrhunski ravni. Z žogo v nogah so bili varni, a tudi malo manj nevarni. Le takrat, ko so jim gostitelji dovolili več prostora, in po hitrejših nasprotnih napadih je tudi domačim navijačem zastajal dih. Toda Celjani niso znali unovčiti, kar se jim je ponudilo.

53 -odstotno posest žoge so imeli Celjani. Več strelov (15:8) so sprožili gostitelji, a manj neposredno na vrata (2:4).

Obramba ni več težava, pač pa napad. Kljub v celoti zelo spodobni igri je treba biti realen, Celjani kvalifikacije igrajo brez napadalca in brez napadalnih sprinterjev. Ob tako izgubljenem in povsem brez forme, a bojevitem Armanadasu Kučysu, ki resnejše zamenjave nima, je pravi čudež, da sploh prihajajo do priložnosti. Litovčeva »izgubljenost v času in prostoru« je kljub vsemu realnost, ki potrjuje pravilo poškodovanih igralcev: vrnitev v formo traja toliko časa kot zdravljenje. In Kučys je na meji, ali se bo slej ko prej »izstrelil« ali pa bosta dve za nogometaša res neprijetni poškodbi kolena pomenili tudi konec sanj o vidnejši karieri. Prav Kučysove omejitve so povod za vse druge igralne težave, od zadrževanja žog in neučinkovitosti, posledično izgubljanja moči, do krepkega manka lucidnih podaj, še posebej v globino, Svita Sešlarja, ki je vse bolj rudar kot umetnik, ker tudi sprinterjev ni. Sreče bo enkrat konec! Navsezadnje so bili zadnji trije evropski goli tudi sad srečnih okoliščin.

Igralne slabosti v Bratislavi je še najbolje izpostavil Mark Zabukovnik. »Po mojem smo bili premalo sproščeni, lahko bi več igrali, preveč je bilo nabijanja, ni nas bilo pri drugih žogah, ki smo jih prepoceni izgubljali,« je bil realen kapetan, ki je bil ob presenetljivo stabilnem, zanesljivem in odličnem v dvobojih Pepeju Danielu med najboljšimi v taktično dobro vodenem celjskem orkestru.

Ni še konec: Celjani so opravili le prvih 90 minut dvoboja proti favoriziranim slovaškim prvakom, ki bodo v Celju še močnejši za Andraža Šporarja. FOTO: NK Celje

Glavni dirigent Campelos nekaj ima, spremlja ga sreča, ta pa je zaveznica pogumnih. Celjani so bili v Bratislavi pogumni, a doma bodo morali biti še boljši proti z Andražem Šporarjem v konici napada še močnejšemu Slovanu. Najbrž tudi srečnejši. Vse to so lahko, ker ... »Imamo kakovost. Pokazali smo, da smo na isti ravni kot Slovan, če ne na višji. Z našimi navijači bomo, upam, ujeli to, zaradi česar sem prišel v Celje,« je postavil piko na i na uspešno bratislavsko predstavo glavni celjski junak, 24-letni Kosovec Avdyli.

Napolnili bi dva stadiona Odlično izhodišče Celjanov je že sprožilo lov na vstopnice za povratno tekmo. Po zeleni luči Uefe in odprtju zahodne tribune se v sredo na stadionu Z'dežele obeta nov rekorden obisk gledalcev, če ne bo omejitev zaradi varnostnih razlogov. »Če ne bo omejitev, bo zagotovo padel nov rekord. Sicer pa bi lahko napolnili dva stadiona, odzivi so neverjetni, prošnje za vstopnice se vrstijo iz sekunde v sekundo,« je povedal predstavnik za odnose z javnostmi Rok Gregorič. Največ navijačev (12.512) se je doslej v Celju zbralo na četrtfinalni tekmi konferenčne lige, ko je 10. aprila lani gostovala Fiorentina. V Bratislavi je slovenske prvake podpiralo približno 500 gledalcev, v Celju se pričakuje 1300 privržencev Slovana, ki bodo zasedli južno tribuno.

Slovenski prvaki bodo lahko za zgodovinsko tekmo energijsko in čustveno optimalni. Tekmo 6. kroga 1. SNL proti Radomljam so preložili.