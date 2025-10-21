  • Delo d.o.o.
NBA

Vrhunec Luke Dončića ne sme biti zaman (FOTO)

Los Angeles Lakers rahlo spremenjeni vstopajo v novo sezono. Dončić bo poskušal prebuditi prvi izbor na naboru.
Nejc Grilc
 21. 10. 2025 | 08:15
3:51
A+A-

Po dobrem letu dni opazovanja posledic novih »pravil poslovanja« v ligi NBA je že jasno, da so spremembe korenito vplivale na delovanje moštev in načrtovanje prihodnosti. Zato so se Los Angeles Lakers kljub visokim ambicijam z Luko Dončićem v jedru ekipe znašli zvezanih rok v nenavadnem položaju, dokler bo v njihovi sredi z visoko plačo igral LeBron James. V Kaliforniji zato govorijo o tranzicijskem letu in pripravi na pomembno poletje 2026, ob tem pa obstaja nevarnost, da bo še eno leto vrhunca Dončićeve kariere – februarja bo dopolnil 27 let –, splavalo po vodi brez boja za naslov prvaka.

28,2 točke je Luka Dončić v povprečju dosegal v sezoni 2024/25.

V Los Angelesu se previdno optimistično pripravljajo na sredin začetek nove sezone. Jedro moštva so okrepili z izkušenimi igralci, Marcus Smart lahko prinese veliko v obrambi in napadu, če bo zdržal tempo 82 tekem dolge sezone. Jake LaRavia je kakovosten igralec za 10-15 minut s klopi, največ neznank je okrog centra DeAndreja Aytona. Talent prvega izbora Dončićevega nabora je nesporen, vprašljiva je njegova zmagovalna miselnost, dve ekipi (Phoenix, Portland) sta se mu z velikim veseljem odrekli zastonj. Bo v Los Angelesu drugače? Za pravi odgovor bo potreben čas, revija zgrešenih podaj nad obroč in nesporazumov pa kaže, da bosta z Luko potrebovala še nekaj tekem, da na igrišču prideta na isto valovno dolžino.

Sezona, ki je pred vrati, bo za LeBrona Jamesa morda zadnja ob Pacifiku. Za številne košarkarske analitike drugi najboljši igralec vseh časov vse bolj »kleca« pod težo poškodb, zaradi težav z išiasom je že zdaj jasno, da bo v rednem delu sezone močno omejen, kar neizogibno pomeni bolj ležerno igro v obrambi. V preteklih letih si je James lahko privoščil kakšen teden »aktivnega počitka« med sezono, v prihajajoči bodo imeli v Los Angelesu veliko dela v lovu na mesto med prvo šesterico zahodne konference, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico. James je najbolj zvezdniški franšizi prinesel zelo veliko, danes pa so LA Lakers na poti k novi dobi z Dončićem v glavni vlogi njegov ujetnik.

Velik vpliv novih pravil

Tako se znova vrnemo k novim pravilom (CBA, Collective Bargaining Agreement, op.p.), ki so omejila preveč zapravljive lastnike. V preteklem desetletju so najprej Golden State Warriors, zatem pa še Boston Celtics za gradnjo šampionskega ansambla razsipali z milijoni, za to prejeli vsiok račun in udarec po zapestju, hujših sankcij za kršenje pravil plačne kapice pa ni bilo. Danes manevrskega prostora skoraj ni več in če v ekipi igra košarkar, čigar učinek bi bil vreden denimo 25 milijonov, prejme pa jih 53, je v izenačeni konkurenci moštvo v velikem zaostanku. Zato ekipi Los Angeles Lakers grozi, da bodo v zadnji sezoni, ko je LeBron v mestu angelov plačan kot superzvezdnik, obsojeni na tranzicijsko leto, odlična forma Dončića pa (najbrž) ne bo dovolj za boj z Oklahomo, Denverjem, Minnesoto, …

Slovenski zvezdnik ima za seboj vrhunsko poletje, po evropskem prvenstvu je zajel sapo, na obeh pripravljalnih tekmah je s pol moči dosegel točko na vsako odigrano minuto (25 proti Phoenixu in 31 proti Sacramentu). Dončić je pripravljen, da postane MVP rednega dela (Gilgeous-Alexander 2,75, Jokić 3,5, Dončić s kvoto 5) in morda ponovi tudi strelsko krono iz sezone 2023/24, a to apetitov Ljubljančana, ki igra na vrhuncu moči, ne bo zadovoljilo. Šteje le šampionski prstan, nazadnje so se ga v Los Angelesu s parado razveselili leta 2010, naslov iz sezone 2020 bo zaradi koronavirusa in mehurčka v Orlandu vedno ostal zapisan z majhno zvezdico.

 

