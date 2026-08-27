Vroča kri v Lyonu! Po uvrstitvi turške ekipe prišlo do množičnega pretepa, eden od nogometašev provociral navijače (VIDEO)

Veliki povratek turškega Fenerbahčeja v elitno ligo prvakov po 18 letih je zasenčilo divje dogajanje na tekmi proti Lyonu. Glavni akter neredov je bil vezist turške ekipe Mattéo Guendouzi, sicer nekdanji nogometaš Lyonovega večnega tekmeca Marseilla. Francoz je s svojimi provokacijami povsem razbesnel domače navijače in nogometaše.

Do napetosti je prišlo že med ogrevanjem, ko je Guendouzi navijačem Lyona pokazal srednji prst. Pravi kaos pa je izbruhnil po koncu srečanja med praznovanjem turške uvrstitve. Guendouzi se je namreč usmeril proti domači tribuni, vzklikal »Naprej, Marseille!« in z rokami oponašal prepoznavno gesto marsejskega reperja Jula. Njegove poteze so bile deležne ostrega odziva domačih igralcev. Prva sta proti njemu pritekla Pavel Šulc in Ruben Kluivert, nato pa se je prerivanje med ekipama stopnjevalo v množični pretep. Po poročanju francoskih medijev so jo v vsesplošnem kaosu skupili tudi nekateri člani strokovnih štabov, med njimi Lyonov trener vratarjev Antonio Ferreira, ki se je pri tem poškodoval.

Matteo Guendouzi naj bi bil glavni krivec za dogajanje. FOTO: Chris Radburn Reuters

Po tekmi je dogajanje komentiral kapetan Lyona Corentin Tolisso: »Rekel sem mu, naj ostane ponižen v zmagi in praznuje s svojo ekipo v slačilnici. Za takšne poteze ni nobene potrebe. Odgovoril mi je, da so ga navijači žalili, vendar nas na gostovanjih žalijo vsak konec tedna, zato ne smemo imeti takšne mentalitete in tako reagirati.« Guendouzi pa je svoje dejanje branil z naslednjimi besedami: »Navijači Lyona so mi vseh 90 minut žalili mamo in družino. Zame je to zelo nespoštljivo. Če potem po tekmi ne smemo slaviti tako, kot želimo, se mi zdi to žalostno.«

Zaradi dogodkov v Lyonu je sedaj na potezi Evropska nogometna zveza, od katere je pričakovati ostre kazni za vse vpletene.