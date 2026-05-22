Vzel si je dovolj časa, da se je »resetiral«: Anže Lanišek se po preverjenem receptu pripravlja za novo sezono

Ko je Anže Lanišek pred kratkim (20. aprila) dopolnil 30 let, ni občutil nikakršnega prelomnega trenutka. »Nič se ni spremenilo. Počutim se enako kot pri 29 letih,« je v svojem umirjenem slogu povedal eden od nosilcev slovenskih smučarskih skokov, ki je priprave za novo sezono začel po preverjenem receptu – s posameznimi izboljšavami.

»Gre za malenkosti, s pomočjo katerih se izpopolnjujem in izboljšujem,« je pojasnil domžalski as, ki že vrsto let spada med najbolj tehnično dovršene skakalce v svetovnem vrhu. Pri svojem razvoju se ne primerja z drugimi niti ne posnema tekmecev. »Vsak človek je poglavje zase in nihče ni popoln. Vsak ima svoje prednosti in slabosti, ki jih poskušam sam pri sebi odpravljati. Vsakič znova si prizadevam prikazati čim boljšo različico samega sebe, vendar je res, da mi vedno ne uspe tako, kot si zamislim,« je razložil Lanišek, ki je med najbolj stanovitnimi slovenskimi skakalci.

5. mesto je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal v minuli zimi zasedel Anže Lanišek.

Nad svojo telesno pripravljenostjo nima pripomb. »Z njo sem bil že v preteklih letih zelo zadovoljen. Seveda pa je treba še naprej 'brskati' in delati,« je poudaril 30-letni član SSK Mengeš, ki je med pripravami že preizkusil tudi možnosti novega vetrovnika v Žirovnici. V sodobnem objektu vidi precejšnjo prednost. »Od doma do Žirovnice potrebujem 20 ali 25 minut, odvisno od gneče na cesti. To je veliko bolje kot leteti na Švedsko, čeprav je po drugi strani tudi Stockholm lep za obisk,« se je nasmehnil Lanišek. Ker so v reprezentanci zamenjali proizvajalca rokavic, bodo lahko novo opremo hitro testirali in prilagodili. »Dobro je, da si lahko v vetrovniku ustvarimo prve vtise in iz njih potem gradimo naprej.«

Z mislimi tudi pri gradnji hiše

Prve skoke v letošnji pomladi bo opravil junija, ko bodo pripravljeni tudi novi dresi. Po lanskih izkušnjah namreč ne želi ponavljati istih napak. »Lansko poletje sem na začetku skakal zelo dobro, potem pa so prišle nove usmeritve glede opreme, zaradi česar se mi je malo podrla tehnika in sem izgubil določene občutke. Potem sem imel veliko dela, da sem si jih povrnil,« je razkril. Zato zdaj zagovarja nekoliko bolj potrpežljiv pristop. »Morda je po kakšni sezoni bolje malo počakati in ne riniti z glavo skozi zid ...«

Ob tem ni skrival rahlega nezadovoljstva nad načinom odločanja odgovornih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). »Nikoli se nas nič ne vpraša. Glede tega se ni nič spremenilo. Mi smo tu zaradi tega, da skačemo,« je brez olepševanja komentiral spremembe pravil glede opreme, ki jih uvedejo vsako leto.

O tem, na katerih tekmah bo nastopil poleti, se bodo odločili naknadno. Za zdaj je gotovo le to, da se bo udeležil finala velike nagrade v Klingenthalu, medtem ko se bodo o drugih nastopih odločali sproti. Po koncu dolge zime si je vzel tudi dovolj časa za oddih. Nekaj dni je preživel ob hrvaški obali, kjer si je napolnil baterije pred novimi napori. »Po vsaki sezoni si vzamem dovolj časa, da si odpočijem, da 'resetiram' svoje telo in da lahko potem začnem na novo,« je pojasnil »Žaba«, ki je z mislimi tudi pri gradnji hiše. »V kratkem bo postavljena osnovno, potem se bo nadaljevalo delo v njej,« je še razkril Lanišek.