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TOUR DE FRANCE 2026

Vzpon na Tourmalet bo razkril prava razmerja moči: Pogačar v Pirenejih v lov na Norvežana

Slovenski šampion bo prej ali slej strl vodilnega Torstna Træena.
Tadej Pogačar v 6. etapi pripravlja napad, so prepričani številni komentatorji. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Tadej Pogačar v 6. etapi pripravlja napad, so prepričani številni komentatorji. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Miha Hočevar
 9. 7. 2026 | 06:35
4:58
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PAU • Tadej Pogačar in njegova ekipa UAE sta se na 113. Touru že veselila dveh etapnih zmag in tudi dneva v rumeni majici, vendar se pravi boj za končno zmago, 26. julija v Parizu, začenja danes. Na sporedu je 6., najzahtevnejša pirenejska etapa, v kateri bo karavana prečkala sloviti Tourmalet, prizorišče neštetih epskih bitk v zgodovini dirke po Franciji.

»Vi ste morilci,« je leta 1910 organizatorje Toura ozmerjal Octave Lapize, prvi zmagovalec etape z vzponom na Tourmalet. Tistega leta ga je v traso umestil direktor dirke Henri Desgrange, ki so ga posnemali domala vsi nasledniki. Tourmalet se na Tour vrača vedno znova, prav tako okoliški kraji. Pau bo 68. prizorišče štarta, kolesarji pa se bodo na 2115 metrov visoki Tourmalet, največkrat obiskani klanec Toura, povzpeli že 88. v zgodovini dirke.

Karavano v 6. etapi čaka 186,2 kilometra in 4100 višinskih metrov. Ključni del se bo začel po 106 kilometrih, po katerih na trasi malodane ne bo več ravnine. Najprej bo na vrsti vzpon na prelaz Aspin (12 km, 6,5-odstotni povprečni naklon), ki mu takoj po spustu sledi Tourmalet (17,1 km, 7,3 %). Spust s pirenejskega očaka se bo nato prelomil v ciljni vzpon na Cirque de Gavarnie (18,7 km, 3,7 %), ki ga bo Tour obiskal prvič.

Pogačar vedno pred Vingegaardom

Zaradi težavnosti vzpona – po desetem kilometru se naklon vseskozi giblje med devetimi in desetimi odstotki – je jasno, da bo do glavne selekcije prišlo na Tourmaletu. Na njem sta Pogačar in Jonas Vingegaard uprizorila že nekaj izjemnih bitk.

Nikoli ga nista prečkala kot prva, saj je 5000 evrov vredna nagrada Jacquesa Goddeta preveč privlačna za ubežnike. Sta pa venomer krojila vrh vrstnega reda etape z vzponom na Tourmalet in vedno je Pogačar končal tik pred Vingegaardom.

Leta 2021 je 18. etapo s ciljem v Luz Ardidenu dobil Pogačar dve sekundi pred Vingegaardom, leta 2023 je Slovenec 6. etapo s ciljem v Cauteretsu dobil 24 sekund pred Dancem, predlani pa je Pogačar ciljno črto 14. etape na Pla d'Adetu prečkal 39 sekund pred Vingegaardom.

Le lani nista bila prvi in drugi, 14. etapo je na Superbagneresu dobil ubežnik Thymen Arensman, Pogačar pa je bil 2., štiri sekunde pred tretjeuvrščenim Vingegaardom. Že pred tem pa si je slovenski as v 12. in 13. etapi prikolesaril odločilno prednost za četrto končno zmago v Parizu.

Pireneji z le eno pravo gorsko etapo tokrat morda ne bodo imeli takšne teže, bodo pa gotovo razkrili, kako Pogačarja, Isaaca del Tora (oba UAE), Vingegaarda (Visma Lease a Bike), Remca Evenepoela, Floriana Lipowitza (oba Red Bull Bora Hansgrohe), Paula Seixasa (Decathlon) in Juana Ayusa (Lidl Trek) noge nesejo v dolge in zahtevne klance.

7:53 znaša prednost Torstna Træena pred
Tadejem Pogačarjem in Jonasom
Vingegaardom po 4. etapi.

4100 višinskih metrov je pred karavano v peklenski 6. etapi.

V uvodnih etapah se z njimi še niso srečali, doslej je šlo predvsem za eksplozivne zaključke, v katerih sta Pogačar in njegov moštveni kolega del Toro pokazala, da sta korak pred konkurenco.

Največji zaostanek za rumeno majico

Naštetim zvenečim imenom je treba prišteti še Torstna Træena (Uno X), ki si je s Pogačarjevim in Vingegaardovim blagoslovom s pobegom v 4. etapi prikolesaril rumeno majico s prednostjo 7:53 pred prvima favoritoma dirke.

Tako za Slovenca kot Danca je bila to logična poteza, ne eden ne drugi si še ne želita odgovornosti nadziranja dirke in predvsem protokolarnih obveznost, ki jih prinaša rumena majica. Te bodo pri Uno X, norveški ekipi, ki letos prvič dirka z licenco svetovne serije, sprejeli z obema rokama, saj gre tudi za prvo rumeno majico v zgodovini ekipe.

Pogačar od prvega nastopa leta 2020 še nikoli ni zaostajal toliko za vodilnim kolesarjem na Touru, a ni bojazni, da ne bi prehitel 30-letnega Træena, ki je bil v podobnem položaju že na lanski Vuelti. S pobegom v 6. etapi je prevzel rdečo majico s prednostjo 2:33 pred Vingegaardom, za katerim je na koncu na 9. mestu zaostal 9:48.

Kolesarski svet se sprašuje, koliko časa bo v rumeni majici zdržal Torsten Træen. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Kolesarski svet se sprašuje, koliko časa bo v rumeni majici zdržal Torsten Træen. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Slovenski šampion, ki na dirki po Franciji lovi peto zmago, Norvežana ne bo slekel v eni potezi (morda to uspe Američanu Seanu Quinnu, ki zaostaja le 28 sekund), ga bo pa prej ali slej gotovo strl. Tourmalet, na katerem številni komentatorji napovedujejo popoln Pogačarjev napad s pomočjo izjemno močne ekipe UAE, bo že pokazal, kako dolgo se bo lahko upiral ne le Træen, temveč vsi tekmeci. Kot kaže, bodo še več napetosti v veliko pirenejsko bitko vnesli popoldanski nalivi.

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