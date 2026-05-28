Z mature bo naš veslaški as hitel naravnost na tekmo

V Tacnu oziroma na Brodu, kakor trdijo lokalni prebivalci, je že bolj ali manj vse nared za uvodno letošnje tekmovanje za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Kot vselej bodo pred svojimi navijači na savskih brzicah od jutri do nedelje znova visoko merili tudi slovenski asi z najizkušenejšima kajakašem Petrom Kauzerjem in kanuistom Benjaminom Savškom na čelu.

Peter Kauzer je pri dobrih 42 letih najizkušenejši slovenski kajakaš. FOTO: Dejan Javornik

»Ker po petih sezonah nisem bil vnaprej uvrščen v kajakaško reprezentanco, sem si moral spet priboriti mesto v njej. To mi je tudi uspelo, tako da sem zadovoljen,« je uvodoma poudaril Kauzer, ki se lahko pri dobrih 42 letih še zmeraj enakovredno kosa z veliko mlajšimi tekmeci. Še več; še vedno jih tudi premaguje. Kljub bogatim izkušnjam, ki si jih je nabral na dolgi in uspešni športni poti, na tekmah še zmeraj čuti tudi tremo. »Z leti se je glede živčnosti spremenilo le to, da sem se medtem navadil nanjo in jo poskušam obrniti sebi v prid,« je pojasnil dolgoletni slovenski reprezentant. Že zaradi tega, ker je tacenska preizkušnja domača, je zanj vsakič znova posebna. »Na koncu koncev sem tu osvojil tudi svojo prvo kolajno na članskih prvenstvih (leta 2005 si je priveslal drugo mesto na EP, z ekipo pa se je veselil zlate lovorike – op. p.), od katere mineva že 21 let. Veseli me, da sem še vedno zraven in da se lahko še zmeraj borim za visoke uvrstitve,« se je spomnil osvojitve naslova evropskega podprvaka. Kakor je pristavil, se počuti dobro, kar je najpomembneje. Kar zadeva progo, je dodal, da bi bil lahko vodostaj boljši, lahko pa tudi slabši.

V Tacnu 13 Slovencev Za točke svetovnega pokala se bo od jutri do nedelje v Tacnu potegovalo 13 Slovencev. Kajak (K1) – ženske: Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Eva Terčelj; moški: Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Lan Tominc; kanu (C1) – ženske: Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog; moški: Luka Božič, Žiga Lin Hočevar in Benjamin Savšek; kajakaški kros (CSLX) – ženske: Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Naja Pinterič; moški: Žiga Lin Hočevar, Jernej Kramer in Jakob Šavli.

»Voda se nenehno spreminja, tako da bomo videli, kako bo ta konec tedna,« je radoveden 42-letni Hrastničan in pribil, da so pogoji za vadbo slaloma na divjih vodah v Sloveniji na žalost precej slabši, kot jih imajo v tujini. »Upam, da se bo glede tega kaj spremenilo oziroma izboljšalo za naše naslednike, da bomo končno dobili sodobno progo in da bodo imeli tisti, ki prihajajo za nami, vsaj približno takšne razmere za trening, kakršne imajo tujci. Le v tem primeru bomo lahko tudi od njih pričakovali vrhunske rezultate,« je poudaril Kauzer, ki bo na jutrišnji tekmi kajakašev (kvalifikacije se bodo začele ob 11.45, finale pa ob 15.30), zadovoljen, če bo imel malo pripomb nad svojim nastopom. »V tem primeru lahko hitro posežem tudi po vidnejšem dosežku ...«

Eva Alina in Lea v vseh treh disciplinah

V ženski konkurenci bo med glavnimi slovenskimi aduti Eva Alina Hočevar, ki ne skriva visokih ciljev. »Upam, da sem dobro pripravljena. No, vem, da sem. Moram biti samozavestna,« je dejala 24-letna Ljubljančanka, ki optimizem črpa tudi iz dosedanjih letošnjih uspešnih predstav na različnih mednarodnih tekmah. Na vsakem prizorišču od Avstralije do ZDA je namreč osvojila vsaj eno kolajno. Ob Lei Novak bo edina med našimi reprezentanti nastopila v vseh treh disciplinah. »Slalom je pri meni na prvem mestu, saj imam v krosu še določen zaostanek. Kar zadeva pa čolna, se v kanuju še vedno počutim malce bolj samozavestno, čeprav sem precejšen preskok letos naredila tudi v kajaku,« je razložila Hočevarjeva, ki si bo zaradi lastnih pričakovanj na rame naložila določene breme pritiska.

»Lani mi je šlo v Tacnu odlično od rok, saj sem osvojila dve kolajni. Ker se letos počutim še bolje in vem, da sem sposobna poseči po vrhu, si toliko bolj goreče želim dobrih nastopov. Nadejam se, da si bom priveslalo odličje, ki je moj cilj,« je še povedala Eva Alina, katere brat Žiga Lin Hočevar, evropski prvak izpred dveh let v Tacnu, bo imel tokrat nadvse stresen konec tedna tudi zaradi mature. »V petek bom pisal slovenščino, v soboto angleščino ... Ob 8.20 zjutraj bom v šoli, ki jo bom – tako računam – zapustil ob 11.30, tako da bom imel v Tacnu le še dobro uro za pripravo na tekmo. Moral se bom prilagoditi,« je svoj načrt razkril 18-letni Ljubljančan.

Eva Alina Hočevar dobro razpoložena pričakuje domače tekmovanje. FOTO: Dejan Javornik