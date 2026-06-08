Z nogometno žogo po igrišču za golf: novi športni adut Ptuja

Igrišče za golf na Ptuju, ki ponosno koraka proti svojemu 28. rojstnemu dnevu, je v zadnjih letih postalo pravo središče povezovanja tradicije in sodobnih športnih trendov. Zgodba o njegovem obstoju bi se lahko končala povsem drugače, če ne bi v ključnem trenutku posredovala sedanja lastnica Danica Šegola z možem Francem. Ko so se prejšnji lastniki zaradi nerentabilnosti odločili igrišče zapreti ali poslati v likvidacijo, sta zakonca Šegola prepoznala pomen te zelene oaze. Prevzela sta lastništvo in si razdelila delo: mož, predan deloholik, poudari Danica, je prevzel popolno ureditev zelenic in naravnega okolja, Danica pa je v roke vzela recepcijo in gostinski del. Z ekipo zaposlenih skrbno bdijo nad terenom, ki ga čez zimo zaprejo, da bi preprečili poškodbe zmrznjene trave. Igrišče je izjemno priljubljeno med domačimi klubi (Maribor, Celje, Žalec) ter tujci, med katerimi vodijo Avstrijci in Hrvati.

Poleg klasičnega golfa Ptuj že desetletje uspešno orje ledino na področju footgolfa – hibridnega športa, ki poteka po enakih pravilih kot golf, le da se igra z nogometno žogo. Prednost ptujske infrastrukture je v tem, da so na obstoječem igrišču preprosto uredili 18 footgolf lukenj z belimi zastavicami.

Potopljene žogice Ker se gotovo niti pri že dobro pripravljenih golfistih vsak udarec ne posreči, se mnogo žogic tudi izgubi. Koliko točno, ne ve nihče, saj se jih večina najde, zlasti drugi igralci najdejo druge žogice, ko iščejo svoje. Se pa ve, koliko jih konča v tamkajšnjem jezeru, ki obdaja otoček, za katerega v šali pravijo, da to ni edini otok sredi jezera v Sloveniji, saj je eden tudi na Bledu. »Vsako leto angažiramo potapljače, ki z dna jezera na površje prinesejo okoli 4000 žogic,« razkrije Danica Šegola.

Obiskanost in odziv gostov potrjujeta, da Ptuj danes velja za slovensko footgolf prestolnico z največjim klubom v državi. Rekreativci se lahko v tovrstnem športu preizkusijo ob četrtkih in nedeljah ob 16. uri, vendar je potrebna predhodna rezervacija termina. Ker je šport tehnično precej manj zahteven od golfa, je idealen za družine. Obenem Ptuj gosti vrhunski šport; igrišče namreč gosti tradicionalni, tridnevni mednarodni turnir, ki velja za eno izmed 16 največjih evropskih tekem in na ptujske zelenice privabi okoli 150 najboljših svetovnih tekmovalcev in tekmovalk.

Danica Šegola je skupaj z možem Francem igrišče za golf rešila pred propadom.

Skriti turistični adut

Ko govorimo o turizmu, pogosto delamo primerjave s sosednjo Hrvaško, ki velja za pravo turistično meko. Vendar pa obstajajo področja, kjer Slovenija močno vodi in si postavlja lasten unikatni konkurenčni položaj. Eno izmed takšnih področij je footgolf, pravi Matija Brodnjak, predsednik Footgolf kluba Ptuj, in poudari, da imamo v Sloveniji kar 16 urejenih igrišč za golf, medtem ko jih imajo na sosednjem Hrvaškem bistveno manj. Ta izjemna pokritost in visoka raven urejenosti postavljata Slovenijo na svetovni zemljevid tega športa. Kot rečeno, je mogoče na nekaterih luknje ciljati tudi s pravo nogometno žogo. Ker se to igra na povsem istem igrišču, kot ga uporabljajo golfisti, brez simbioze seveda ne gre. »Ampak vsaj tu na Ptuju to ni nikakršen problem, smo se navadili drug na drugega, prav zato, da se ne motimo, pa imamo za footgolf samo posebne termine,« pojasni Brodnjak.

Zakonca Šegola sta prepoznala pomen zelene ptujske oaze.

Zanimanje za footgolf skokovito raste, krovna Footgolf zveza Slovenije aktivno bdi nad državnimi prvenstvi in ligo. Slovenski predstavniki so s kakovostjo prodrli v sam svetovni vrh in se redno odpravljajo celo na svetovna prvenstva v eksotične destinacije, kot je Acapulco v Mehiki. Šport privablja vedno več ljudi, saj združuje sproščenost, gibanje v naravi in zabavo, zaključki lukenj pa s sistemom barvnih zastavic (bela na začetku, rumena na sredini in rdeča na zadnjem delu) igralcem ponujajo pravo mero taktičnega izziva.