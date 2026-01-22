Z Oberstdorfom ima Timi Zajc posebno vez

Timi Zajc ima prav posebno vez z velikanko Heinija Klopferja, ki bo od danes do nedelje gostila 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Na njej je slavil štiri od svojih petih zmag v svetovnem pokalu – tudi prvo leta 2019. »Ali je to moja najljubša naprava, bomo videli ta konec tedna,« je v smehu odvrnil Zajc, ki je na letalnici v Oberstdorfu vsako leto, ko je tam tekmoval, tudi zmagal. »Zagotovo mi je ena od najljubših, čeprav je posebna s celotnim zaletiščem v zraku. Ko pogledaš z vrha, je zelo strmo. Vsekakor ima svoj čar in je povsem drugačna od drugih velikank,« je pojasnil 25-letni as iz Hramš (v občini Žalec), prepričan, da je vsakogar pred prvim tamkajšnjim poletom vsaj malo strah.

Odlične izkušnje ima tudi s SP v poletih, s katerih ima že štiri kolajne. V posamični konkurenci je predlani na Kulmu srebrnemu odličju iz Vikersunda '22 dodal srebrno, z obeh SP ima tudi moštveni zlati lovoriki. »Med posamezniki mi manjka le še zlata kolajna, ki sem ji bil nekajkrat že blizu – nazadnje predlani na Kulmu. Seveda bom naredil vse, da se mi bodo v Oberstdorfu pokrili vsi dejavniki in sestavili v šampionski mozaik, vendar ne bo prav vse v mojih rokah. Domen (Prevc) je namreč v neverjetni formi in verjetno ga prav vsi vidijo kot najhujšega tekmeca,« je prvega favorita izpostavil zvezdnik iz SSK Ljubno BTC. Kot je priznal, mu je bilo zaradi diskvalifikacij na uvodnih dveh postajah novoletne turneje in posledično rdečega kartona zelo težko. »Kar se mi je zgodilo, ni bilo lahko preboleti. To je bil kar udarec,« je še dejal Zajc.