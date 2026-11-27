Kaj imata skupnega Športni center Ilirija z olimpijskim bazenom in športni otok pred stanovanjskim blokom? Pripovedujeta isto ljubljansko zgodbo. Mesto gradi zahtevne športne centre, hkrati pa približuje rekreacijo vsakdanjemu življenju meščanov. To je tudi izhodišče strategije Ljubljana je šport 2035, enega od temeljev vizije Ljubljane 2045.

»Župan Zoran Janković je tudi v mandatu, ki se končuje, dokazal, da razume šport kot eno od ključnih razvojnih sil sodobne Ljubljane,« poudarja podžupan Samo Logar. Med pridobitvami obdobja 2022–2026 so Ilirija, kopališče Vevče, dvorana urbanih športov v Stožicah, nogometni in ragbi center v Štepanjskem naselju ter športni park Savsko naselje. Ilirija, Vevče in Tivoli omogočajo uresničevanje cilja, da bi vsak otrok pri desetih letih znal plavati.

Več denarja za šport

Sredstva za letni program športa in delovanje javnih športnih objektov so se s 13,9 milijona evrov leta 2022 povečala na 19,43 milijona letos oziroma za 40 odstotkov; skupaj so dosegla 78 milijonov evrov. Število trenerjev v mestnih panožnih športnih šolah je zraslo s 122 na 164, število brezplačnih vadbenih ur za društva s približno 259.500 na skoraj 372.800, število otrok v brezplačnih šolskih športnih krožkih pa s 4226 na 6713. »Brez vrhunskega športa ni navdiha za rekreacijo, brez rekreacije pa ni zdravja vseh,« razmišlja Logar. Naslednji veliki pridobitvi bosta atletski center na Žaku, predvidoma v začetku leta 2028, in center plezalnih športov na Viču konec istega leta, ki bi lahko nosil ime Janje Garnbret. V načrtih so še teniški in kolesarski center, center športov na ledu v Tivoliju, nogometni vadbeni center na severu mesta in prenova kajakaškega centra v Tacnu.

Ambiciozni cilji do leta 2035

Ljubljana želi vsakemu osnovnošolcu omogočiti vadbo trikrat tedensko. »Naš cilj je, da mladi v športu ostanejo čim dlje, četudi nikoli ne postanejo vrhunski športniki,« pravi Logar. Do leta 2035 načrtujejo 20 novih večgeneracijskih športnih otokov, dolgoročno možnost vadbe v radiju 300 metrov od doma, pokrite športne površine pa naj bi povečali z 0,24 na 0,34 kvadratnega metra na prebivalca.

Naslednji veliki pridobitvi bosta atletski center na Žaku, predvidoma v začetku leta 2028, in center plezalnih športov na Viču konec istega leta.

Brezplačni program Gremo na šport je od leta 2023 pritegnil več kot 68.200 udeležb, nadgradnja bo Šport na recept. Vsaj dvakrat na teden je dejavnih 68 odstotkov odraslih Ljubljančanov, do leta 2035 želijo preseči 75 odstotkov. »Naša ambicija je, da Ljubljana postane najbolj športno aktivna evropska prestolnica.« Letošnji festival športa je skupaj s festivalom zdravja v štirih dneh pritegnil več kot 25.000 obiskovalcev, sodelovalo je 47 osnovnih šol, na voljo je bilo 56 športnih izzivov. Na Čopovi ulici bi lahko zaživel tudi muzej športa.

Kontinuiteta je jamstvo

Pri nastajanju športne strategije je sodelovalo več kot 50 strokovnjakov in športnih delavcev. Logar njeno uresničevanje povezuje s podporo županu Zoranu Jankoviću za nov štiriletni mandat. »Tako kot uspešen trener ne menja sistema sredi sezone brez razloga, tudi Ljubljana potrebuje kontinuiteto, da začrtani razvoj pripelje do rezultatov. Oseba, kakršna je sedanji župan, je jamstvo za nadaljevanje in dokončanje naštetih projektov,« je prepričan Logar, ki ne prihaja iz vrst Jankovićeve liste LZJ.