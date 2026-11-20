Nikoli ne reci nikoli. Tako se v slovenskem prevodu imenuje nova ekipa Primoža Rogliča NSN (Never Say Never), z izbiro katere je presenetil tudi tiste, ki od blizu spremljajo njegovo izjemno kolesarsko pot. Tudi Primoža Čerina, nekdanjega slovenskega profesionalca, ki je njegov zaupnik še iz časov, ko je zasavski orel s skakalnih smuči presedlal na specialko. »Priznam, da je odločitev presenetila tudi mene. Zanimivo bo, ekipa ima precej novih tekmovalcev, očitno si želijo sestaviti zasedbo za večje rezultate. Vprašljivo pa je, kako se bo vse skupaj izšlo. V kolesarstvu potrebuješ moštvo, ki drži skupaj, ki podpira drug drugega. Ali bo tako, bo pokazala sezona,« je Rogličev prestop komentiral Čerin.

Ekipo NSN bodo dodobra prevetrili, novih bo osem od 30 kolesarjev, že pred podpisom enoletne pogodbe z Rogličem se je moštvo s švicarsko licenco in z operativno bazo v Barceloni okrepilo s kopico znanih imen. »Poimensko je ekipa videti super, ob tem pa je tudi Primož veliko dal skozi v karavani svetovne serije in pozna razmere v moštvih. Zaupati je treba njegovim odločitvam, izbral je, kar se mu zdi najbolje,« je Čerin prepričan, da bo slovenski šampion uspešen tudi v novem okolju.

V moštvu tudi Carapaz

V njem bo imel opravka tudi z nogometno legendo Andresom Iniesto, soustanoviteljem podjetja NSN, ki se ukvarja s športom in pripravo velikih dogodkov. Lani je združilo moči s švicarskim investicijskim skladom Stoneweg in odkupilo ekipo Israel Premier Tech. »V vseh ekipah, tako v kolesarstvu kot v nogometu, ima vsak svojo vlogo. Najpomembnejše je kolektivno delo za dosego cilja,« je Iniesta ob robu starta letošnjega Toura v Barceloni predstavil svojo vizijo delovanja moštva. Tudi od njene uresničitve je odvisno, kako uspešen bo v njem Roglič, ki je s 93 kariernimi zmagami, od tega petimi na tritedenskih dirkah, najbolj zveneče ime v zasedbi.

»Verjetno bo imel Primož veliko svobode, on in Richard Carapaz bosta poskušala koledar prikrojiti po svojih željah. Za to, kako bo delovala celotna ekipa, pa bodo morali poskrbeti športni direktorji. Če želijo zveneča imena pripeljati do odmevnih rezultatov, morajo v ekipi ustvariti pravo vzdušje. Vsekakor Primoža čaka veliko dela s spoznavanjem ekipe, njenega ustroja, novega materiala, to obdobje bo zahtevno zanj. A je bil vedno prilagodljiv, kar zadeva opremo,« je nadaljeval sogovornik.

NSN bo Rogličeva tretja ekipa v svetovni seriji. Leta 2016 je iz Adrie Mobil prestopil k Jumbu Vismi in pri nizozemski zasedbi preživel osem izjemnih let, v kateri jo je popeljal z dna do vrha kolesarske elite. Sledile so tri sezone pri Red Bullu, zdaj pa je glede delodajalca v podobnem položaju kot pred desetletjem. NSN s 24 milijoni evrov letošnjega proračuna in 19. mestom na jakostni lestvici sodi k repu svetovne serije. Spet je v ekipi, ki se bo z njim učila, kako dirkati na največjih dirkah.