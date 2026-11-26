Branilec naslova Gukeš Domaradžu in izzivalec Javohir Sindarov sta se v Ženevi v prvi od štirinajstih partij dvoboja za naslov svetovnega prvaka razšla z remijem. Sindarov, ki zaradi boljše forme v zadnjem obdobju velja za favorita, je začel z belimi figurami. Na šahovnici se je pojavila znamenita končnica berlinske različice španske otvoritve, v kateri si je pred 26 leti polomil zobe tudi Gari Kasparov proti rojaku Vladimirju Kramniku. Dobro pripravljeni Sindarov je z novo idejo tekmecu povzročil precej težav. Gukeš je v utesnjenem položaju s slabo usklajenimi figurami porabil veliko časa, da se je izognil pastem, a je z natančno obrambo nevtraliziral izzivalčevo pobudo. Kljub časovni stiski je položaj dovolj poenostavil, da se je Sindarov naposled odločil za ponavljanje potez.

Šah diagram 25. 11. FOTO: Šzs

Napeta in kakovostna uvodna partija je spodbudna napoved za nadaljevanje dvoboja. Minuli teden je na poskusnem turnirju v totalnem šahu v Budimpešti največ pozornosti pritegnilo dogajanje zunaj šahovnic. Nekdanji svetovni prvak Magnus Carlsen je po neuspešnem skupinskem delu pristal v bojih za uvrstitev od 17. do 20. mesta, nato pa se na nekaterih partijah ni pojavil. Pri njegovi odločitvi je morda igrala vlogo tudi želja po ohranitvi ratinga, saj je po slabih predstavah v standardnem šahu le stežka obdržal mejo 2800 točk. Po njegovem zgledu so se začeli ravnati še nekateri drugi igralci, kar je organizatorjem povzročilo dodatne težave. Svetovna šahovska federacija (FIDE) je takšno ravnanje ostro obsodila in Carlsena prijavila disciplinski komisiji. Poskusni turnir je razkril precej prostora za izboljšave formata, ki naj bi že prihodnje leto postal del ciklusa za svetovno prvenstvo. Za šahovnico je največ pokazal Alireza Firouzja, ki je tako v polfinalu proti Fabianu Caruani kot v finalu proti Anišu Giriju izničil zaostanek po prvem tekmovalnem dnevu in nato obakrat slavil v zlati partiji. Giri in Caruana sta prikazala nekaj najboljših predstav na turnirju, a sta morala priznati premoč naturaliziranemu Francozu. Giri je osvojil drugo, Caruana tretje mesto, neposredno uvrstitev v napovedano serijo turnirjev prihodnje leto pa si je s četrtim mestom zagotovil še Firouzjev rojak Maxime Vachier-Lagrave.