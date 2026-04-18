Brez bele zastave, tudi Rakete so ranljive: Luka Dončić poškodovan, Lakersi pa pod velikim pritiskom

Zdaj gre zares, od te točke spodrsljaji na košarkarskem igrišču niso več dovoljeni. Liga NBA je vstopila v končnico, o naslovu prvaka sanja še 16 moštev, tudi Los Angeles Lakers in Houston Rockets, ki si bodo v naslednjih dveh tednih stali nasproti.

Luka Dončić podaljšek svoje osme sezone začenja poškodovan in upa, da soigralci premorejo dovolj moči, talenta in tudi spretnosti, da časa za vrnitev slovenskega zvezdnika ne bo zmanjkalo. LeBron James je v karieri številne povprečne ekipe privlekel daleč v končnico, vprašanje pa je, če po 23 letih profesionalne kariere za to še premore dovolj moči.

Kevin Durant in James drug o drugem govorita z občudovanjem. »Je eden najboljših napadalcev, kar jih je liga NBA videla v svoji zgodovini, praktično nemogoče ga je ustaviti. Prisotnost takšnega igralca čutiš tudi, ko ni na parketu,« se je štiri leta mlajšemu Durantu priklonil zvezdnik Los Angelesa.

Nekdanji zvezdnik Oklahome in nato Golden State Warriors je eden redkih košarkarjev, ki je preskočil PR-indoktrinacijo. Polemike in škandali SE nanj lepijo kot muhe na med, letos je razburil tudi Dončića in ga obtožil nespoštljivega odnosa do košarke, prah je dvignil tudi med premorom za tekmo zvezd, ko so v javnost prišli podatki o skrivnem računu na omrežju X, kjer je bil odkrito žaljiv in nespoštljiv do soigralcev.

LeBron James in Kevin Durant sta osrednja zvezdnika dvoboja Los Angelesa in Houstona. FOTO: Troy Taormina/Reuters

Krivulja Los Angelesa se je po koncu prestopnega roka začela vzpenjati, Houstonova je šla v nasprotno smer. Po Durantovem incidentu so odnosi na klopi ledeno hladni, tudi Rakete pa so zdelale poškodbe. Celo sezono pogrešajo prvega organizatorja igre Freda Van Vleeta, ostali so tudi brez Stevena Adamsa, ki je moštvu dajal trdnost in z odličnim skokom v napadu tudi identiteto. Brez Novozelandca, Aquamana iz resničnega življenja, je Houston zdrsnil v povprečje in se začel preveč zanašati na usluge 37-letnega Duranta in atletsko izvrstnega, a v napadu še neizbrušenega Amena Thompsona. Trener Ime Udoka igralcem na poti do končnice ni delal uslug, Thompson in Durant sta odigrala največ minut med vsemi košarkarji v NBA.

V Los Angelesu se zavedajo, da je Houston ranljiv, hkrati pa se ne slepijo, da jih čaka visoka ovira. »Hierarhija je drugačna, vsak od njih se bo moral privaditi na več odgovornosti v napadu, ob tem pa bomo morali odigrati brez napak v osnovnih segmentih igre. Obramba, skok v napadu, predvsem pa izgubljene žoge, tu bomo iskali pot do zmage,« tople vode ni odkrival J. J. Redick, ki si beli glavo, kje poiskati izgubljenih 60 točk, ki z Dončićem in Reavesom sedijo na klopi.

Zvezdniške branilske naveze ob Pacifiku še niso odpisali, a ne prekipevajo od optimizma. Potihem naj bi se v slačilnici že sprijaznili s tem, da za cel prvi krog ne bosta na voljo, morda bi kdo od njiju lahko vskočil za šesto ali sedmo tekmo, če bo serija s Houstonom napeta.