Zakaj je argentinski vezist napadel Španca? Znano je, kaj se je dogajalo na igrišču (VIDEO)

Medtem ko so igralci selektorja Luisa de la Fuenteja proslavljali drugi naslov svetovnega prvaka po zmagi z 1:0 proti Argentini, je argentinski vezist Leandro Paredes izgubil nadzor in sodeloval v spopadu, ki je prerasel v prerivanje med nogometaši obeh reprezentanc. Zgodovinsko slavje Španije po osvojitvi svetovnega prvenstva 2026 je delno zasenčil incident, ki je izbruhnil takoj po koncu finala proti Argentini na stadionu MetLife v New Jerseyju.

Medtem ko so španski nogometaši slavili drugi naslov svetovnih prvakov po zmagi nad Argentino, je Paredes izgubil živce in bil v središču spora, ki se je hitro razširil med igralce obeh ekip. Posnetki incidenta so se hitro razširili po družbenih omrežjih, Paredes pa se je znašel pod plazom kritik zaradi svojega vedenja po tekmi.

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Napetost je naraščala iz minute v minuto

Napetost na igrišču je iz minute v minuto naraščala. Paredes je v drugem polčasu vstopil v igro namesto Nica Gonzáleza in od prve sekunde igral zelo agresivno. Večkrat je storil prekršek, se nenehno prepiral s sodnikom in si na koncu prislužil tudi rumeni karton. Argentina je bila večji del tekme podrejena. Španija je imela več posesti, ustvarila konkretnejše priložnosti in na koncu slavila v podaljšku po zadetku Ferrana Torresa v 106. minuti.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko so se španski igralci zbrali za proslavo naslova, je prišlo do prvih besednih sporov med nogometaši.

Spor med Molino in Rodrijem sprožil kaos

Po posnetkih uradnega prenosa se je incident začel po dvoboju med Nahuelom Molino in Rodrijem. Argentinski branilec naj bi v nekem trenutku udaril španskega vezista, ko se mu je ta približal med slavjem. V razpravo sta se vključila Éric García in Gavi, ki sta skušala umiriti položaj, vendar je njuna reakcija pritegnila pozornost Paredesa. Argentinski vezist je stopil v bran svojemu soigralcu in spor se je kmalu razširil.

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Najbolj vroč trenutek se je zgodil, ko je Paredes vstopil v fizični obračun z Éricom Garcío. Na posnetkih je videti, kako argentinski vezist med razpravo zgrabi Španca za vrat. V bran svojemu soigralcu se je takoj odzval Gavi, ki je stopil do Paredesa in se mu postavil po robu. V prerivanju je argentinski nogometaš odrinil mladega španskega vezista, nato pa so na kraj dogodka pritekli še drugi igralci obeh reprezentanc.

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Kmalu je na igrišču nastal pravi kaos, več nogometašev in članov strokovnih štabov pa je skušalo ločiti sprte strani.

Scaloni skušal umiriti svoje igralce

Eden prvih, ki se je odzval, je bil argentinski selektor Lionel Scaloni. Argentinski strateg je pritekel do skupine igralcev, da bi svoje nogometaše odmaknil in preprečil, da bi spor prerasel v resnejši incident. Na posnetkih je videti, kako Scaloni skuša pomiriti svoje igralce, medtem ko so člani obeh strokovnih štabov pomagali pri ločevanju nogometašev.

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Po pregledu posnetkov dogodka je slovenski sodnik Slavko Vinčić Leandru Paredesu zaradi sodelovanja v incidentu po koncu tekme pokazal rdeči karton.

Španija po drami v podaljšku do novega naslova

Spomnimo, španska nogometna reprezentanca je nova svetovna prvakinja, potem ko je v finalu na stadionu MetLife v East Rutherfordu po podaljšku z 1:0 premagala branilko naslova Argentino. Španija je po drami v podaljšku premagala Argentino in z vrha zrinila Gavče. Tako je 16 let po slavju v Južni Afriki prišla do novega naslova svetovnega prvaka po odlični tekmi in zasluženi zmagi.

Furija je imela med tekmo 20 strelov, od tega 12 v okvir vrat, medtem ko so Argentinci sprožili le dvakrat, oba strela v zadnjih minutah tekme, vendar nobeden ni bil usmerjen v okvir vrat.

Junak Španije je bil napadalec Barcelone Ferran Torres, ki je zmagoviti zadetek dosegel v 106. minuti po podaji Nice Williamsa. Argentina je v 90. minuti + 4 ostala z igralcem manj, potem ko je bil izključen Enzo Fernandez, poroča Večernji list.