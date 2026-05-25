Zala Maria Žibret in ekipa znova postavili Slovenijo na evropski zemljevid: kljub pritisku do brona

Potem ko se je na evropskem prvenstvu v Frankfurtu prebila do dvoboja za bronasto kolajno, je imela vrhunska slovenska karateistka Zala Maria Žibret občutek, kot da bi nosila ves svet na ramah. »Bila sem pod velikim pritiskom, ki sem si ga sama naložila. Na srečo se je dobro izšlo,« si je vidno oddahnila 21-letna Ljubljančanka, potem ko je v obračunu za tretje mesto v kategoriji nad 68 kilogramov s 3:1 ugnala Črnogorko Jovano Damjanović.

Na poti do malega finala je v uvodnem krogu po zaslugi prve dosežene točke premagala lansko podprvakinjo iz Jerevana, Ukrajinko Darjo Bulaj (3:3), zatem je bila boljša od Slovakinje Vire Kulikove (1:0) in Škotinje Niamh Junner (3:0), v polfinalu pa je morala z 0:1 priznati premoč Francozinji Clemence Pea. »Prikazala sem dobre borbe in zdaj sem vesela, da je konec. Zelo, zelo sem srečna,« je od veselja kar žarela Žibretova, ki je ponovila podvig izpred dveh let v Zadru, kjer je prav tako navdušila z bronastim odličjem.

»Če bi kolajni primerjala med seboj, mi več pomeni prva, ker je pač prva. Toda pri frankfurtski sem bolj ponosna na način, kako sem prišla do nje,« je svoja doslej največja uspeha primerjala članica KK Ljubljana in se zahvalila vsem, ki ji tako ali drugače stojijo ob strani. »To ne govorim kar tako, ampak mislim resno. Če ne bi imela ob sebi ljudi, ki me tako zelo podpirajo, zagotovo ne bi dosegla takšnih uspehov,« je poudarila študentka 3. letnika Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki se bo med 12. in 14. junijem udeležila še turnirja premier league v Rabatu, njen naslednji veliki cilj v letošnji sezoni pa bo nastop na sredozemskih igrah v Tarantu (med 21. avgustom in 3. septembrom).

Matijević: To ni plod sreče

S predstavami svoje varovanke je bil izjemno zadovoljen tudi uspešni trener Matija Matijević. »Pred dvobojem za tretje mesto sva si pogledala posnetke nastopov Jovane Damjanović in se dobro pripravila nanjo. Ker poznam njenega trenerja, vem, kako razmišlja, zato sem lahko skoval ustrezno taktiko. Zala je upoštevala napotke in se borila zares vrhunsko. Potrpežljivo je čakala na napake tekmice, ki jih je znala kaznovati. Potem ko sta istočasno dosegli prvo točko, je prevzela pobudo na blazinah, prešla v vodstvo in borbo mirno pripeljala do konca,« je sporočil nekdanji vrhunski karateist, ki se lahko med drugim pohvali z naslovom evropskega podprvaka iz Bratislave 2007.

Kakor je poudaril, uspehi Žibretove nikakor niso naključni, ampak so plod trdega in načrtnega petnajstletnega dela. »Poznam jo, odkar je kot deklica prvič prišla v dvorano. Skupaj smo verjeli v visoke cilje, ki jih tudi dosegamo. Slovenijo postavljamo na evropski in svetovni zemljevid,« je še dejal Matijević, izjemno ponosen na Zalo Mario, nase, na ljubljanski klub in na vse, ki sodelujejo z Žibretovo.