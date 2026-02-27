  • Delo d.o.o.
DVORANSKI NOGOMET

Zamaskirani napadalci vdrli med tekmo na tribuno in povzročili kaos, več poškodovanih (VIDEO)

Po navedbah je 16 zamaskiranih huliganov s palicami vdrlo v dvorano ter napadlo gostujoče navijače.
FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
FOTO: YouTube, zaslonski posnetek
A. G.
 27. 2. 2026 | 15:42
1:26
A+A-

Tekma futsal pokala Bosne in Hercegovine je povzročila redko viden kaos na tribunah. V Banja Luki je med četrtfinalno tekmo Pokala BiH v futsalu med FK Borac in MNK Bubamara prišlo do resnega incidenta, zaradi katerega je bilo srečanje prekinjeno. Neprijetni prizori so se odvili v dvorani Borik Sports Hall, kjer je bila tekma v teku, preden je na tribunah nastal popoln kaos.

Po navedbah je 16 zamaskiranih huliganov s palicami vdrlo v dvorano ter napadlo gostujoče navijače iz Cazina. V neredih so na igrišče metali tudi stole, domnevno pa je bila ukradena tudi zastava navijačev Bubamare. Zaradi nasilja je en navijač utrpel poškodbe glave ter bil prepeljan v bolnišnico.

Napadalci so po incidentu pobegnili, medtem ko je policija prišla na kraj dogodka in začela iskanje storilcev. Tekma je prekinjena do nadaljnjega, pričakujejo pa se dodatne informacije o celotnem dogodku in morebitnih posledicah za udeležence. Trenutek, ko je nastal kaos, si oglejte pod besedilom. Snemalec je, ko je videl, kaj se dogaja, nato umaknil kamero, poroča gol.dnevnik.hr.

