Žan Kranjec: Na Istro in Grčijo le še lep spomi

Malokdo bi, z izjemo lokalnega prebivalstva poznal Sölden, kraj v dolgi tirolski dolini, če tu ne bi bilo že več kot tri desetletja uvodne prireditve sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Ta seveda privablja pozornost tudi v slovenski športni javnosti, ki stiska pesti za svoje junake. In med njimi je seveda srebrni olimpijec Žan Kranjec, pred katerim je v nedeljo (prva proga ob 10. uri, druga ob 13.) uvodni veleslalom nove zime.

Kako bi se zdaj iz zornega kota pričakovanja söldenske premiere ozrli k pripravljalnemu poletju?

»Bilo je dolgo in temeljito, kot se seveda spodobi za sleherno tekmovalno zimo. Prihajajoča bo olimpijska, tam si kajpak vsi želimo pokazati najvišjo raven znanja in sposobnosti. Poletni del priprav na snegu smo začeli na Saas Feeju v Švici. Tam smo preživeli zadnjih deset julijskih dni, nato je bil večji del avgusta namenjen treningu v Argentini, kjer smo imeli dejansko tokrat odlične razmere. Dobri trije tedni so minili zelo aktivno. Vrnitev v Evropo je nato zame pomenila novi del priprav v omenjenem švicarskem baznem taboru, ko sem bil doma, sem pozornost namenil kondicijski vadbi, trening pred söldensko premiero pa je bil že tradicionalno v Val Senalesu na Južnem Tirolskem.«

Na ledeniku Rettenbach nad Söldnom pa, kot vem, do tega prihoda na prizorišče tekme niste trenirali ...

»Drži. Smo se kar držali Val Senalesa. Najprej sem bil tam v zadnjih dveh tednih pet dni, pa prišel za dva dni domov, nato pa se spet vrnil na italijansko stran Tirolske. Na to današnjo soboto bom opravil en söldenski trening, seveda z upanjem, da se bom na nedeljski tekmi predstavil v kar najlepši luči.«

Glede na to, da zima prinaša dogodek, ki ga aktivni tekmovalci na snegu in ledu pričakate enkrat na štiri leta, torej olimpijske igre, je zdaj pri vas več neučakanosti in tudi živčnosti kot običajno?

»Načeloma je vsaj trenutno dokaj podobno kot ob sleherni söldenski premieri, se ti pa nekje zadaj v glavi skriva izziv olimpijskih iger. Toda ne morem reči, da bi se zdaj počutil drugače. Nikakor ne gre prehitevati obveznosti, do olimpijskega februarja me čaka še precej tekem za točke svetovnega pokala.«

Ne želi si prehitevati obveznosti, do olimpijskih iger ga čaka še veliko tekem.

Kako ste preživeli poletne dneve, ko niste trenirali?

»V prvomajskih dneh sem si privoščil počitek na hrvaški obali, nato so sledile uvodne kondicijske priprave, bil sem nato 8 dni v Grčiji na Mikonosu. Deskanje, kajtanje? Tokrat tega ni bilo v mojem počitniškem sporedu. Sem si pa na Mikonosu res privoščil oddih. Bilo je manj vroče kot pri nas, približno 25 stopinj čez dan in glede na to, da na otoku še malo zapiha, je bilo vse skupaj prav prijetno. Kdaj pa kdaj za konec tedna skočim do morja v Istro in poletje je tako hitro naokrog.«

In za konec – vaš dolgoletni sotekmovalec Štefan Hadalin je zdaj kot novi predstavnik stikov z javnostjo alpske smučarske reprezentance vodil to zadnjo novinarsko konferenco pred vašim odhodom v Sölden. Vam ga je bilo nenavadno videti v novi vlogi?

»Ha, kaj pa vem, jaz se kar hitro navadim na takšne stvari. Tako da kakšnega presenečenja zame ni bilo.«