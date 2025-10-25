  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INTERVJU

Žan Kranjec: Na Istro in Grčijo le še lep spomi

Nared za jutrišnjo premiero olimpijske sezone.
Žan Kranjec je na prejšnjih olimpijskih igrah osvojil srebrno kolajno. FOTO: Matej Družnik
Žan Kranjec je na prejšnjih olimpijskih igrah osvojil srebrno kolajno. FOTO: Matej Družnik
Siniša Uroševič
 25. 10. 2025 | 09:35
3:28
A+A-

Malokdo bi, z izjemo lokalnega prebivalstva poznal Sölden, kraj v dolgi tirolski dolini, če tu ne bi bilo že več kot tri desetletja uvodne prireditve sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Ta seveda privablja pozornost tudi v slovenski športni javnosti, ki stiska pesti za svoje junake. In med njimi je seveda srebrni olimpijec Žan Kranjec, pred katerim je v nedeljo (prva proga ob 10. uri, druga ob 13.) uvodni veleslalom nove zime.

Kako bi se zdaj iz zornega kota pričakovanja söldenske premiere ozrli k pripravljalnemu poletju?

»Bilo je dolgo in temeljito, kot se seveda spodobi za sleherno tekmovalno zimo. Prihajajoča bo olimpijska, tam si kajpak vsi želimo pokazati najvišjo raven znanja in sposobnosti. Poletni del priprav na snegu smo začeli na Saas Feeju v Švici. Tam smo preživeli zadnjih deset julijskih dni, nato je bil večji del avgusta namenjen treningu v Argentini, kjer smo imeli dejansko tokrat odlične razmere. Dobri trije tedni so minili zelo aktivno. Vrnitev v Evropo je nato zame pomenila novi del priprav v omenjenem švicarskem baznem taboru, ko sem bil doma, sem pozornost namenil kondicijski vadbi, trening pred söldensko premiero pa je bil že tradicionalno v Val Senalesu na Južnem Tirolskem.«

Na ledeniku Rettenbach nad Söldnom pa, kot vem, do tega prihoda na prizorišče tekme niste trenirali ...

»Drži. Smo se kar držali Val Senalesa. Najprej sem bil tam v zadnjih dveh tednih pet dni, pa prišel za dva dni domov, nato pa se spet vrnil na italijansko stran Tirolske. Na to današnjo soboto bom opravil en söldenski trening, seveda z upanjem, da se bom na nedeljski tekmi predstavil v kar najlepši luči.«

Glede na to, da zima prinaša dogodek, ki ga aktivni tekmovalci na snegu in ledu pričakate enkrat na štiri leta, torej olimpijske igre, je zdaj pri vas več neučakanosti in tudi živčnosti kot običajno?

»Načeloma je vsaj trenutno dokaj podobno kot ob sleherni söldenski premieri, se ti pa nekje zadaj v glavi skriva izziv olimpijskih iger. Toda ne morem reči, da bi se zdaj počutil drugače. Nikakor ne gre prehitevati obveznosti, do olimpijskega februarja me čaka še precej tekem za točke svetovnega pokala.«

Ne želi si prehitevati obveznosti, do olimpijskih iger ga čaka še veliko tekem.

Kako ste preživeli poletne dneve, ko niste trenirali?

»V prvomajskih dneh sem si privoščil počitek na hrvaški obali, nato so sledile uvodne kondicijske priprave, bil sem nato 8 dni v Grčiji na Mikonosu. Deskanje, kajtanje? Tokrat tega ni bilo v mojem počitniškem sporedu. Sem si pa na Mikonosu res privoščil oddih. Bilo je manj vroče kot pri nas, približno 25 stopinj čez dan in glede na to, da na otoku še malo zapiha, je bilo vse skupaj prav prijetno. Kdaj pa kdaj za konec tedna skočim do morja v Istro in poletje je tako hitro naokrog.«

In za konec – vaš dolgoletni sotekmovalec Štefan Hadalin je zdaj kot novi predstavnik stikov z javnostjo alpske smučarske reprezentance vodil to zadnjo novinarsko konferenco pred vašim odhodom v Sölden. Vam ga je bilo nenavadno videti v novi vlogi?

»Ha, kaj pa vem, jaz se kar hitro navadim na takšne stvari. Tako da kakšnega presenečenja zame ni bilo.«

 

Več iz teme

Söldenalpsko smučanjepogovorŽan Kranjecpripraveintervju
ZADNJE NOVICE
11:00
Bulvar  |  Glasba in film
PRAZNIK GLASBE IN SMEHA

V ljubljanskih Črnučah so nedavno gostili legendarno Gradevizijo (FOTO)

Klub ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija tudi letos pripravil Gradevizijo.
Mojca Marot25. 10. 2025 | 11:00
10:25
Bulvar  |  Suzy
ODRE DELI S HČERKO

Ganjena Ana Dežman: z mamo na poslovilni turneji (Suzy)

Z uspešnicami, kot so Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke, Zlati prah imaš v očeh in mnogimi drugimi, bo Elda Viler (80) pričarala čustva in toplino.
25. 10. 2025 | 10:25
09:41
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM

Pravila uredništva pri spremljanju referendumske kampanje

Uredništvo bo kampanjo spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi, z novinarsko etiko in uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način.
25. 10. 2025 | 09:41
09:35
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Žan Kranjec: Na Istro in Grčijo le še lep spomi

Nared za jutrišnjo premiero olimpijske sezone.
Siniša Uroševič25. 10. 2025 | 09:35
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE ZAPRTO ZA JAVNOST

65-letnik spolno zlorabljal sedemletno deklico?

Možakarja, ki mu zdaj sodijo, razkril videoposnetek.
Aleksander Brudar25. 10. 2025 | 09:05
09:00
Lifestyle  |  Polet
POLETOV POTEP

Tisočletni stražar nad dolino reke Reke: zgodba mogočnega gradu Prem

Grad Prem stoji na mestu nekdanje rimske utrdbe Castra Prima. V pisnih virih se prvič omenja leta 1213, ko so na ruševinah rimskega objekta začeli graditi novo, srednjeveško zgradbo.
25. 10. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

619 milijonov ljudi po vsem svetu ima te težave

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

619 milijonov ljudi po vsem svetu ima te težave

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOBILNA TEHNOLOGIJA

Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
23. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Ste vedeli, da lahko tako veliko privarčujete?

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Vsaka kilovatna ura šteje: kako jo spremeniti v prihranek

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
24. 10. 2025 | 09:33
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kar 22% rast: vsak klik, ki ga danes naredite, je potencialna tarča

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj skuhati danes?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
24. 10. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Starši, pozor! To morate vedeti, preden otrok začne trenirati

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Britvice? Nikoli več.

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki