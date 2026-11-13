Zapletenemu hokejskemu vozlu z Rusijo ni videti konca

November je v hokejski Evropi že tradicionalno obdobje prvih reprezentančnih preizkušenj v sezoni. Tako je slovenska izbrana vrsta pred dnevi uspešno nastopila v Franciji, naslednjič bo igrala februarja doma na Bledu, osrednji cilj pa je seveda novi obstanek na svetovnem prvenstvu, maja 2027 v Nemčiji. Kakšno bo to tekmovanje, pa po novem še ni povsem jasno. Kajti Mednarodno športno razsodišče je ugodilo ruski pritožbi o neupravičenem izostanku na mednarodni sceni in zdaj Rusi nameravajo nastopiti v Nemčiji. Številne nacionalne zveze so proti temu, slovenska še ni zavzela stališča.

Ko smo o tem pred dnevi prav ob uvodnem zboru reprezentance na Bledu vprašali Dejana Kontreca, že poldrugo desetletje prvega operativca Hokejske zveze Slovenije (HZS), v nasprotju denimo s Čehi, Finci, Latvijci in še nekaterimi drugimi nikakor ni mogel ponuditi jasnega odgovora. Potrdil je, da se bo treba ravnati tako po navodilih mednarodne zveze kot tudi slovenske vlade ter da je za kakršnokoli napoved še preuranjeno: »Vendarle nas še pol leta loči do prvenstva. Lahko se zgodi še marsikaj, tudi to, da bo vojne v Ukrajini konec ...«

Matjaž Rakovec je za december napovedal pomemben sestanek predsedstva Hokejske zveze Slovenije.

Predsednik domače krovne hokejske organizacije Matjaž Rakovec je pred kratkim kandidiral za svet mednarodne zveze (IIHF). Zdaj si je celo malo oddahnil, da ga v sicer širokem naboru kandidatov od vsepovsod niso izbrali. Jasno, imenitno bi bilo, ko bi imela HZS prvič po Nestlu Aljančiču, zdaj že pokojnem dolgoletnem športnem funkcionarju, svojega predstavnika v vrhu IIHF, a glede najnovejšega primera nam je Rakovec dejal: »Trenutno ne zavidam članom sveta IIHF, saj je nastal velik zaplet. Pri naši zvezi ga še nismo obravnavali, bomo pa o tem govorili na decembrski seji predsedstva HZS in bržčas takrat objavili naše mnenje.«

Dejansko pa je vozel zapleten. Kajti skupini uvodnega dela sta že sestavljeni, Slovenija bo igrala v Mannheimu, nekatere reprezentance so si že rezervirale namestitve, posamezniki in turistične agencije prav tako. Tudi letalske vozovnice za Nemčijo v naslednjem maju so pri marsikaterem obiskovalcu prvenstva že opravljene. Vsi so se kajpak ravnali po sedanjem sporedu tekem ...

Bojkot sedmih dežel

V Rusiji je bila razumljiva in pričakovana uvodna evforija, nakar je ta splahnela, saj je sedem nacionalnih hokejskih zvez – finska, norveška, švedska, danska, latvijska, češka in avstrijska – že napovedalo, da če bodo hokejisti dežele, ki je napadla Ukrajino, nastopili v Nemčiji, z njimi ne bo igralo tekme. Kanadčani, Ukrajinci in Nemci javno še niso spregovorili o bojkotu, imajo pa negativno mnenje o navzočnosti Rusije na tem prvenstvu. V Belorusiji, ki je prav tako kaznovana, pa so jezni na svoj športni vrh, saj ta omenjenemu sodišču sploh ni podal pritožbe in tako zaenkrat za to deželo na področju mednarodnega športa ni sprememb.