Zaradi Pogačarja je Vuelta večja: Španci so pripravljeni na slovenski šov

S spektakularno predstavitvijo ekip pred Casinojem v Monte Carlu se je začel uradni spored 81. dirke po Španiji, ki bo najbolj slovenska doslej. Na startu 3275-kilometrske preizkušnje, ki se bo 13. septembra končala v Granadi, bo jutri kar sedem naših kolesarjev. S Tadejem Pogačarjem (UAE) ima Slovenija prvega favorita, s Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe) rekorderja po številu zmag. Španski mediji in javnost so po besedah novinarja Danija Mirande pripravljeni za še eno Vuelto slovenskega šova in prevlade.

Monako se bo jutri v zgodovino vpisal kot prvo prizorišče startov vseh treh tritedenskih kolesarskih dirk. Po Giru 1966 in Touru 2009 se bo v tej kneževini začela še Vuelta 2026. To bo sedmi začetek zunaj španskih meja, s sedmimi slovenskimi kolesarji, sedem let po prvem zmagoslavju naših asov.

Roglič jih je nanizal že štiri (v letih 2019, 2020, 2021 in 2024), a 36-letni zasavski orel tokrat ne bo povsem v središču pozornosti. Vse oči bodo uprte v njegovega devet let mlajšega rojaka Pogačarja, ki je na posebni misiji. Po peti zmagi na Touru si želi še prvo na Vuelti, s čimer bi postal deveti kolesar v zgodovini z lovorikami na vseh treh tritedenskih dirkah.

Nastop je potrdil pred manj kot tremi tedni, potem ko je v Komendi v okviru Pogi Challengea skupaj s svojimi navijači tri dni proslavljal zmago na dirki po Franciji. O tem, kaj za Vuelto pomeni prihod svetovne številke ena, smo povprašali Danija Mirando, kolega iz športnega časnika As. »S Pogačarjem je dirka še večja. Če želi tukaj biti najboljši kolesar v zgodovini ali vsaj eden od najboljših, to pomeni, da je Vuelta pomembna. Gre za eno od redkih dirk, ki še manjkajo med njegovimi lovorikami. Da se je vrnil po toliko letih, ustvarja veliko zanimanja, več bo gledalcev ob cestah v Španiji in tudi pred televizijskimi zasloni po vsem svetu,« je povedal Miranda.

Roglič jim je prirasel k srcu

Kaj pa Roglič, ki je še nedolgo tega veljal za nespornega gospodarja Vuelte? »Skozi leta se je odnos med Rogličem in špansko javnostjo izboljševal. Ob njegovi prvi zmagi leta 2019 so se ljudje zmrdovali, da ni posebej simpatičen, da premalo govori. Sledilo je obojestransko zbližanje, Roglič je Špancem prirasel k srcu, Vuelta pa njemu, tako da je že govoril, da je to njegova najljubša dirka. Dobil je 15 etap, štiri Vuelte, njegova prevlada je bila izjemna. Čeprav ni dobil Toura, je eden od velikanov sodobnega kolesarstva,« je dejal Miranda.

Kaj pa lov na peto zmago, s katero bi ostal sam na vrhu večne lestvice? »Roglič je štirikratni zmagovalec, rekorder skupaj z Robertom Herasom. Naskok na peto zmago, ki ga je napovedal decembra, je zdaj močno otežen zaradi dveh razlogov. Prvi je Pogačarjeva prisotnost, drugi poškodba, ki jo je staknil, ko ga je zbil avtomobil. Pričakujem pa, da se bo kljub temu boril za visoka mesta, morda tudi na odru za zmagovalce,« je Rogličeve možnosti ocenil Miranda.