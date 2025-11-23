Svet alpskega smučanja je pretresla novica o poškodbi ene najuspešnejših smučark zadnjega desetletja. Pri Švicarski smučarski zvezi so potrdili, da si je Lara Gut Behrami med pripravami v ZDA poškodovala levo koleno, kar bi lahko ogrozilo tudi njen nastop na zimskih olimpijskih igrah. Nesreča se je zgodila na smučišču Copper Mountain v zvezni državi Kolorado, kjer se številne reprezentance tradicionalno pripravljajo na severnoameriški del turneje.

34-letna švicarska športna zvezdnica je padla med treningom superveleslaloma, po prvi oskrbi pa so jo poslali na letalo za v domovino, kjer je natančen pregled pokazal, kako bo z njo v prihajajočih mesecih. Prvi sum je razkrival poškodbo križnih vezi – tako kot prejšnji mesec pri naši vodilni smučarki Andreji Slokar – in če bo to potrjeno, bo za Švicarko konec sezone in bržkone tudi tekmovalne kariere. Olimpijska prvakinja iz Pekinga 2022 in dvakratna svetovna prvakinja namerava po koncu športne poti živeti v Watfordu (Ang), kjer je njen soprog Valon zaposlen pri nogometnem klubu.