Alkohol je med slovenskim slavjem pri Medvedu naredil svoje

Kot bomba je včeraj na zimskih olimpijskih igrah v Italiji odjeknila novica, da je vodstvo Finskega olimpijskega komiteja (Suomen Olympiakomitea) iz svoje skakalne reprezentance izključilo glavnega trenerja Igorja Medveda. Za ta korak so se odločili zaradi incidenta, povezanega s prekomernim uživanjem alkohola. Nekdanji vrhunski slovenski skakalec je moral nemudoma zapustiti prizorišče iger v Predazzu.

Pošteno naj bi se ga napil »Igor se ga je pošteno napil. Ko enkrat začne piti, povsem izgubi mero,« je za časnik Iltalehti povedal vir iz reprezentančnih krogov. V prejšnji zimi naj bi Medved zaradi prekomernega uživanja alkohola v Saporu zamudil avtobusni prevoz športnikov na letališče. Zaradi tega ni ujel leta(la) za Helsinke, tako da je moral pozneje pripotovati na lastne stroške. Da ima težave z alkoholom, dobro vedo tudi v naših skakalnih krogih, v katerih je deloval pred odhodom na Finsko. V Sloveniji je sicer kar trinajst let vodil reprezentanco B.

Kakor so potrdili iz komiteja, gre za ravnanje v nasprotju s pravili in vrednotami finske reprezentance. »Igor Medved je odpotoval domov. Gre za težave, povezane z alkoholom. Kršitev ekipnih pravil jemljemo zelo resno, zato bomo ustrezno ukrepali,« je za finske medije povedal direktor vrhunskega športa in obenem vodja finske odprave Janne Hänninen.

Mladi Vilho Palosaari je s 14. mestom poskrbel za najvišjo finsko uvrstitev na olimpijski tekmi na srednji skakalnici v Predazzu. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

O dogodku so ga obvestili v sredo popoldne, ko je v Anterselvi spremljal žensko posamično tekmo v biatlonu. Zatem je hitro stekel postopek, odločitev o Medvedovi vrnitvi v domovino pa so sprejeli še isti dan. Za televizijsko postajo Yle je nekdanji odlični hitrostni drsalec pojasnil, da se incident ni zgodil med opravljanjem trenerskih nalog ali na skakalnici, temveč v njegovem prostem času. Kljub temu je bilo ravnanje po njegovih besedah nezdružljivo z vrednotami in pravili finske olimpijske reprezentance.

V vodstvu ekipe so še poudarili, da je treba zdaj zagotoviti mirne pogoje za delo športnikov in preostalega strokovnega štaba, ki se morajo osredotočiti in čim bolje pripraviti za preizkušnje na veliki skakalnici v Predazzu.

Ni ponosen nase

Slovenski trener, ki je vodenje finskih skakalcev prevzel v začetku junija 2024, je v izjavi za Yle prevzel odgovornost za dogajanje. »Nisem ponosen nase. Opravičujem se športnikom, trenerjem, spremljevalnemu osebju, olimpijskemu komiteju, smučarski zvezi in navijačem,« se je pokesal Medved, ki je moral zapustiti olimpijsko vas v Predazzu.

Niko Kytösaho je prispeval levji delež k šestemu mestu finske mešane ekipe. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Po njegovih besedah je do incidenta prišlo v torek po tekmi mešanih ekip, na kateri si je zlato lovoriko priskakala slovenska četverica Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc. »Po tekmi sem prejel povabilo na slavje ob slovenski zmagi. Ker nisem ničesar jedel, je alkohol naredil svoje,« je pojasnil 44-letni Ljubljančan. Kot je priznal, ga je dogodek prizadel: »Nisem ponosen nase, sem pa ponosen na svojo ekipo in na delo, ki smo ga opravili v zadnjih dveh letih. Fantom želim z odhodom zagotoviti mir za delo in zmanjšati škodo, ki sem jo povzročil.«

3. 3. mesto je najboljša uvrstitev, ki jo je Igor Medved kot skakalec dosegel v svetovnem pokalu leta 2001 v Trondheimu.

Medved je še napovedal, da zadeve javno ne bo več komentiral. V prihodnjih dneh se bo o nadaljnjih korakih pogovoril s svojimi delodajalci iz Finske smučarske zveze. Z njegovim odhodom domov se zadeva še ni končala niti za finski olimpijski komite, ki sodeluje pri financiranju njegovega trenerskega položaja. Njegova prihodnost v vlogi selektorja Suomijev je pod velikim vprašajem.