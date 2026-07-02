  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NBA

Po šoku v Lakersih! Zdaj gre tudi za Dončićevo prihodnost

Lakers iščejo menjavo za LeBrona Jamesa, ki zapušča Kalifornijo. Dve okrepitvi sta že znani, sledi lov na udarnega centra.
Slovenski zvezdnik je daleč od Kalifornije, a se vodstvo glede kadrovskih potez posvetuje z njim. FOTO: Leon Vidic

Slovenski zvezdnik je daleč od Kalifornije, a se vodstvo glede kadrovskih potez posvetuje z njim. FOTO: Leon Vidic

Jalen Duren bi v plačni shemi lahko zapolnil mesto, ki je ostalo prazno po slovesu LeBrona Jamesa. FOTO: David Reginek/Reuters

Jalen Duren bi v plačni shemi lahko zapolnil mesto, ki je ostalo prazno po slovesu LeBrona Jamesa. FOTO: David Reginek/Reuters

Luka Dončić in LeBron sta se dobro razumela, dokler sta bila soigralca. FOTO: Isabella Frias/Reuters

Luka Dončić in LeBron sta se dobro razumela, dokler sta bila soigralca. FOTO: Isabella Frias/Reuters

Slovenski zvezdnik je daleč od Kalifornije, a se vodstvo glede kadrovskih potez posvetuje z njim. FOTO: Leon Vidic
Jalen Duren bi v plačni shemi lahko zapolnil mesto, ki je ostalo prazno po slovesu LeBrona Jamesa. FOTO: David Reginek/Reuters
Luka Dončić in LeBron sta se dobro razumela, dokler sta bila soigralca. FOTO: Isabella Frias/Reuters
Nejc Grilc
 2. 7. 2026 | 05:35
 2. 7. 2026 | 07:29
4:51
A+A-

LJUBLJANA • Brez hude krvi, a tudi brez posebnega pompa se je končalo obdobje LeBrona Jamesa v Los Angelesu. Vodstvo najbolj slavne franšize na svetu zre v prihodnost, kjer bo imel osrednjo vlogo Luka Dončić, drugi najboljši igralec vseh časov pa si bo vzel še nekaj časa za premislek in izbiro zadnje postaje v dolgoletni karieri. Slovo Jamesa vodstvu Jezernikov odpira številna vrata, priložnosti za prenovo moštva po Dončićevi meri preprosto ne smejo zapraviti, v nasprotnem se lahko zgodi, da bo naslednji na izhodnih vratih slovenski as.

Slovenski zvezdnik je daleč od Kalifornije, a se vodstvo glede kadrovskih potez posvetuje z njim. FOTO: Leon Vidic
Slovenski zvezdnik je daleč od Kalifornije, a se vodstvo glede kadrovskih potez posvetuje z njim. FOTO: Leon Vidic

Naslov prvaka je vrnil v Los Angeles, slovito franšizo je potegnil iz mizernih predstav sredi minulega desetletja, dobil sedem serij končnice in bil ključna figura pri prihodu Anthonyja Davisa v Kalifornijo, ki je posledično prinesel menjavo za Dončića. To je bogata zapuščina LeBrona Jamesa ob Pacifiku, kjer pa v osmih letih ni postal ljubljenec navijačev, ki še vedno častijo predvsem Kobeja Bryanta. Od najdaljše postaje kariere, v Los Angelesu je preživel dolgih osem let, se tako drugi najboljši košarkar vseh časov poslavlja brez ceremonij in pretiranih čustev, s stiskom rok in nekaj lepimi besedami zdaj že bivših soigralcev, to pa je tudi vse.

8 sezon je v Los Angelesu odigral LeBron James in postal prvak v sezoni 2020.

James ni le imeniten košarkar, je tudi dober poslovnež, zato je hitro ugotovil, da je njegov vlak odpeljal s postaje. Najbrž ga bo zdaj pot vodila v San Francisco, kjer bi kariera presežkov ob boku dolgoletnega rivala Stephena Curryja dobila zanimivo zadnje poglavje. LeBron James je v Los Angelesu že v vzvratnem ogledalu, vodja kadrovanja Rob Pelinka s sodelavci pa je dobil priložnost za temeljiti remont moštva, ki ga Dončiću obljublja od prihoda v Kalifornijo pred letom in pol.

Zaupanje bo moral upravičiti

»Zagotovo bomo agresivni, vse je na mizi, zavedamo pa se, da je razvoj igralcev zelo pomemben v spremenjenih okvirih delovanja, ki so finančno bolj omejujoči za moštva. Zato ne bomo razmetavali z izbori na naboru, če to ne bo potrebno,« je Pelinka pred začetkom poletja opozoril, da minule strategije delovanja na tržnici ne delujejo več. Podpis maksimalne pogodbe z Austinom Reavesom je bil »nujno zlo«, prihodnja sezona bo pokazala, če z Dončićem lahko tvorita okostje šampionskega kolektiva, v nasprotnem primeru bo sledila menjava. Ob dveh napadalno usmerjenih zvezdnikih zdaj Los Angeles išče centra in okrepitev v obrambi, uspešen začetek poletja pa dviguje apetite.

Luka Dončić in LeBron sta se dobro razumela, dokler sta bila soigralca. FOTO: Isabella Frias/Reuters
Luka Dončić in LeBron sta se dobro razumela, dokler sta bila soigralca. FOTO: Isabella Frias/Reuters

Luke Kennard je odšel v Phoenix, tudi Rui Hachimura se najverjetneje poslavlja od mesta angelov, Marcus Smart je na poti v Houston, zaenkrat pa del moštva ostaja DeAndre Ayton, četudi bi Pelinka morda raje videl, da bi osem milijonov dolarjev letne plače namenil komu drugemu. Prva poletna novinca sta telesno zelo močni center Sandro Mamukelašvili, ki je v Torontu postal odličen strelec z razdalje in bi lahko bil pravi partner za Dončića v prihodnje, in Quentin Grimes, ki bo okrepil branilsko navezo in slovenskemu zvezdniku omogočil nekaj več oddiha in igro brez žoge.

Duren, Kessler, kdo drug?

»Ob sebi želim atletskega centra, lažje mi je, če igram z igralcem, ki zna dobro voditi žogo, potrebujemo tudi obrambno naravnane krilne igralce, ki znajo metati za tri,« je Dončić odkril svoj pogled na prednostne naloge letošnjega poletja. Del posla so že opravili, slovo Jamesa pa Los Angelesu odpira možnosti v lovu za centri najvišjega kakovostnega razreda. Zanimiva sta predvsem 24-letni Walker Kessler in 22-letni Jalen Duren, obema se je pogodba iztekla, a imata Utah oziroma Detroit prednost pri podpisu novega dogovora oziroma možnost, da vsako ponudbo tekmecev izenačita.

Ob sebi želim atletskega centra, lažje mi je, če igram z igralcem, ki zna dobro voditi žogo, potrebujemo tudi obrambne krilne igralce.

To visokih košarkarjev, ki odlično sovpadata z Dončićevo časovnico in bi z njim lahko ustvarila dolgoletno navezo, ni odvrnilo od poti v Los Angeles, oba sta že obiskala dvorano crypto.com in s Pelinko začela konstruktivne pogovore. Trenutno je favorit Duren, lani član tretje peterke sezone (All-NBA), zanj pesti stiska tudi Dončić, za nameček bi košarkar Detroita ponudil odgovor na številna odprta vprašanja v obrambi in utrdil zadnji branik za Dončićevim hrbtom. Še 48 ur nazaj se je Duren zdel le pobožna želja, po kraljevem slovesu – o dobrem napredovanju pogovorov poročajo tudi najbolj priznani ameriški novinarji, ki pokrivajo ligo NBA –, zdaj naveza z 208 cm visokim košarkarjem iz Pensilvanije ne sodi več v sfero znanstvene fantastike. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Luka DončićLiga NBANBALos Angeles Lakers
ZADNJE NOVICE
08:03
Bulvar  |  Tuji trači
LJUBEZEN

Oglasil se je Džejlin oče: vsi govorijo o njeni domnevni zvezi z Jakovom, on pa odgovarja takole!

Sinan Ramović je bil z besedami kratek in jedrnat.
2. 7. 2026 | 08:03
07:51
Šport  |  Odmevi
PO ZMAGI MEHIKE NAD EKVADORJEM

Slavje po nogometni tekmi se je sprevrglo v tragedijo: med množico umrli štirje ljudje (VIDEO in FOTO)

Po zmagi Mehike nad Ekvadorjem je množično slavje preraslo v kaos.
2. 7. 2026 | 07:51
07:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNO

Zvečer drama v občini Grosuplje! Gasilci takoj pomagali, hudo so ga popikale

Zgodilo se je v naselju Žalna.
2. 7. 2026 | 07:41
07:35
Šport  |  Tekme
SP V NOGOMETU 2026

Prijatelja Modrić in Ronaldo nocoj velika tekmeca

Luka Modrić ni skrival, da mu je bilo poleti 2018 žal, ker je Cristiano Ronaldo odšel iz Reala k Juventusu.
2. 7. 2026 | 07:35
07:20
Bulvar  |  Domači trači
ČAKA GA TURNEJA

Ekskluzivno! Damjan Murko prvič tako iskreno o letih posmeha in družini: »Skidal sem več gnoja kot kdorkoli ...« (FOTO)

Ob 22-letnici glasbene kariere je odkrito spregovoril o bolečih izkušnjah, zasebnem življenju, uspehu in največjem projektu svoje kariere.
Kaja Grozina2. 7. 2026 | 07:20
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
V ZAPOR

To je Marko, ki je pustil svoje biološke sledi: 9 let zapora za grozljivi napad na gozdnega moža (FOTO)

Potem ko ga je dvakrat udaril v glavo, ga je še zvezal.
Aleksander Brudar2. 7. 2026 | 07:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki