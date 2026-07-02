Po šoku v Lakersih! Zdaj gre tudi za Dončićevo prihodnost

LJUBLJANA • Brez hude krvi, a tudi brez posebnega pompa se je končalo obdobje LeBrona Jamesa v Los Angelesu. Vodstvo najbolj slavne franšize na svetu zre v prihodnost, kjer bo imel osrednjo vlogo Luka Dončić, drugi najboljši igralec vseh časov pa si bo vzel še nekaj časa za premislek in izbiro zadnje postaje v dolgoletni karieri. Slovo Jamesa vodstvu Jezernikov odpira številna vrata, priložnosti za prenovo moštva po Dončićevi meri preprosto ne smejo zapraviti, v nasprotnem se lahko zgodi, da bo naslednji na izhodnih vratih slovenski as.

Slovenski zvezdnik je daleč od Kalifornije, a se vodstvo glede kadrovskih potez posvetuje z njim. FOTO: Leon Vidic

Naslov prvaka je vrnil v Los Angeles, slovito franšizo je potegnil iz mizernih predstav sredi minulega desetletja, dobil sedem serij končnice in bil ključna figura pri prihodu Anthonyja Davisa v Kalifornijo, ki je posledično prinesel menjavo za Dončića. To je bogata zapuščina LeBrona Jamesa ob Pacifiku, kjer pa v osmih letih ni postal ljubljenec navijačev, ki še vedno častijo predvsem Kobeja Bryanta. Od najdaljše postaje kariere, v Los Angelesu je preživel dolgih osem let, se tako drugi najboljši košarkar vseh časov poslavlja brez ceremonij in pretiranih čustev, s stiskom rok in nekaj lepimi besedami zdaj že bivših soigralcev, to pa je tudi vse.

8 sezon je v Los Angelesu odigral LeBron James in postal prvak v sezoni 2020.

James ni le imeniten košarkar, je tudi dober poslovnež, zato je hitro ugotovil, da je njegov vlak odpeljal s postaje. Najbrž ga bo zdaj pot vodila v San Francisco, kjer bi kariera presežkov ob boku dolgoletnega rivala Stephena Curryja dobila zanimivo zadnje poglavje. LeBron James je v Los Angelesu že v vzvratnem ogledalu, vodja kadrovanja Rob Pelinka s sodelavci pa je dobil priložnost za temeljiti remont moštva, ki ga Dončiću obljublja od prihoda v Kalifornijo pred letom in pol.

Zaupanje bo moral upravičiti

»Zagotovo bomo agresivni, vse je na mizi, zavedamo pa se, da je razvoj igralcev zelo pomemben v spremenjenih okvirih delovanja, ki so finančno bolj omejujoči za moštva. Zato ne bomo razmetavali z izbori na naboru, če to ne bo potrebno,« je Pelinka pred začetkom poletja opozoril, da minule strategije delovanja na tržnici ne delujejo več. Podpis maksimalne pogodbe z Austinom Reavesom je bil »nujno zlo«, prihodnja sezona bo pokazala, če z Dončićem lahko tvorita okostje šampionskega kolektiva, v nasprotnem primeru bo sledila menjava. Ob dveh napadalno usmerjenih zvezdnikih zdaj Los Angeles išče centra in okrepitev v obrambi, uspešen začetek poletja pa dviguje apetite.

Luka Dončić in LeBron sta se dobro razumela, dokler sta bila soigralca. FOTO: Isabella Frias/Reuters

Luke Kennard je odšel v Phoenix, tudi Rui Hachimura se najverjetneje poslavlja od mesta angelov, Marcus Smart je na poti v Houston, zaenkrat pa del moštva ostaja DeAndre Ayton, četudi bi Pelinka morda raje videl, da bi osem milijonov dolarjev letne plače namenil komu drugemu. Prva poletna novinca sta telesno zelo močni center Sandro Mamukelašvili, ki je v Torontu postal odličen strelec z razdalje in bi lahko bil pravi partner za Dončića v prihodnje, in Quentin Grimes, ki bo okrepil branilsko navezo in slovenskemu zvezdniku omogočil nekaj več oddiha in igro brez žoge.

Duren, Kessler, kdo drug?

»Ob sebi želim atletskega centra, lažje mi je, če igram z igralcem, ki zna dobro voditi žogo, potrebujemo tudi obrambno naravnane krilne igralce, ki znajo metati za tri,« je Dončić odkril svoj pogled na prednostne naloge letošnjega poletja. Del posla so že opravili, slovo Jamesa pa Los Angelesu odpira možnosti v lovu za centri najvišjega kakovostnega razreda. Zanimiva sta predvsem 24-letni Walker Kessler in 22-letni Jalen Duren, obema se je pogodba iztekla, a imata Utah oziroma Detroit prednost pri podpisu novega dogovora oziroma možnost, da vsako ponudbo tekmecev izenačita.

Ob sebi želim atletskega centra, lažje mi je, če igram z igralcem, ki zna dobro voditi žogo, potrebujemo tudi obrambne krilne igralce.

To visokih košarkarjev, ki odlično sovpadata z Dončićevo časovnico in bi z njim lahko ustvarila dolgoletno navezo, ni odvrnilo od poti v Los Angeles, oba sta že obiskala dvorano crypto.com in s Pelinko začela konstruktivne pogovore. Trenutno je favorit Duren, lani član tretje peterke sezone (All-NBA), zanj pesti stiska tudi Dončić, za nameček bi košarkar Detroita ponudil odgovor na številna odprta vprašanja v obrambi in utrdil zadnji branik za Dončićevim hrbtom. Še 48 ur nazaj se je Duren zdel le pobožna želja, po kraljevem slovesu – o dobrem napredovanju pogovorov poročajo tudi najbolj priznani ameriški novinarji, ki pokrivajo ligo NBA –, zdaj naveza z 208 cm visokim košarkarjem iz Pensilvanije ne sodi več v sfero znanstvene fantastike.