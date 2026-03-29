Zdaj je uradno: Luka Dončić je suspendiran!

Slovenski zvezdnik Luka Dončić ene tekme v severnoameriški košarkarski ligi NBA ne bo smel igrati. Vodstvo lige NBA ga je suspendiralo, ker je pri sobotni zmagi nad Brooklyn Nets prejel svojo 16. tehnično napako, so sporočili iz lige NBA.

Slovenski zvezdnik bo suspenz odslužil v torek, ko bodo jezerniki doma gostili Washington Wizards. Dončić in košarkar Brooklyna Ziaire Williams sta prejela tehnični napaki pet minut in 12 sekund pred koncem tretje četrtine tekme, potem ko sta se po napaki v napadu, dosojeni Dončiću, košarkarja začela prerivati. Videoposnetek je pokazal, kako je Dončić porinil Williamsa, ta pa se je maščeval z udarcem v Dončićev obraz. Obema igralcema je glavni sodnik Sean Wright dosodil tehnični napaki. Dončić je prejšnji konec tedna prejel svojo 16. tehnično napako zaradi verbalnega prepira s centrom ekipe Orlando Magic Gogo Bitadzejem, vendar jo je liga NBA preklicala po pritožbi kalifornijske ekipe Lakers.

Kazen s suspenzom bo Dončića stala tudi denarno, približno 264.000 dolarjev oziroma 228.700 evrov. Za vsaki dve dodatni tehnični napaki, ki ju bo Dončić prejel do konca redne sezone, bo samodejno suspendiran za dodatno tekmo. Finančna kazen pa se bo povečala na približno 317.000 dolarjev (274.613 evrov). Dončić se bo vrnil v sredo proti Cleveland Cavaliers. Kazen prihaja sredi izjemnega točkovnega niza Dončića. Slovenski košarkar je na prejšnjih 12 tekmah v povprečju dosegal 39,7 točke, 8,1 skoka, 6,9 podaje in 2,5 ukradene žoge.

Lakers so z razmerjem 48 zmag in 26 porazov na tretjem mestu v razvrstitvi zahodne konference. Jezernike do konca rednega dela čaka še osem tekem.