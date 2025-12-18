Zdaj ji je dosti lažje pri srcu, Nika si ni mislila, da bo kdaj presegla brata Petra

Pred današnjim odhodom v Engelberg, ki bo že po tradiciji konec tedna gostil generalko za novoletno turnejo oz. turnejo dveh večerov, so najboljši slovenski smučarski skakalci in skakalke opravili trening v Planici. Nosilec rumene majice Domen Prevc & Co. so vadili na srednji napravi, Nika Prevc in njene reprezentančne kolegice pa na sosednji Bloudkovi velikanki.

Po treningu, ki je minil v rahlem dežju, so naši asi razgrnili svoja pričakovanja pred tekmovanjem v Švici, ki se ga Prevčeva nadvse veseli. Na Engelberg jo namreč vežejo čudoviti spomini že od predlani, ko je tam prvič okusila slast zmage v svetovnem pokalu. »Tamkajšnja skakalnica mi je zelo všeč, pa tudi okolica je lepa. Poleg tega se na slehernem koraku začuti to (pred)božično vzdušje,« je povedala 20-letna šampionka kranjskega Triglava, ki kot druga v skupni razvrstitvi za vodilno Japonko Nozomi Marujama zaostaja za 134 točk. Ob tem je prikimala ugotovitvi soimenjakinje Nike Vodan, da je po zadnjih uspehih precej bolj sproščena, kot je bila pred pred prvimi tekmami na severu Evrope.

Z mislimi je bila povsod

»Na začetku sem bila zelo napeta, težko mi je bilo zvečer zatisniti oči ob pravem času, kar se mi je poznalo še zjutraj in potem ves dan, saj sem bila z mislimi povsod. Zdaj mi je dosti lažje pri srcu,« je priznala branilka velikega kristalnega globusa, ki je v tej zimi slavila že tri zmage med elito, s katerimi je na vrhu večne slovenske lestvice prehitela svojega najstarejšega brata Petra Prevca (24). »To mi pomeni zelo veliko. Ko sem bila mlajša, niti pomislila nisem na to, da bi lahko kdaj presegla Petra,« je dejala Nika, ki zadovoljno opazuje, kako tudi Domen odlično opravlja svoje delo. »Ko se bomo vrnili iz Švice in se bomo skupaj usedli za mizo, verjamem, da se bo našel tudi čas na to, da se bomo malo ozrli na vse uspehe,« je sklenila Prevčeva.