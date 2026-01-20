Zdaj tudi uradno: Boštjan Cesar je novi selektor članske nogometne reprezentance

Nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Cesar je tudi uradno novi selektor članske nogometne reprezentance. Imenovanje Cesarja na selektorsko mesto je na današnji korespondenčni seji potrdil izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS). Uradna predstavitev Cesarja z novinarsko konferenco bo v sredo ob 10.15 na Brdu pri Kranju. Cesar je rekorder po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto (102) in je dolga leta nosil tudi kapetanski trak. V reprezentančnem dresu je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu 2010, ko je bil del generacije, ki je Slovenijo drugič v zgodovini popeljala na največji oder.

Največji del klubske kariere je preživel v Italiji pri Chievu, kjer je v desetih letih zbral 247 uradnih nastopov in dosegel devet zadetkov. Igral je tudi v Franciji za Marseille in Grenoble ter v Angliji za West Bromwich Albion, kar mu je dalo širok vpogled v različne nogometne šole in načine dela, so zapisali pri NZS v sporočilu za javnost. Cesar je sicer nosil tudi dresa ljubljanske Olimpije in zagrebškega Dinama. Po koncu igralske poti je stopil v trenerske vode. Vodil je reprezentanco do 19 let, januarja 2022 pa se je pridružil strokovnemu štabu članske reprezentance kot prvi pomočnik Matjaža Keka. Bil je tudi del strokovnega vodstva reprezentance, ko se je ta uvrstila in dosegla največji uspeh slovenskega nogometa z nastopom v osmini finala evropskega prvenstva 2024. Ob Kekovi odsotnosti je uspešno vodil tekme A-reprezentance. V tistem času je Slovenija pod njegovim vodstvom ostala neporažena na petih tekmah, med drugim tudi na pripravljalni tekmi proti Portugalski, ki jo je dobila z 2:0.

Pravi tekmovalni izzivi šele jeseni

Po delovanju v članski reprezentanci se je preizkusil tudi kot trener na klubski ravni, ko je v sezoni 2024/25 vodil Maribor. Slovensko reprezentanco so doslej vodili Bojan Prašnikar v treh mandatih (1991-1993, 1997-1998, 2002-2004), Srečko Katanec (1998-2002, 2013-2017) in Matjaž Kek (2007-2011, 2018-2025) v dveh ter Zdenko Verdenik (1994-1997), Branko Oblak (2004-2006), Slaviša Stojanović (2011-2012) in Tomaž Kavčič (2017-2018) v enem. Cesarja v letu 2026 ob prijateljskih tekmah pravi tekmovalni izzivi čakajo šele jeseni, ko se bo začela nova izvedba lige narodov. Slovenija bo igrala v ligi B, žreb skupin bo 12. februarja v Bruslju. Zatem pa jo čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028, ki ga bodo gostili Anglija, Wales, Škotska in Irska. Slovenski vrsti se pod Kekovim vodstvom nazadnje ni uspelo prebiti na letošnje svetovno prvenstvo, je pa doslej štirikrat igrala na velikih tekmovanjih. Dvakrat na svetovnih prvenstvih (2002 in 2010), dvakrat pa pa evropskih (2000, 2024). Na slednjem je dosegla zgodovinski uspeh s prebojem v osmino finala.