ANATOMIJA POŠKODBE

Zdravnik analiziral hud padec Lindsey Vonn in razdelil javnost: »Je ona samo obsedena s slavo?« (VIDEO)

Na Instagramu mu sledi približno 190 tisoč ljudi.
Lindsey Vonn je ena najuspešnejših alpskih smučark: osvojila je 3 olimpijske medalje (zlato v smuku 2010 ter bron v superveleslalomu 2010 in smuku 2018) in kar 4-krat dobila skupni seštevek svetovnega pokala (2008, 2009, 2010, 2012). V svetovnem pokalu je zbrala več kot 80 zmag (ob upokojitvi 2019 jih je imela 82), v sezoni 2025/26 pa je po poročilu FIS z zmago v smuku postavila tudi mejnik kot najstarejša zmagovalka v zgodovini alpskega svetovnega pokala. FOTO: Jonathan Nackstrand Afp
A. G.
 9. 2. 2026 | 10:55
3:26
A+A-

Dramatičen nastop smučarske legende Lindsey Vonn (41) na nedeljskem smuku na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo je postal tema ne le zaradi športnega vidika, temveč tudi zaradi medicinskega ozadja, ki jemlje dih. Zdravnik Nav Singh Badesha, na družbenih omrežjih znan kot @medspired, ki mu na Instagramu sledi približno 190.000 ljudi, je objavil podrobno analizo njenega nastopa, ki se je končal z zlomom goleni in prevozom s helikopterjem. S tem je sprožil razpravo o mejah človeške vzdržljivosti.

Dr. Badesha, zdravnik specialist družinske medicine in geriatrije, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot strokovnjak za športne poškodbe, je podrobno analiziral nastop Vonnove, ki je tekmovala s popolno rupturo sprednje križne vezi (ACL) levega kolena. S pomočjo upočasnjenih posnetkov in anatomskih diagramov je prikazal kompleksnost in nevarnost takšnega podviga. Pojasnil je, da zdrav ACL deluje kot »varnostni pas« v kolenu, saj preprečuje drsenje goleni naprej. Brez njega je stabilnost odvisna izključno od moči okoliških mišic. Analiza kaže, da je Vonn zavestno prenašala težo na zdravo, desno nogo, da bi kompenzirala nestabilnost, kar je očitno trenirala. Vendar imajo takšne kompenzacije pri ogromnih silah, ki nastajajo pri smuku, svoje meje.

Dr. Badesha, znan po analizah poškodb zvezd NFL, je poudaril, da njena poteza kaže neverjetno mentalno moč, ki jo je povezal z »Mamba mentaliteto«, kot poklon Kobeju Bryantu in njegovi filozofiji.

Pogum ali obsesija? Javnost razdeljena

Medtem ko so številni sledilci izrazili občudovanje do njenega poguma in jo označili za »legendo« ter »navdih za vse nas«, so drugi odprli resna vprašanja o upravičenosti takšnega tveganja. Njen nekdanji kolega in dvakratni olimpijski zmagovalec Ted Ligety (41) je ponudil drugačen pogled na padec. »Nesreča se je zgodila, ker se ji je roka zataknila ob vratca, ko je poskočila, kar jo je zavrtelo. To ni bilo povezano z njenim kolenom. Poskusite voziti motor s hitrostjo 100 km/h in nato iztegniti roko v prometni znak – to vas bo vrglo z motorja in zavrtelo. To se je zgodilo tudi njej.«

Zdravnik je analiziral padec. FOTO: UI, Slovenske novice
Eden najbolj opaženih komentarjev je povzel dilemo, s katero se soočajo mnogi: »Bistvo po mojem mnenju ni, kako se je to zgodilo. Vprašanje je, ali bi se to lahko preprečilo. 41 let, proteza v desnem kolenu, nedavno poškodovano levo koleno (ACL). Je bila pripravljena na tekmovanje? Je to res tisto, kar šport mora biti, ali gre le za obsesijo z uspehom, slavo in denarjem,« poroča 24sata.hr. 

