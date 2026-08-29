Že kroži posnetek, zakaj je Pogačar padel, očitno je šlo za veliko smolo (VIDEO)

Tadej Pogačar je na današnji osmi etapi letošnje dirke po Španiji hudo padel. Bil je na levem delu ceste, nato pa ga je zaneslo v desno, kjer se je naslonil na enega od kolesarjev in padel čez krmilo. Na posnetku iz zraka, ki smo ga lahko videli v televizijskem prenosu na francoskem Eurosportu, ni bilo mogoče ugotoviti, zakaj točno je padel. A po spletu zdaj kroži še en posnetek, ki več razkriva.

V videu, ki ga je na družbenem omrežju X objavil kolesar Lukáš Ronald Lukács, je videti, da je bil nekaj deset centimetrov stran od levega roba ceste precej velik kamen. Tega je Pogačar zadel s sprednjim kolesom, rešitve pa nato za slovenskega šampiona ni bilo več. Žal je bila torej velika smola, morda pa tudi nepazljivost organizatorjev, če je bil ta kamen tam dlje časa, kriva za to, da Pogačar letos ne bo osvojil Vuelte, ki mu kot edina od tritedenskih dirk še manjka.

Roglič je zdaj skupno drugi

Na današnji etapi je sicer zmagal Francoz Bryan Coquard, drugi je bil Danec Mads Pedersen, tretji pa Belgijec Jordi Meeus. V skupnem seštevku je zdaj vodilni Španec Enric Mas. Primož Roglič je po padcu Pogačarja napredoval na drugo mesto. Za Maasom zaostaja minuto. Tretji pa je Avstrijec Felix Gall, ki za Masom zaostaja še dodatnih enajst sekund.