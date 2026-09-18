Zeljković in splošna mobilizacija

Kakšen je položaj slovenskih nogometnih prvakov po menjavi trenerja in prvi tekmi moštva pod vodstvom Zorana Zeljkovića? Težko bi bilo odgovoriti enoznačno. Poraz Celja v Leverkusnu z 0:2 ni rezultat, zaradi katerega bi moral Zeljković že iskati izgovore. Tekmec je bil močnejši, razlika med kluboma enormna tako v igralskem kadru kot v evropski tradiciji. Naj zveni še tako čudno, toda veliko pomembnejši izziv za Celjane in Zeljkovića bo nedeljski obisk Murske Sobote.

Bayer Leverkusen sodi med glavne kandidate za osvojitev evropske lige, s tržno vrednostjo igralskega kadra v višini pol milijarde evrov kotira na četrtem mestu, pred njim so le Juventus (619 mio €), Crystal Palace (579) in Bournemouth (575).

Svit Sešlar je po eni od prekinitev nesrečno zabil avtogol. FOTO: Thilo Schmülgen/Reuters

Težko pričakovati več

Težko bi bilo pričakovati, da bodo Celjani v Nemčiji ostali neporaženi. Izgubili so po dveh prekinitvah, ko jim je popustila zbranost – tudi ta je resda del kakovosti –, toda gotovo se slovenski prvaki na sijajnem štadionu BayArena, kakršnega bi prenesla tudi Ljubljana, niso sesuli. Močno je opozoril nase vratar Žan-Luk Leban, gostje pa so imeli tudi nekaj priložnosti, da bi tekmo naredili še bolj zanimivo.

Zeljković je klub prevzel dva dni pred tekmo, z delom ekipe pa se je spoznal šele na letališču pred potjo v Nemčijo. V takšnih okoliščinah ni mogel graditi taktične popolnosti, temveč predvsem poskušati dvigniti ekipo, ki je v domačem prvenstvu zašla v rezultatsko krizo.

Balkovec v dobri formi Prvo ime istega večera je bil Jure Balkovec, ki je v 88. minuti z izjemnim strelom z leve strani Omonii priigral zmago z 1:0 nad Celto Vigo v evropski ligi. »Zelo sem vesel, ne le zaradi gola, ampak tudi velike zmage,« je dejal slovenski reprezentant, ki je bil izbran za igralca tekme. Prav Omonia bo naslednji evropski tekmec Celja, 15. oktobra (18.45) bodo Ciprčani gostovali na Štajerskem.

»Tekmec je bil realno gotovo boljši. Ustvaril si je veliko priložnosti. Premalo časa je bilo za kaj konkretnega. Ne zagovarjam denimo conskega branjenja. Dobili smo dva gola iz prekinitev. Rad bi spremenil več podrobnosti, za zdaj pa sem vesel, da so fantje dali od sebe vse in si na trenutke upali igrali tudi proti slovitemu klubu. V naši igri imamo veliko rezerv,« je za Šport TV ocenil Zoran Zeljković.

Njegova ekipa je kljub vsemu vstopila v tekmo izjemno previdno in premalo pogumno, tudi zato so slovenski prvaki v prvem polčasu izgubili preveč žog. V nadaljevanju je bilo po tem merilu bolje, Celjani so bili na igrišču bolje postavljeni, si upali več, znali so zadržati tudi žogo (v prvem polčasu so jo imeli v nogah 39 % igralnega časa, v drugem 49 %). Lahko bi zabili tudi kakšen gol že v prvem polčasu, lahko pa bi izgubili tudi z višjo razliko, če ne bi zbral sedmih obramb vratar Leban.

Takole sta se v eni od akcij borila za žogo domači adut Lucas Vazquez in slovenski reprezentant Benjamin Verbič. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Fantastična izkušnja za realen stik z vrhunskim mednarodnim nogometom je torej za Celjani, njihova realnost pa je vendarle slovensko nogometno prvenstvo, v katerem v zadnjih letih šteje naslov prvaka več kot kadarkoli prej. Državni prvak ima realne možnost za skok v eno od Uefinih tekmovanj, pri čemer ni nedosegljiva – kot se je potrdilo letos – niti sanjska liga prvakov.

Ritem tekem bo hud

Prav nedeljska (17.30) tekma med Muro in Celjem bo določila začetno uspešnost »šok terapije« z menjavo trenerja na celjski klopi. Zeljković bi moral ukazati takojšnjo in vsesplošno mobilizacijo zgolj za obisk Fazanerije, saj bo naslednji popravni izpit sledil šele 10. oktobra, torej po koncu zgodovinsko dolgega reprezentančnega premora, v katerem bo Slovenija igrala štiri tekme (Škotska 2x, Švica, Severna Makedonija).

Z morebitno zmago v Prekmurju bi se Celjani takoj premaknili proti vrhu. Zdaj resda kotirajo na 7. mestu z 8 točkami zaostanka za vodilnim Mariborom, toda odigrali so eno tekmo manj (Radomlje). Po tem bo imel Zeljković na voljo nekaj tednov za prvo uigravanje svojih zamisli, saj bo po koncu reprezentančnega okna sledil strahovito hud ritem zahtevnih tekem: Aluminij (d), Omonia (d), Maribor (g), Salzburg (d) in Olimpija (g).