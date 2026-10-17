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Zgodovina ljubljanskega maratona: le enkrat jo je Ljubljani zagodla višja sila

Letošnji maraton bo jubilejni 30. Jubilej bi slavili že lani, če ga oktobra 2020 ne bi odpihnil zlovešči koronavirus.
Takole se je leta 2010 znašel med »zajci« tudi slovenski tekmovalec Primož Kobe. FOTO: Igor Modic

Takole se je leta 2010 znašel med »zajci« tudi slovenski tekmovalec Primož Kobe. FOTO: Igor Modic

Helena Javornik je bila prva zmagovalka maratona pred 30 leti. FOTO: dokumentacija Dela

Helena Javornik je bila prva zmagovalka maratona pred 30 leti. FOTO: dokumentacija Dela

Lanski maraton je v Ljubljani privabil na ulice rekordno množico udeležencev. FOTO: Dejan Javornik

Lanski maraton je v Ljubljani privabil na ulice rekordno množico udeležencev. FOTO: Dejan Javornik

Udeležence te izjemne prireditve je pri nas ponavadi spremljalo lepo vreme. FOTO: Blaž Samec

Udeležence te izjemne prireditve je pri nas ponavadi spremljalo lepo vreme. FOTO: Blaž Samec

Atlet Jan Kokalj je lani postavil rekordni čas v teku na 21. kilometrov. FOTO: Tadej Regent

Atlet Jan Kokalj je lani postavil rekordni čas v teku na 21. kilometrov. FOTO: Tadej Regent

Takole se je leta 2010 znašel med »zajci« tudi slovenski tekmovalec Primož Kobe. FOTO: Igor Modic
Helena Javornik je bila prva zmagovalka maratona pred 30 leti. FOTO: dokumentacija Dela
Lanski maraton je v Ljubljani privabil na ulice rekordno množico udeležencev. FOTO: Dejan Javornik
Udeležence te izjemne prireditve je pri nas ponavadi spremljalo lepo vreme. FOTO: Blaž Samec
Atlet Jan Kokalj je lani postavil rekordni čas v teku na 21. kilometrov. FOTO: Tadej Regent
Siniša Uroševič
 17. 10. 2026 | 06:31
8:46
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New York, Boston, Berlin, Chicago, Pariz, London … V teh velemestih se skriva marsikaj – slovijo po številnih znamenitostih, toda obenem tudi po kultnih maratonskih tekmah. Seveda so te tudi v Amsterdamu, na Dunaju, Šanghaju in – od tistega 27. oktobra 1996 – tudi v slovenski metropoli. In res je zanimivo, da je bila maratonska premiera pri nas prav natanko 100 let po tem, ko so bile v Atenah prve olimpijske igre moderne dobe. Letošnja zgodba v Ljubljani pa bo prav posebna, saj gre za častitljiv jubilej – maraton 2026 bo tradicionalni 30. po vrsti. Ponosu se takrat, pred tremi desetletji, vzneseni ljubljanski prireditelji kar niso mogli izogniti, obenem si niso upali niti pomisliti, da se bo zgodba razširila do takšne prepoznavnosti, da bo zdaj v mislih marsikaterega prebivalca glavnega mesta že nekaj mesecev prej. In očitno ni več navzoče slabe volje tako kot v prvih letih, ko je tiste, ki niso bili neposredno vpleteni v dogajanje, motil drugačen prometni red sredi glavnega mesta.

Sicer pa gre pri ljubljanskem maratonu zdaj za stalnico na športnem koledarju. Tudi manj poučeni ljubitelji smučarskih skokov dobro vedo, da zadnji konec tedna v marcu pripada planiškemu prazniku, prvi dnevi januarja alpskemu smučanju za svetovni pokal v Kranjski Gori – v novi sezoni pokalu Vitranc, v prejšnjih letih pa tekmi smučark. Teniški zanesenjaki se veselijo drugega septembrskega tedna in iz leta v leto odmevnejšega turnirja WTA, sprva v Portorožu, zdaj v Ljubljani. In dober mesec pozneje glavno mesto – tako kot omenjena večja središča po svetu – oživi v ritmu maratona.

Lanski maraton je v Ljubljani privabil na ulice rekordno množico udeležencev. FOTO: Dejan Javornik
Lanski maraton je v Ljubljani privabil na ulice rekordno množico udeležencev. FOTO: Dejan Javornik

Letošnji maraton bo jubilejni 30. Jubilej bi slavili že lani, če ga oktobra 2020 ne bi odpihnil zlovešči koronavirus. V vrstah prirediteljev so do zadnjega upali, da mu bodo le lahko prižgali zeleno luč, a te – kot pri številnih podobnih predstavah po svetu – takrat nismo dočakali.

Zgodba ljubljanskih ulic, cest in trgov se je vrnila čez eno leto – v lepi luči množične rekreacije in tudi družabnega dogodka. Jasno, ko prebivalci in nekoč še krepko manj številni turisti kot danes še niso bili vajeni tega dogodka, so se zmrdovali zaradi zaprtih cest in ulic ter tudi za začetek splošne prometne zmede. A tudi tisti, ki so nekoč bentili – češ, kaj nam je treba imeti ves konec tedna v mestu izredne razmere –, so pozneje prav navdušeno sprejeli dogodek ter spodbujali tekače s pločnikov ali bližnjih travnikov, ko je pač trasa zavila na mestno podeželje.

130 let je minilo od prvega maratona na olimpijskih igrah moderne dobe v Atenah.

Premierna junaka Roman Kejžar in Helena Javornik

Tekačev se je na prvem maratonu zbralo natanko 673. Prireditelji so lepo izpeljali tri discipline – maraton, polmaraton ter rekreativni tek na 7 kilometrov. Led je bil prebit, napočil je čas za nadaljevanje in nadgradnjo zgodbe. Hitro se je za to izvedelo v tekaških in sploh rekreativnih krogih zunaj naših meja. In če se je sprva zdelo, da bo to predvsem praznik množičnega teka za slovensko srenjo – ne nazadnje sta se na uvodnem maratonu veselila zmag domača reprezentanta Roman Kejžar in Helena Javornik –, je bilo v prihodnosti drugače.

Seveda so se domači udeleženci počutili počaščeno in ponosno, saj je naša država dobila še drugo veliko maratonsko predstavo po tisti pomladni v Radencih (letošnji Maraton treh src je bil že 44. po vrsti), za vrhunske uvrstitve pa so se morali še kako potruditi. Sprva so zelo čvrst oreh predstavljali – tako v moški kot ženski konkurenci – tekmovalci iz Ukrajine ter še nekaterih evropskih dežel, nato je sledila – kot se za to atletsko disciplino spodobi – prevlada gostov iz Afrike, zlasti Etiopije in Kenije. Res pa je bila v prvih treh letih Javornikova nepremagljiva.

Helena Javornik je bila prva zmagovalka maratona pred 30 leti. FOTO: dokumentacija Dela
Helena Javornik je bila prva zmagovalka maratona pred 30 leti. FOTO: dokumentacija Dela

Pa ni šlo zgolj za tekmovalni prestiž ter lov za takšnimi in drugačnimi rekordnimi dosežki, temveč tudi za močno promocijo mesta in države. Pisani koledar prireditev v Ljubljani je bil iz leta v leto bogatejši in v oktobru je bil maraton že močno podčrtan. Kar naenkrat je takrat, v popočitniškem obdobju, ko so se tudi študentje vrnili k predavanjem, večere med tednom pa so popestrili spoznavni večeri različnih fakultet, mesto dobilo nov, odmeven in prav živahen dogodek.

Hoteli in drugi ponudniki namestitev so imeli polne roke dela, prometna ureditev je vedno znova predstavljala sebi lasten izziv, toda z leti nikakor ne več nepremostljivega. Pravzaprav podobno kot v Planici, kjer so bili nekoč zamaški na osrednji cesti po Zgornjesavski dolini stalnica, danes pa tisoče obiskovalcev pride v dolino slovitih skakalnic brez kakršnihkoli težav. Tako je tudi v Ljubljani – nekdo mora kdaj proti svoji volji zasukati smer vožnje, ni pa več veliko vprašanj in mučnega razpoloženja.

673 tekačev se je zbralo na prvem maratonu pred 30 leti.

Le redko padavine

Pogled v preteklost razkriva, da je bilo vreme do udeležencev največkrat prijazno – redko je deževalo, večkrat je ponujalo sončne žarke. Zares so nalivi prali maratonsko karavano dvakrat ali trikrat v teh malce manj kot treh desetletjih. Iz tega zornega kota je bilo zanimivo denimo prav lani – nočna nevihta ni ravno napovedovala spektakularne predstave, a ker po dežju vselej posije sonce, kot pravi stara modrost, je bilo že od jutra jasno in pozneje tudi topleje.

Maraton 2019 ostaja v spominu kot presenetljivo topel – prek 20 Celzijevih stopinj je bilo tako za lovce na rekorde kot za navadne smrtnike v družbi nezahtevnih rekreativcev že kar motečih. Znoj se je zlival po utrujenih telesih, osvežilne pijače so med regeneracijo tekle v potokih. Vsaj kakšnih pet stopinj nižjo temperaturo bi si takrat želeli udeleženci … Slednjih so resda naštel največ prav lani – 29.555 se jih je oktobra 2025 podpisalo pod dvodnevno udeležbo v Ljubljani, 19.379 jih je teklo v nedeljskem sporedu.

Udeležence te izjemne prireditve je pri nas ponavadi spremljalo lepo vreme. FOTO: Blaž Samec
Udeležence te izjemne prireditve je pri nas ponavadi spremljalo lepo vreme. FOTO: Blaž Samec

Rekordi? V absolutni ženski konkurenci je Kenijka Joyce Chepkemoitele pred dvema letoma pretekla 42 km hitreje od katerekoli pred njo v vseh dotedanjih letih prireditve – 2:20,17. Lanski maraton, torej v oktobru 2025, pa je bil rekorden za slovenske adute: naša atletska reprezentantka Klara Lukan je s 30:54 postavila ljubljanski rekord teka na 10 km, pod tega se je s časom 29:44 podpisal Vid Botolin. Predvsem pa je bil takrat ponosen na novi najboljši slovenski dosežek v zgodovini ljubljanskih prireditev Primož Kobe – novi slovenski rekord klasičnega maratona na 42 km v Ljubljani odtlej znaša 2:17,03. S tem izjemnim tekom je Kobe zasedel 7. mesto, zmage se je veselil Etiopijec Abadi Gebreselasie (2:06,52).

V globalni zgodbi je ostal najbolj podčrtan maraton 2018, ko je bil Kenijec Sisay Kasaye Lemma najhitrejši med vsemi do današnjega dne – 2:04,58. Bomo videli, če bo kdo letos pretekel novi mejnik. Kajpak realni zorni kot vnovič ponuja – na vrhu, in po možnosti tudi z rekordom – nekoga iz afriškega prostora. Zanimivo je, da na pol krajši razdalji rekordni znamki pripadata domačima tekačema: lani je rekordni dosežek na 21 km odtekel Jan Kokalj (1:02,59), v ženski konkurenci pa že dolgih 23 let – torej od oktobra 2002 – rekord drži Helena Javornik (1:11,45).

Boj tudi s pripeko

Toda maraton niso zgolj številke in rekordi. Tako kot v Londonu, New Yorku ali Berlinu gre tudi v Ljubljani za dogodek izjemnih razsežnosti in posledične odmevnosti. Tako tudi naš spektakel postaja del dolge legende, ki se je začela že 490 let pred našim štetjem – po bitki na Maratonskem polju. Takrat so domači Grki v spopadu ugnali Perzijce, po zmagovitem razpletu se je grški vojak Fedipij lotil teka od Maratona do Aten, zmogel razdaljo, nato pa umrl zaradi izčrpanosti.

Takšna je pač legenda, maraton ima namreč od prvih olimpijskih iger moderne dobe leta 1896 v Atenah poseben status, drži se ga poseben prestiž. Zmagovalec je v vseh številnih mestih po svetu – in tako tudi v slovenski metropoli – pravzaprav vsak, ki se loti podviga in prispeva svoj delež k temu prav posebnemu dnevu. In na koledarju ga ne obkrožijo vnaprej le neposredni udeleženci, temveč vsi, ki jim je všeč, da Ljubljana enkrat na leto ponudi prav posebno podobo – tako kot velemesta po svetu.

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Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
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