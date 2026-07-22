Zlatan znorel nad enim igralcem: »Če bi bil tam, bi ga udaril z glavo in dobil rdeči karton«

Zlatan Ibrahimović se je po koncu svetovnega prvenstva 2026 poslovil od televizijskega komentiranja, a še pred odhodom poskrbel za novo odmevno izjavo, s katero je znova pokazal svoj prepoznavni brezkompromisni slog. »Lahko je srečen, da na igrišču ni bilo igralcev, kot sem jaz. Če bi bil tam, bi ga udaril z glavo in prav tako dobil rdeči karton. To je skrajno neprofesionalno. Ne razumem, kaj počnejo španski igralci, samo gledajo, kako drug igralec udarja njihovega soigralca,« je dejal Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović je še enkrat pokazal, zakaj je med svetovnim prvenstvom leta 2026 postal ena najbolj opaznih televizijskih osebnosti. Nekdanji švedski napadalec je gledalce zabaval s svojimi neposrednimi komentarji, kontroverznimi izjavami in spori z nekdanjim ameriškim reprezentantom Alexijem Lalasom, vendar je zdaj sporočil, da se ne bo več vračal v vlogo televizijskega strokovnega komentatorja. Ibrahimović je svojo poslovilno izjavo objavil v živo v programu ameriškega televizijskega kanala Fox Sports po tekmi med Španijo in Argentino.

»V zadnjem mesecu in pol sem veliko govoril, toda to bodo moje zadnje besede. Alexi, hvala ti. Thierry, hvala ti. Rebecca, hvala ti,« je dejal Zlatan in se obrnil na Lalasa, legendarnega Francoza Thierryja Henryja ter voditeljico Rebecco Lowe. Dodal je, da mu je bilo v zadovoljstvo deliti studio z njimi.

»Olajšali ste mi delo. Želim se zahvaliti Foxu, Ameriki in vsem ljudem, ki jih gledalci ne vidijo. Upam, da je Amerika uživala tako kot jaz. To je moj sloves iz studia. Zame je bilo to prvič in zadnjič. Pozdrav vsem,« je sporočil Ibrahimović.

Navijači razočarani nad Zlatanovim odhodom

Njegova odločitev je razočarala številne navijače, ki so uživali v njegovih pogosto ostrih, a vedno iskrenih analizah. Še posebej se je v spomin vtisnila njegova reakcija po incidentu v finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo, ko je Leandro Paredes sodeloval v spopadu s španskimi igralci. Naj spomnimo, zgodovinsko slavje Španije po osvojitvi svetovnega prvenstva 2026 je delno zasenčil incident, ki je izbruhnil takoj po koncu finala proti Argentini na stadionu MetLife v New Jerseyju. Medtem ko so igralci selektorja Luisa de la Fuenteja proslavljali drugi naslov svetovnega prvaka po zmagi z 1:0 proti Argentini, je argentinski vezist Leandro Paredes izgubil nadzor in sodeloval v spopadu, ki se je razvil v prerivanje med nogometaši obeh reprezentanc.

Napetost na igrišču je iz minute v minuto naraščala. Paredes je v drugem polčasu vstopil namesto Nica Gonzáleza in že od prve sekunde igral zelo agresivno. Večkrat je storil prekršek, se ves čas prepiral s sodnikom, nato pa je na koncu prejel tudi rumeni karton. Argentina je bila večji del srečanja v podrejenem položaju. Španija je imela več posesti žoge, ustvarila konkretnejše priložnosti in na koncu slavila v podaljšku po zadetku Ferrana Torresa v 106. minuti. Po zadnjem sodnikovem žvižgu, medtem ko so se španski igralci zbrali, da bi proslavili naslov, je prišlo do prvih besednih spopadov med igralci, poroča Večernji list.