Zlatemu Domnu se je odvrtel življenjski film: Pravijo, da ne boš nikoli tako dober kot brat Peter, potem pa ...

Slovenski skakalni junak Domen Prevc je z zlato medaljo na veliki skakalnici v Predazzu postali prvi slovenski posamični olimpijski prvak v smučarskih skokih . Drugo zlato na letošnjih igrah je osvojil po odličnem drugem skoku. Na odru za zmagovalce se mu je odvrtel življenjski film, zlato medaljo pa je označil za največji športni uspeh kariere.

Najboljši skakalec zime, zmagovalec novoletne turneje, svetovni rekorder, svetovni prvak v poletih in lanski svetovni prvak na veliki skakalnici je v Italijo prišel kot krepko vodilni v svetovnem pokalu. Srednja skakalnica v Predazzu mu ni bila po godu, a je vseeno na tekmi mešanih ekip dodal svoj delež k zlatu. Na veliki skakalnici je pritisk znova potisnil na stran in postal še posamični olimpijski prvak.

Za nekaj drame je v prvi seriji poskrbel Ren Nikaido, ki je vodil s kar lepo prednostjo sedmih točk, a je v finalni seriji Prevcu uspel odličen skok in daljava dneva (141,5 m), po kateri je osvojil svoj drugi naslov na igrah. Medaljo je slovenskemu zlatemu junaku podelila predsednica Moka Kirsty Coventry. »Neverjeten občutek. Da mi je to uspelo doseči s takšnim drugim skokom, je res posebno,« je dejal olimpijski prvak. Po prvi seriji je razmišljal, da mora v drugo le uživati.

»Nimaš velikokrat priložnosti nastopati na olimpijskih igrah. Morda sta ravno prednost Rena v prvi seriji in moja miselnost, kar se zgodi, se zgodi, povzročili, da na sebi nisem imel pritiska,« je dejal o razmišljanju med serijama. »Vedel sem, da mi je uspel zelo dober skok in zna biti še zanimivo. Zlata medalja je nekaj neverjetnega in ko Ren ni skočil toliko, kot bi moral za zmago, sem bil kar malo presenečen, to je res nekaj 'ekstra',« je opisal prve občutke po pristanku Japonca. Medtem ko je stal na odru za zmagovalce in okoli vratu prejel še drugo zlato olimpijsko odličje, se mu je zavrtel film življenja.

»Pravi vrtiljak čustev. Zavrti se ti film vse od majhnih do najstniških let, ko ti mnogi govorijo, da ne boš nikoli nič dosegel. Nato le prideš blizu najboljšim, a pravijo, da ne boš nikoli tako dober kot brat (Peter, op. STA). Potem se stvari začnejo sestavljati ena za drugo. Vesel sem, da se mi je trdo delo poplačalo,« je povedal in dodal, da si z uspehom in vloženim delom želi biti tudi drugim navdih.

»Želim biti navdih, da kadar več let garaš v eni smeri, si pristen, ne lažeš sam sebi in veš, da si vsak dan naredil svoj maksimum, potem se stvari začnejo postavljati na svoje mesto. Sem oseba, ki ji uspehi dajo še več elana in motivacije. Ta medalja mi daje še več zagona za delo naslednje leto. Ta zagon bi rad obdržal naprej in bil pokazatelj tistim, ki niso verjeli vame.« Zahvalil se je tudi vsem, ki so vanj verjeli skozi celotno športno pot. »Toliko ljudi, ki je v ozadju, in toliko stvari, ki se mora 'poklopiti'. Medalja je nagrada za celotno ekipo, ne le zame. Veliko ljudi je garalo in verjelo, še posebej Jani Grilc. Ko nisem bil najboljši, je bil eden tistih, ki je vedno verjel vame in vložil veliko truda. Res živi za ta šport, vlaga veliko in lahko sem le hvaležen za takšne ljudi. Upam, da sem tudi njemu malo povrnil z medaljo.«

V zadnjih mesecih je 26-letnik dosegel veliko uspehov, a je današnji naslov vseeno označil za največji uspeh kariere. »To je vrh vrhov. Kaj je v športu večjega kot OI? Kljukica, ki je še posebej dobra zaradi drugega fantastičnega in lepega skoka. Dobiti zlato medaljo s takšnim skokom je fantazija, uresničijo se vse sanje in to želiš le še podoživljati,« je še dejal slovenski šampion in finalni skok opisal kot enega najboljših v sezoni.