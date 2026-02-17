Zlati olimpijec paraliziran, ima le še štiri mesece življenja

Zlati medalist z iger v Londonu leta 2012, David Smith, je v pretresljivem glasovnem sporočilu razkril, da je v preteklih tednih postal popolnoma paraliziran in da mu zdravniki napovedujejo le še štiri mesece življenja. Sporočilo je s pomočjo tehnologije za glasovno upravljanje narekoval iz bolniške postelje ter tako svojim zvestim navijačem sam sporočil, da se njegov dolgotrajni boj z rakom bliža koncu. 47-letni paraolimpijec je za lokalni časopis Strathspey Herald povedal, da se v svoj dom v Aviemoreju ne bo več vrnil – razen še na lastni pogreb. Že dolgo se bori s tumorjem na hrbtenici, ki se je sčasoma razširil tudi na možgane.

»Ta četrtek so me premestili na paliativo, imam le še nekaj mesecev«

Čeprav David zlomljenim podpornikom sporoča, da je konec neizogiben, obljublja, da bo dal vse od sebe. »Boril se bom do zadnje kapljice upanja v mojem telesu, ampak zavedati se moram, da se bo moj čas prej ali slej iztekel«.

David Smith se je rodil aprila 1978 v Dunfermlineu s prirojeno deformacijo stopala. V otroštvu je prestal številne operacije, pri katerih so mu kosti večkrat polomili in jih nato ponovno namestili v pravilnejše položaje. Z diagnozo raka se je soočil že več kot enkrat. Leta 2010 je prestal operacijo odstranitve tumorja v hrbtenjači, zaradi katere je bil začasno paraliziran. Nato je zaradi novega tumorja moral odpovedati nastopu na igrah Rio 2016, kjer je nameraval tekmovati kot kolesar. Leta 2018 je razkril, da so ga zdravniki opozorili, da bi ga operacija odstranitve tumorja, ki je pritiskal na hrbtenjačo, lahko paralizirala od vratu navzdol.

Le nekaj ur po prejemu te novice se je pogumno udeležil podelitve nagrad Team Scotland Scottish Sports Awards, kjer je prejel priznanje. Posledice takratne operacije so bile na srečo le začasne, v sledečih letih se mu je stanje izboljšalo.

Tumor v glavi je bil v velikosti pomaranče

Avgusta 2025 je začel opažati zamegljen vid, utrujenost in glavobole. Sprva je simptome pripisoval pretiranemu gledanju televizije med okrevanjem po zlomljenem rebru. Šele po prepričevanju sorodnikov je oktobra obiskal zdravnika.

Tam so ga po diagnostiki nemudoma napotili na šesturno operacijo, med katero so mu odstranili tumor velikosti pomaranče. Kmalu zatem je moral prestati še en nujen poseg zaradi nabiranja tekočine v možganih. Zdravniki so potrdili, da je bil največji tumor benigen, vendar je Smith vseeno prejel radioterapijo za zmanjšanje preostalih dveh tvorb, ki so ju odkrili med zdravljenjem največje.

»Vem, da je to težko slišati, še posebej za moje prijatelje in vse, ki ste me podpirali po operaciji možganov. Vse, kar si želim, je, da bi se še enkrat vrnil domov. Nisem si mislil, da se bom naslednjič domov vrnil šele na svoj pogreb.«

Vse je šlo zelo hitro, še pove. V sredo zjutraj se je začel počutiti rahlo slabše kot po navadi, ob 15. uri pa sem bil že popolnoma paraliziran od vratu navzdol.

»Malce noro je, da sem začel teden v fitnesu, potoval na Nizozemsko, kjer sem se sestal s predstavniki podjetja Nike, končal pa ga bom nepremičen v bolniški postelji. Mislim, da je to še težje kot zame za mojo družino in prijatelje, saj sem se v resnici na ta trenutek imel čas pripravljati celo življenje,« je še povedal, skrušen.