  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZGUBLJA BITKO

Zlati olimpijec paraliziran, ima le še štiri mesece življenja

Škotski paraolimpijski prvak v veslanju David Smith je iz bolniške postelje delil srce parajoče sporočilo, v katerem je razkril, da so ga premestili v paliativno oskrbo in da mu je ostalo le še nekaj mesecev življenja.
Davidu Smithu so prejšnji teden odstranili ogromen tumor. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Instagram
Davidu Smithu so prejšnji teden odstranili ogromen tumor. FOTO: Zajem zaslona, omrežje Instagram
G. P.
 17. 2. 2026 | 18:44
 17. 2. 2026 | 18:44
A+A-

Zlati medalist z iger v Londonu leta 2012, David Smith, je v pretresljivem glasovnem sporočilu razkril, da je v preteklih tednih postal popolnoma paraliziran in da mu zdravniki napovedujejo le še štiri mesece življenja. Sporočilo je s pomočjo tehnologije za glasovno upravljanje narekoval iz bolniške postelje ter tako svojim zvestim navijačem sam sporočil, da se njegov dolgotrajni boj z rakom bliža koncu. 47-letni paraolimpijec je za lokalni časopis Strathspey Herald povedal, da se v svoj dom v Aviemoreju ne bo več vrnil – razen še na lastni pogreb. Že dolgo se bori s tumorjem na hrbtenici, ki se je sčasoma razširil tudi na možgane.

»Ta četrtek so me premestili na paliativo, imam le še nekaj mesecev«

Čeprav David zlomljenim podpornikom sporoča, da je konec neizogiben, obljublja, da bo dal vse od sebe. »Boril se bom do zadnje kapljice upanja v mojem telesu, ampak zavedati se moram, da se bo moj čas prej ali slej iztekel«.

David Smith se je rodil aprila 1978 v Dunfermlineu s prirojeno deformacijo stopala. V otroštvu je prestal številne operacije, pri katerih so mu kosti večkrat polomili in jih nato ponovno namestili v pravilnejše položaje. Z diagnozo raka se je soočil že več kot enkrat. Leta 2010 je prestal operacijo odstranitve tumorja v hrbtenjači, zaradi katere je bil začasno paraliziran. Nato je zaradi novega tumorja moral odpovedati nastopu na igrah Rio 2016, kjer je nameraval tekmovati kot kolesar. Leta 2018 je razkril, da so ga zdravniki opozorili, da bi ga operacija odstranitve tumorja, ki je pritiskal na hrbtenjačo, lahko paralizirala od vratu navzdol.

Le nekaj ur po prejemu te novice se je pogumno udeležil podelitve nagrad Team Scotland Scottish Sports Awards, kjer je prejel priznanje. Posledice takratne operacije so bile na srečo le začasne, v sledečih letih se mu je stanje izboljšalo.

Tumor v glavi je bil v velikosti pomaranče

Avgusta 2025 je začel opažati zamegljen vid, utrujenost in glavobole. Sprva je simptome pripisoval pretiranemu gledanju televizije med okrevanjem po zlomljenem rebru. Šele po prepričevanju sorodnikov je oktobra obiskal zdravnika.

Tam so ga po diagnostiki nemudoma napotili na šesturno operacijo, med katero so mu odstranili tumor velikosti pomaranče. Kmalu zatem je moral prestati še en nujen poseg zaradi nabiranja tekočine v možganih. Zdravniki so potrdili, da je bil največji tumor benigen, vendar je Smith vseeno prejel radioterapijo za zmanjšanje preostalih dveh tvorb, ki so ju odkrili med zdravljenjem največje.

»Vem, da je to težko slišati, še posebej za moje prijatelje in vse, ki ste me podpirali po operaciji možganov. Vse, kar si želim, je, da bi se še enkrat vrnil domov. Nisem si mislil, da se bom naslednjič domov vrnil šele na svoj pogreb.«

Vse je šlo zelo hitro, še pove. V sredo zjutraj se je začel počutiti rahlo slabše kot po navadi, ob 15. uri pa sem bil že popolnoma paraliziran od vratu navzdol. 

»Malce noro je, da sem začel teden v fitnesu, potoval na Nizozemsko, kjer sem se sestal s predstavniki podjetja Nike, končal pa ga bom nepremičen v bolniški postelji. Mislim, da je to še težje kot zame za mojo družino in prijatelje, saj sem se v resnici na ta trenutek imel čas pripravljati celo življenje,« je še povedal, skrušen.

Več iz teme

David SmithParaolimpijecolimpijske igre
ZADNJE NOVICE
19:56
Bulvar  |  Domači trači
SKORAJ SO GA ZVLEKLI Z ODRA

Slovenska režiserka na premieri v šoku: desničarski aktivist v glavo dobil pomarančo

»Misli, ki jih govori fašist, so v principu misli, ki jih slišimo vsak dan tudi v slovenski politiki, pa nobenemu ne pade na pamet ...«
17. 2. 2026 | 19:56
19:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ZNANSTVENIKI IZDALI OPOZORILO

Nasa priznala grožnjo, eden od tisočev asteroidov lahko uniči celotno mesto: »Ne vemo, kje so«

Vesoljska agencija je priznala, da Zemlja nima načina, kako bi se branila pred temi ogromnimi vesoljskimi skalami.
17. 2. 2026 | 19:35
19:07
Novice  |  Slovenija
MNOŽIČNA UDELEŽBA

Poglejte, kako so se študenti Višje policijske šole združili v solidarnostni krvodajalski akciji (FOTO)

Več kot 100 študentk in študentov je sodelovalo v akciji Varujemo, darujemo, rešujemo ...
17. 2. 2026 | 19:07
19:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 17. do 23. februarja: Teden mrka, ekstaze, nato preizkušnje

Mrk in Mars prinašata preobrate, nato val sreče in ljubezni. Teden z Luno bo med pretresi in uslišanim hrepenenjem.
17. 2. 2026 | 19:00
18:44
Šport  |  Odmevi
IZGUBLJA BITKO

Zlati olimpijec paraliziran, ima le še štiri mesece življenja

Škotski paraolimpijski prvak v veslanju David Smith je iz bolniške postelje delil srce parajoče sporočilo, v katerem je razkril, da so ga premestili v paliativno oskrbo in da mu je ostalo le še nekaj mesecev življenja.
17. 2. 2026 | 18:44
18:12
Novice  |  Slovenija
VALENTIN BRAJDIČ

Romski svetnik raztresa denar od socialne pomoči? »Zakaj ne bi uživali, tisti, ki imajo« (VIDEO)

Šentjernejski občinski svetnik Valentin Brajdič je z videoposnetkom z zasebne valentinove zabave sprožil burne odzive.
Moni Černe17. 2. 2026 | 18:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki