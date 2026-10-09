Zlati Primož Roglič v zadnjo bitko za rdeče bike

Proslavljanje naslova evropskega prvaka v vožnji na čas, ki si ga je prikolesaril na Možjanci, je bilo za Primoža Rogliča sladko in kratko. Z domačega EP je že odpotoval na svojo zadnjo letošnjo dirko, po Lombardiji, na kateri bo jutri tudi zadnjič nosil dres ekipe Red Bull Bora Hansgrohe.

»Upam, da bom v zaključku dirke še zraven in bom dirkal,« je bil Roglič kratek in jedrnat ob vprašanju, s kakšnimi pričakovanji se podaja na dirko odpadajočega listja, ki bo, kot vse kaže, dobila novega zmagovalca. Na njej je neprekinjena prevlada Tadeja Pogačarja trajala kar pet let, s čimer je šampion s Klanca pri Komendi postal rekorder zadnjega spomenika v sezoni. Petkrat ga je dobil tudi Fausto Coppi, vendar je nizu štirih zmag med letoma 1946 in 1949 peto dodal leta 1954.

5 zaporednih zmag je na dirki po Lombardiji slavil Tadej Pogačar.

Od leta 2021 je Pogi vedno ugnal konkurenco na trasi med Bergamom in Comom, ki se izmenjujeta kot prizorišči štarta in cilja. Zmagovalec iz leta 2020 Jakob Fuglsang je že v tekmovalnem pokoju, vztraja pa še najhitrejši iz leta 2019 Bauke Mollema, ki bo tokrat na štartu, vendar pri 39 letih ne bo meril na zmago, temveč bo pomočnik v močni ekipi Lidl Trek na čelu z osmoljencem EP v Sloveniji Giuliom Cicconejem in Juanom Ayusom.

Evenepoelova priložnost

Poimensko izjemno močna bo na Rogličevi poslovilni dirki tudi ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Največje ambicije ima v njej gotovo sveži evropski prvak na cesti Remco Evenepoel. Belgijski zvezdnik na svetovnem prvenstvu v Montrealu ni unovčil Pogačarjeve odsotnosti in to bo morda edinstvena priložnost, da v Comu, ki tokrat gosti cilj, osvoji svoj drugi karierni spomenik (dvakrat je bil najboljši na Liege–Bastogne–Liege). V zadnjih dveh sezonah je bil Evenepoel na najbolj hribovitem spomeniku s skoraj 5000 višinskimi metri Pogačarjev prvi zasledovalec.

A kot smo videli v Kanadi, to ne pomeni, da bo premočan za preostalo konkurenco. Pogačarjeva bolniška odsotnost je spremenila način dirkanja in v ospredje potisnila nova imena, med drugim tudi njegovega moštvenega kolega pri ekipi UAE Branadona McNultyja. Američan po zmagi v Montrealu že dva tedna nosi mavrično majico in zanimivo bo videti, ali bo v njej prvi adut zasedbe, ki jo bo vodil športni direktor Andrej Hauptman. McNultyjeva najboljša dosedanja uvrstitev je 61. mesto, medtem ko je bil njegov mehiški sotekmovalec Isaac del Toro lani 5.

Omrzelov spomeniški krst

Oči slovenskih navijačev pa bodo kajpak uprte v Jakoba Omrzela (Bahrain Victorious), za katerega bo to pri 20 letih krstni nastop na največjih enodnevnih dirkah, in Rogliča, ki je svojo edino spomeniško zmago slavil v Liegeu leta 2020. Na dirki po Lombardiji se je že izkazal s 3. mestom leta 2023 in 4. mestom leta 2021. Ti dirki sta se končali v Bergamu, njegova najboljša uvrstitev v Comu pa je 7. mesto iz leta 2019.

Po izjemni predstavi na EP lahko upamo na najboljše, a ta čas je gotovo le, da se Kisovčan, ki bo 29. t. m. dopolnil 37 let, po treh sezonah poslavlja od »rdečih bikov«. Pri njih je slavil 13 zmag, leta 2024 je bil najboljši na dirki po Dofineji in Vuelti, lani pa na dirki po Kataloniji. Letos ima dve kronometrski zmagi, na DP v Novem mestu in EP v Šenčurju.

Sicer pa slovenski navijači morda še bolj nestrpno kot razplet dirke, na kateri bo na vrh meril tudi francoski up Paul Seixas (Decathlon), pričakujejo novico o tem, kje bo Roglič nadaljeval kariero. Njegov zadnji prestop iz Jumba Visma k Bori Hansgrohe so oznanili 6. oktobra 2023, dan pred dirko po Lombardiji. Tokrat bo treba, kot kaže, počakati še kakšen dan več.

Primož Roglič je osvojil edino slovensko kolajno na domačem EP. FOTO: Dejan Javornik