Zlati Primož še vedno koleba, naj ostane ali gre

Zadnja tekmovalna preizkušnja v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe se za Primoža Rogliča ni izšla po željah, saj je sobotno dirko po Lombardiji končal na 68. mestu. A je bil lahko zasavski orel toliko bolj zadovoljen, ko si je včeraj dres »rdečih bikov« nadel v dobrodelne namene. Zlati kronometrist z evropskega prvenstva v Šenčurju je med Mariborom in Ptujem odpeljal zlati krog s svojimi navijači in podporniki, ki še vedno ne vedo, kaj njihovega ljubljenca čaka v prihodnosti.

Okoli 500 kolesark in kolesarjev vseh starosti in ravni pripravljenosti se je malo po enajsti uri na pot podalo s Trga Lena Štuklja. Rogličev zlati krog so priredili petič, po »gostovanjih« v Novi Gorici in Novem mestu pa se je vrnil h koreninam, na Štajersko. Vsak udeleženec je za Fundacijo Primoža Rogliča namenil 90 evrov in lahko užival v družbi slovenskega šampiona, ki se je z najbolje pripravljenimi tudi pomeril na vzponu na Koreno.

Primož Roglič se bo upokojil, ker bo tako sam želel, ne ker ne bi bilo povpraševanja po njem.

Ker ni kolesarske dirke brez padca, smo bili tudi tokrat priča dvema ali trem. V enem od njih pa jo je skupil tudi Peter Poles, ki je pred startom vodil program na Trgu Leona Štuklja. Moral bi voditi tudi dobrodelno dražbo Rogličevih predmetov, potem ko je karavana, v kateri sta pedale vrtela tudi Peter Prevc in Jakov Fak, prispela v cilj. Vendar so tudi brez predvidenega voditelja zbrali zajeten znesek, s katerim bodo podprli športne sanje otrok iz socialno ogroženih okolij.

Zlati krog je vsako leto tudi priložnost za druženje novinarjev z Rogličem ob koncu sezone. Običajno se pogovori z njim vrtijo o končanem tekmovalnem letu in načrtih za prihodnjo sezono, tokrat pa so vsi želeli vedeti, kaj Kisovčana, ki bo 29. t. m. dopolnil 37 let, čaka v prihodnje. Po treh sezonah namreč zapušča ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, govorice tako o upokojitvi kot morebitnemu novemu delodajalcu pa že več mesecev polnijo medije na vseh platformah.

Dobro mora premisliti

»Vedno znova me preseneti zlati krog. Kot otrok si nikoli nisem predstavljal, da se bodo ljudje zaradi mene tako zbirali. Izjemno sem vesel vsakega posameznika, ki lahko pride in pomaga,« je Roglič sedmi sili povedal o zlatem krogu.

Kajpak je sledilo vprašanje o morebitni novi ekipi. »Na žalost ni nič novega v zadnjih dneh. Bomo videli, nisem se še odločil. Veliko stvari se je zgodilo ob zaključku sezone, moram premisliti, kam vse skupaj umestiti. Ni težava podpisati novo pogodbo in zamenjati ekipo, pretehtati pa je treba, kaj je težje, nekaj podpisati ali potegniti črto. Veliko stvari se plete po glavi, dobro moram premisliti in sprejeti odločitev,« je Roglič dal vedeti, da bo morda končal kariero.

A upokojil se bo, ker bo tako sam želel, ne ker ne bi bilo povpraševanja po njem. »Imamo več možnosti, Primož je tisti, ki se mora odločiti, kaj želi. Ta čas na trgu ni kolesarja, ki bi mu bil enakovreden. Tiste ekipe, ki še imajo eno prosto mesto, bodo gotovo čakale na njegovo odločitev. Časa pa vseeno ni več veliko. Morda teden ali dva. Prestop terja veliko priprav, tudi novo opremo, na tem bi morali začeti delati pred novembrom. Pustimo Primožu še kakšen teden, da se odklopi in spočije ter se nato odloči,« je o Rogličevih možnostih za nadaljevanje kariere povedal njegov agent Mattia Galli.