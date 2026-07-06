Zlatko Dedić obudil spomine na svojo uspešno kariero: Če bi se takrat vrnil domov, bi prišel kot poraženec

Za športne navdušence na sončni strani Alp so spektakli brez slovenskih zastav kot juha brez soli. Tudi letošnje svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je takšno, čeprav gre za največje v zgodovini. Prav zato so spomini na svetlo preteklost še toliko bolj aktualni in segajo v poletje 2010, ko je bila naša reprezentanca drugič udeleženka mundiala. Nanj se je uvrstila tudi zahvaljujoč epskemu golu Zlatka Dedića v povratni tekmi dodatnih kvalifikacij proti mogočni Rusiji v Ljudskem vrtu. Zdaj je 41-letni Primorec, ki je za Slovenijo zbral 49 tekem in dosegel osem golov, razpet med Koprom in Frankfurtom, kjer imajo Dedićevi stalno prebivališče. Uživa v drugi – poslovni karieri, v kateri pa ne gre čisto brez nogometa. V podkastu VAR je »odprl vrata« svojega novega življenja in obujal spomine.

Svet se trenutno vrti okrog žoge. So vaši spomini na afriško poletje izpred 16 let znova oživeli ali ste bolj osredotočeni na to, kaj se dogaja zdaj, kaj se bo zgodilo, in ne na to, kaj je bilo?

»Vse je zelo povezano, predvsem zaradi otrok, ki tu in tam še pogledata kakšen posnetek iz takratnega obdobja. Je pa letošnji mundial le v ospredju, čeprav ga ne spremljam do zadnje podrobnosti, ker so tekme prepozno. Gledal sem jih toliko, da sem si ustvaril določen vtis.«

Rojeni ste bili v Bihaću v BiH, odraščali ste v Kopru, nogometno zoreli v Italiji, a najboljša nogometna leta ste preživeli v Nemčiji. Čevlje ste obesili na klin v Avstriji. Zanimiva pot, ni kaj.

»Dve leti sem bil star, ko je oče dobil službo v Sloveniji. Vsa družina se je preselila v Slovenijo, v naselje Podgorje pod Slavnikom. Tu sem zrasel in začel igrati nogomet. V Italiji je bilo prelepo, a že prej sem imel neko željo po spremembi. Milivoje Novaković in Mišo Brečko s svojimi zgodbami in tudi splošna medijska pojavnost Nemčije so mi dali občutek, da je to država, ki bi mi ustrezala za nogomet in življenje. Leta 2009 sem prestopil v Bochum po osmih letih v Italiji.«

Italijansko obdobje je bilo zelo pomembno, v Parmo ste odšli kot 16-letni fant, neizkušen in nezrel. Bili pa ste eden od prvih tako mladih slovenskih nogometašev, ki so šli v tujino.

»Mislim, da sem bil celo prvi, ampak pomembneje je, da sem odšel in obstal. Imel sem tudi težko obdobje. V nekem trenutku, ne vem, star sem bil 17, 19 let in imel sem že pripravljene kovčke za vrnitev domov. Vsega sem imel že vrh glave, ampak če bi odšel, bi se vrnil kot poraženec. Spominjam sem, kot da bi bilo včeraj, da sem nato spravil nazaj kovčke. Tisto noč sem zelo trpel, po njej pa sem rekel: 'Zdaj pa še bolj naprej.'«

Zlatko Dedić je kopačke zamenjal za obleke in se podal v podjetništvo. Foto: Marko Feist

Veljali ste za enega od najbolj nadarjenih slovenskih nogometašev, a tudi težavnega fanta. Vsaj tako so o vas govorili v zakulisju. Ali vas niso celo izločili iz reprezentance do 21 let?

»Takrat je bil selektor Branko Zupan. Na eni tekmi me je zamenjal po pol ure. Bil sem mlad in moj ego je bil neizmerno velik. Bil sem pač med najboljšimi mladimi igralci. Vselej sem bil velik delavec in sem vedno dajal vse od sebe na igrišču. Kakorkoli, takrat menjave nisem sprejel najbolje. Ne spomnim se, ali sem si zaslužil, da me je zamenjal, in ne vem natanko, kaj je bilo. Nisem se strinjal s tem, da je zamenjal svojega najboljšega ali najobetavnejšega napadalca. Zaradi tega, ker sem že bil pred vrati članske reprezentance in ker je šlo za zelo pomembno obdobje v karieri. Moj odziv je bil neprimeren, danes ga ne bi ponovil. Ne bi ga priporočil nobenemu mlademu igralcu. Ampak se je zgodil in ga jemljem le kot negativen trenutek.«

A tudi spori so sestavni del odraščanja in niso nujno negativni. Navsezadnje ste bili nagrajeni z vpoklicem v člansko reprezentanco. Legendarni Brane Oblak je očitno videl in vedel več o vas.

»Da, Oblak mi je dal priložnost v klubu, ko sem bil star 16 let, in pozneje tudi v reprezentanci. Verjel je vame. Bil je zadovoljen z mojim delom in trudom, ki sem ga kazal. Ko sem bil že v članskem moštvu, smo tekli na Tinjan. Bil sem prvi na vrhu. Ko sem že tekel nazaj, so drugi šele prihajali na vrh. On je to zelo cenil, me spoštoval in mi je dal priložnost, za kar sem mu zelo hvaležen.«

Bil je prvi strelec gola ob odprtju stadiona v Stožicah. FOTO: Roman Šipić

Nogometno nadarjenost ste podaljšali v poslovno. Kako vam gre?

»Že dolgo tega sem se začel poslovno izobraževati. Pri 27, 28 letih, ko sem razumel, da imam na razpolago veliko kapitala.«

Govoriva o 100.000 evrih ali milijonih?

»O milijonih. V roke sem dobil neko študijo o tem, da ima veliko profesionalnih nogometašev po koncu kariere v zelo kratkem času velike denarne težave. To me je fasciniralo. Spraševal sem se, zakaj se to dogaja. Kako? Kje je razlog? In potem sem se začel hkrati s treningi in kariero izobraževati. Korak za korakom sem odpiral podjetja, oblikoval svoj krog sodelavcev in poslovnih partnerjev, ki sem jih cenil in sem jih dobro poznal. S soprogo Meliso sva razvila podjetje, lepotni salon, ki že deset let uspešno deluje v Kopru. In zelo uspešno ga vodi iz tujine. To je pravo podjetništvo, ko ti ni treba biti vsak dan v podjetju, a vse lahko deluje kot po maslu. A za to se je treba ukvarjati z ljudmi, jih izobraževati in narediti funkcionalen sistem. Ko ga vodijo pravi ljudje in ga razumejo, vse deluje in mi ne vzame 24 ur.«

Gre za posel v nogometu ali na drugem področju?

»Tudi v nogometu, a glavnina je v nepremičninskih poslih.«

16 - let je štel Zlatko Dedić, ko je odšel v Parmo. 49 - tekem je odigral za slovensko reprezentanco in dosegel osem golov. 2009. - leta je po osmih letih zapustil Italijo in odšel v Nemčijo.

Vas trenerski izziv ni premamil?

»Je zanimiv, ampak ti vzame preveč časa. Rad bi tudi živel življenje, bil na razpolago otrokom, družini. Trenerstvo je najbolj nehvaležen poklic. Trener mora biti prvi na terenu in zadnji, ki gre z njega. Ko nastane težava, je prvi, ki »leti«. Odgovarjaš za to. Ne morem reči, da je to nekaj slabega, ker ni. Bolj me zanima vodenje kluba, razvijanje kluba kot podjetja in projektov, ki so povezani s podjetništvom. To bi bilo zanimivo.«

Kar zadeva nogomet, ste sodelovali pri prodaji Benjamina Šeška v Manchester United.

»Tri leta in pol sem sodeloval s Šeškovim zastopnikom Elvisom Bešanovićem in njegovo agencijo. Prijatelja sva že od otroških let, Elvisova mati nama je pripravljala zajtrke. Med nama vlada veliko zaupanje. V tem poslu ga potrebuješ veliko, tako kot sposobnosti. Eno je spremljati igralce, ki jih moraš odkriti, drugo je najti zanje pravi klub, prave ljudi, ki bodo razvijali njegovo kariero, značaj, izvlekli najboljšo možno pogodbo ... Tega ne zmore vsak.«

Kaj je bilo najlažje ali najtežje pri Šešku?

»Je zelo inteligenten fant in zelo učljiv. Če mu daš deset nasvetov, jih bo devet takoj izpolnil. Zato tako hitro napreduje. Ima neverjeten značaj in je zelo delaven. Na takšno raven ne moreš priti, če nisi kompleten in absolutno top. Z njim je bilo lahko delati v vseh pogledih.«

Je bolj priden, kot ste bili vi?

»Predvsem ima veliko več kakovosti. Če bi jih imel jaz, mogoče ne bi toliko tekel. On združuje kakovost, značaj in znanje. Vidim ogromno mladih fantov, zelo pridnih in z ogromno talenta, a trenirajo premalo. Zato tudi sinu in mladim igralcem pravim, da je zdaj čas, ko je najlažje in hkrati najtežje postati profesionalni nogometaš. Gledajo me čudno. Zakaj najlažje? Ker je ogromno fantov, ki ne dajejo 100 odstotkov in jim veliko stvari vzame pozornost. Ne trenirajo dovolj. Zakaj najtežje? S pravim značajem, talentom, kakovostjo in srečo nihče ne bo imel konkurence. Če boš trdo treniral in imel trden značaj, te bo sreča nagradila. Moje vodilo je, da bo uspešen le nekdo, ki bo imel trdno voljo, bo garal in bil obseden z uspehom, čeprav bo imel morda manj talenta. V življenju je tako: če želiš doseči velike stvari, moraš biti obseden z uspehom.«

Benjamin Šeško je zelo inteligenten fant in zelo učljiv.

Ste vi uspešni? In kaj je sploh uspeh?

»Absolutno! Milijoni fantov nikoli ne bodo profesionalci, na tisoče in tisoče jih je, ki ne naredijo preskoka. Jaz sem igral na svetovnem prvenstvu, igral sem v serie A, bundesligi, spoznal ogromno ljudi, se ogromno naučil in se razvil v neverjetno osebnost. Z velikimi ušesi sem poslušal. Zame je uspeh tekmovanje s seboj in ne proti drugim. Z nikomer se ne primerjam, ker nihče ni takšen kot jaz. Če vem, kje je moj cilj, se zavedam svojih odlik, česa sem sposoben in česa ne, če vsak dan delam na sebi in sem boljši Zlatko, kot sem bil včeraj, sem uspešen. To je zame velik uspeh!«