Zmaga za piko na i: najprej morajo premagati Irce, potem bodo Celjani lahko upali

Še piko na i morajo postaviti Celjani in leto 2025 bodo lahko označili za najboljše v zgodovini. Zadnji letošnji tekmec je irski Shelbourne, 34. na lestvici konferenčne lige (KL) z eno točko in brez doseženega gola v 540 minutah. Ali bodo na stadionu Z'dežele (18.45) za pričakovano zmago, vredno dodatnih 800.000 evrov, kolikor jih prinaša uvrstitev med osem najboljših, lahko odprli tudi steklenico šampanjca, ni odvisno le od Celjanov. Glavni cilj, neposredno uvrstitev v osmino finala bodo narekovali razpleti na drugih tekmah.

Teoretično je na voljo še sedem vstopnic za osem najboljših, praktično šest. Neposredno v osmino finala se je že uvrstil vodilni Strasbourg, ukrajinski velikan in drugouvrščeni Šahtar je z 99-odsotnostjo prav tako v družbi francoskega tekmeca. Celje je v podobnem položaju kot slavna Fiorentina, ki je pomladi po hudem boju izločila slovenskega pokalnega prvaka v četrtfinalu tretjega kakovostnega klubskega tekmovanja pod okriljem Evropske nogometne zveze.

Celjani imajo na 12. mestu ob enakem številu točk slabšo razliko v golih (+1:+4). Primerjava z vijoličnimi je lahko dodatno zanimiva tudi iz zornega kota razvoja. Po izgubljenem finalu KL so nogometaši iz Firenc v tej sezoni neslavni rekorderji v serie A, saj so po 15 krogih čvrsto na zadnjem mestu brez zmage. Celjani so nasprotje, prepričljivo so prvi v 1. SNL in le še čudež jim lahko prepreči tretjo šampionsko zvezdico v šestih letih.

Visok poraz proti Rijeki kljub vsemu ni tako nedolžen in bi Celjane lahko drago stal. Nekaj tekmecev ima boljšo razliko v golih, tudi Rečani, ki se lahko zavihtijo pred Celjane, a bodo imeli v zadnjem krogu domala misijo nemogoče, saj morajo v Krakovu premagati Šahtar.

Shelbourne letos slavil na Rujevici

Na kakšen način se bo tradicionalno žilavih tekmecev lotil celjski trener Albert Riera, ni tako enostaven izziv za perfekcionista, kot je 43-letni Majorčan. Odsotnost poškodovanega Žana Karničnika je precej omejila celjsko udarnost in ustvarjalnost, na Rujevici je bil izključen še najbolj trden obrambni steber Artemijus Tutyškinas, zasičenost in utrujenost po dolgi sezoni, igrali bodo že 34. tekmo, sta že načeli igralce.

Med njimi je tudi nepogrešljivi trenerjev rojak Juanjo Nieto. »V Evropi ni lahkih tekem. Vemo, kako pomembna tekma je in v evropskih moramo vselej pokazati še nekaj več. Imamo velik načrt in to je zmaga ter 12 točk. Pomembno je, da bomo mentalno na visoki ravni,« je razmišljal 31-letni Španec.

Albert Riera je tudi v tej evropski sezoni Celjane popeljal iz ligaškega dela konferenčne lige, a želi še več. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

»Šef« Riera je najprej izpostavil: »Neobičajno je, da smo imeli na voljo štiri dni več priprav za tekmo,« je povedal in v svojem slogu analitično razkril, čemu je največ posvečal pozornosti. »Analiza po porazu na Reki je odkrila, da ni pomembna posest žoge. Sezono smo začeli s pokrivanjem ena na ena, zdaj s conskim, ki je boljše. Pomeni, da je pomembno vedenje. Želim le zmagati. Če 12 točk ne bo dovolj za uvrstitev med osem, bomo igrali še dodatni evropski tekmi. Čudovito. Ampak se jima želimo izogniti. Osredotočeni pa smo le na zmago. Moje sporočilo igralcem je, naj držijo ritem igre vseh 90 minut,« je bil jasen celjski vojskovodja.

Strasbourg 5 4 1 0 8:4 13 Šahtar 5 4 0 1 10:5 12 Raków 5 3 2 0 8:2 11 AEK Atene 5 3 1 1 11:5 10 Samsunspor 5 3 1 1 10:4 10 Sparta 5 3 1 1 7:3 10 R. Vallecano 5 3 1 1 10:7 10 Mainz 5 3 1 1 5:3 10 C. Palace 5 3 0 2 9:4 9 AEK Larnaca 5 2 3 0 6:1 9 Fiorentina 5 3 0 2 8:4 9 Celje 5 3 0 2 8:7 9 AZ 5 3 0 2 7:7 9

Toda Španec ima pri sestavljanju taktike in udarne enajsterice še eno težavo, še vedno najboljši strelec KL (5 golov) Franko Kovačević – na vrhu lestvice mu dela družbo še en stari znanec iz 1. SNL, Bošnjak Nardin Mulahusejnović (Noah) – je zadnji gol v KL zabil pred slabima dvema mesecema (23., oktobra), prvenstvenega pa pred poldrugim mesecem (1. november).

Kakorkoli, Celjani se ne smejo ozirati na Shelbournovo nemoč, ki je zelo varljiva. Irci so v poletnih kvalifikacijah za evropsko ligo, na Reki zmagali z 2:1.

Slovensko-irsko bitko bo usmerjala sodniška ekipa z Danske. Glavni sodnik bo Sandi Putros.