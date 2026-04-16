Zmagoslavje najmlajšega šahista

Najmlajši udeleženec kandidatskega turnirja na Cipru Javohir Sindarov si je že krog pred koncem zagotovil neulovljivo prednost pred zasledovalci in potrdil prepričljivo in več kot zasluženo zmago. Z njo si je Uzbekistanec, ki bo decembra dopolnil 21 let, zagotovil dvoboj za naslov svetovnega prvaka proti pol leta mlajšemu Indijcu Gukešu, ki sedi na šahovskem prestolu. Konec leta bomo spremljali obračun z daleč najnižjo povprečno starostjo dveh protagonistov v dolgi zgodovini dvobojev za naslov svetovnega prvaka.

Sindarov se je kljub svojemu debitantskemu nastopu na kandidatskih turnirjih, zaradi česar mu mnogi niso pripisovali veliko možnosti za podvig, predstavil v praktično brezhibni luči. Z odlično pripravljenostjo je tekmece praviloma spravil v pozicije, ki so mu pisane na kožo in v katerih se odlično znajde. Praktično vse priložnosti, ki so se mu ponudile, je učinkovito izkoristil, edina izjemna je bila partija osmega kroga proti Matthiasu Bluebaumu, ko se je namesto matnega napada presenetljivo odločil za prehod v končnico, v kateri se mu je nasprotnik uspel izviti v remi. Sam je medtem kot zelo pomembno izpostavil prvo partijo turnirja proti Rusu Andreju Jesipenku, ko mu je iz slabše pozicije uspel preobrat, zmaga na začetku pa je pomenila velik zagon za nadaljevanje.

Z odliko je opravil tudi obe preizkušnji, v katerih je bil s črnimi figurami pod močnim pritiskom veliko izkušenejših in bolj renomiranih nasprotnikov. Proti Američanu Fabianu Caruani, ki je pred turnirjem vejal za glavnega favorita, se je znašel v težki končnici, v kateri pa je ohranil potrpežljivost in osredotočenost ter osvojil pol točke. Dokončno je prvo mesto potrdil v predzadnjem krogu z remijem proti Anišu Giriju, ki bi ga edini lahko teoretično še ujel na vrhu. Sindarov je imel odgovor na vse poskuse Nizozemca, ki se je v trdnjavski končnici kljub kmetu več naposled moral sprijazniti z remijem in je tako prvi čestital zmagovalcu.

Razplet ženskega turnirja s svojo nepredvidljivostjo in številnimi preobrati na samem vrhu medtem dobiva praktično epske razsežnosti. Kar šest od osmih nastopajočih je bilo pred zadnjim krogom v razponu ene točke, edini igralki, ki sta imeli usodo povsem v svojih rokah, pa sta bili Indijka Vajšali in Kazahstanka Bibisara Asaubajeva. Ob povsem mogočem scenariju delitve prvega mesta bo končna odločitev o izzivalki aktualne svetovne prvakinje Ju Wenjun padla v današnji podaljšani igri s skrajšanim časom za razmišljanje.