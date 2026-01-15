  • Delo d.o.o.
NOGOMET

Znan je naslednik Matjaža Keka: NZS čaka le še na uradno potrditev

Mediji: Cesar tik pred potrditvijo za novega selektorja.
Boštjan Cesar. Foto: Marko Feist FOTO:
Boštjan Cesar. Foto: Marko Feist FOTO:
STA, S. U.
 15. 1. 2026 | 22:35
 15. 1. 2026 | 22:58
2:05
A+A-

Novi slovenski nogometni selektor naj bi po današnjem poročanju več slovenskih medijev postal Boštjan Cesar. Ta naj bi potreboval še potrditev izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije. Ime naslednika Matjaža Keka bo Nogometna zveza Slovenije sicer po pričakovanjih uradno sporočila do konca januarja.

O tem, da naj bi na klop slovenske moške nogometne reprezentance sedel nekdanji reprezentant Cesar, je prva danes poročala Ekipa24, ki se sklicuje na vire blizu NZS. Kot je zapisala, je iskanja selektorja konec, saj se je predsednik NZS Radenko Mijatović odločil, da bo na slovensko klop sedel Cesar.

Podobno poročata tudi portala Sportkluba in Siol, ki oba prav tako navajata Ekipo, pri tem pa prvi dodaja, da je informacijo prav tako potrdil njihov vir. Pri Siolu so zapisali, da je bil seznam selektorskih kandidatov oziroma imen, ki so se v nogometnih krogih pojavljala najpogosteje, dolg, na koncu pa se bo Mijatović očitno odločil za "najbolj naravno" rešitev v obliki Cesarja. Kot je še poročala Ekipa, morajo, preden bo vse skupaj postalo uradno, Cesarja potrditi tudi na izvršnem odboru NZS, toda vse skupaj naj bi bila zgolj formalnost.

Cesar je do leta 2024 v Kekovem strokovnem štabu deloval kot pomočnik, v tej vlogi je bil tudi na zadnjem slovenskem nastopu na velikih tekmovanjih, Euru 2024 v Nemčiji. Potem pa je jeseni tega leta le nekaj dni pred tekmo lige narodov končal sodelovanje z NZS in sprejel ponudbo Maribora za glavnega trenerja. Na tem mestu je nato ostal do konca prejšnje sezone.

Kek je po koncu zadnje reprezentančne akcije, kvalifikacij za svetovno prvenstvo, kjer Slovenija ni bila uspešna, novembra lani sporočil, da ne bo več delal kot selektor izbrane vrste. Predsednik NZS je pozneje napovedal, da bodo njegovega naslednika izbrali do 20. januarja.

Več iz teme

NZSMatjaž KekBoštjan CesarRadenko Mijatovićnogometna reprezentanca
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Logo
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kult hitrega uspeha: zakaj mlade prepričujemo, da so že prepozni

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
