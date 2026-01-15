Znan je naslednik Matjaža Keka: NZS čaka le še na uradno potrditev

Novi slovenski nogometni selektor naj bi po današnjem poročanju več slovenskih medijev postal Boštjan Cesar. Ta naj bi potreboval še potrditev izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije. Ime naslednika Matjaža Keka bo Nogometna zveza Slovenije sicer po pričakovanjih uradno sporočila do konca januarja.

O tem, da naj bi na klop slovenske moške nogometne reprezentance sedel nekdanji reprezentant Cesar, je prva danes poročala Ekipa24, ki se sklicuje na vire blizu NZS. Kot je zapisala, je iskanja selektorja konec, saj se je predsednik NZS Radenko Mijatović odločil, da bo na slovensko klop sedel Cesar.

Podobno poročata tudi portala Sportkluba in Siol, ki oba prav tako navajata Ekipo, pri tem pa prvi dodaja, da je informacijo prav tako potrdil njihov vir. Pri Siolu so zapisali, da je bil seznam selektorskih kandidatov oziroma imen, ki so se v nogometnih krogih pojavljala najpogosteje, dolg, na koncu pa se bo Mijatović očitno odločil za "najbolj naravno" rešitev v obliki Cesarja. Kot je še poročala Ekipa, morajo, preden bo vse skupaj postalo uradno, Cesarja potrditi tudi na izvršnem odboru NZS, toda vse skupaj naj bi bila zgolj formalnost.

Cesar je do leta 2024 v Kekovem strokovnem štabu deloval kot pomočnik, v tej vlogi je bil tudi na zadnjem slovenskem nastopu na velikih tekmovanjih, Euru 2024 v Nemčiji. Potem pa je jeseni tega leta le nekaj dni pred tekmo lige narodov končal sodelovanje z NZS in sprejel ponudbo Maribora za glavnega trenerja. Na tem mestu je nato ostal do konca prejšnje sezone.

Kek je po koncu zadnje reprezentančne akcije, kvalifikacij za svetovno prvenstvo, kjer Slovenija ni bila uspešna, novembra lani sporočil, da ne bo več delal kot selektor izbrane vrste. Predsednik NZS je pozneje napovedal, da bodo njegovega naslednika izbrali do 20. januarja.