Znane prve informacije o stanju Urške Žigart po grozljivem padcu

Slovensko kolesarko Urško Žigart (AG Insurance-Soudal) so morali po grozljivem padcu ob koncu druge etape dirke po Švici odpeljati v bolnišnico, je za spletni portal Wielerflits potrdil tiskovni predstavnik njene ekipe . Njena ekipa je kasneje sporočila, da si je 29-letnica ob padcu zlomila čeljust.

Padec se je zgodil kilometer pred ciljem v Locarnu, ko je na cestni oviri za umirjanje prometa izgubila nadzor nad kolesom, zgrmela prek krmila in negibno obležala na cesti. Zdravniška ekipa ji je takoj nudila pomoč, nato so jo odpeljali v bolnišnico na dodatne preiskave. Te drugih poškodb niso pokazale, spremljajo pa jo tudi zaradi morebitnega pretresa možganov. Po informacijah Vala 202 je bila Žigart pri zavesti in je pred startom druge etape moške dirke govorila tudi s Tadejem Pogačarjem.

Etapo je dobila Italijanka Elisa Longo Borghini, ki je prevzela tudi skupno vodstvo. V petek bo na sporedu tretja etapa v Bad Ragazu.