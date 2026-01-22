Znani nogometni trener odpotoval na razgovor v Savdsko Arabijo in se znašel v nočni mori

Nogometni trener in nekdanji igralec liverpoolskega kluba Everton Adrian Heath je razkril, da se danes počuti predvsem – »srečnega«. Ne zaradi domnevne trenerske ponudbe iz Savdske Arabije, ampak zato, ker je iz vsega sploh prišel živ. Heath pravi, da je vse sprva delovalo verodostojno, zato je novembra 2024 odpotoval v Maroko na srečanje z domnevnim »šejkom«. Na letališču so ga pričakali moški, ga odpeljali v manjše pristaniško mesto in tam zadržali. Kmalu je postalo jasno, da ne gre za razgovor, temveč za ugrabitev in izsiljevanje: »To ni to, kar si mislil, da bo,« naj bi mu dejali, nato pa zahtevali šestmestni znesek in grozili, da bodo škodovali njegovi družini.

Noč je preživel v neznanskem stresu in grožnjah, zjutraj pa so ugrabitelji poklicali njegovo ženo Jane in nanjo pritiskali za nakazilo. Heath ji je moral reči: »Poslušaj me. Potrebujem to, da nakažeš denar.« A Jane ni popustila in je vztrajala, da brez njega tega ne more urediti, kar je pokvarilo načrt ugrabiteljev.

Družina je medtem prek aplikacije za iskanje telefona ugotovila, da je Heathova lokacija še vedno vklopljena. Sin Harrison je pritiskal na posrednika, nato pa prek znanca prišel do FBI. Heath je v ujetništvu poskušal prepričati ugrabitelje, da denarja ne bodo dobili, če ga ne spustijo domov: »Ne boste dobili nič. Edina možnost je, da grem domov in vam ga nakažem.« Po burnem prerekanju so ga nepričakovano odpeljali na letališče v Tangerju. Šele tam je postalo verjetno, da bo dejansko ušel. V ZDA ga je ob vrnitvi pričakal FBI, družini pa so naslednjih 28 dni zagotavljali varovanje.

Heath je o primeru obvestil združenje trenerjev LMA, ki je zaradi dogodka uvedlo nov protokol. Pravi, da sprva ni želel govoriti javno, a se je premislil, ko so mu s FBI sporočili, da se je podobna prevara zgodila še enemu trenerju. Jane pa je dogodek povzela brez olepševanja: »Misliš, da je konec, ampak nikoli ne bo zares izginilo.«