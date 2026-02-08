Znano, kako hudo poškodbo je verjetno utrpela Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si je na današnji olimpijski smukaški tekmi najverjetneje zlomila nogo, je dejal trener ameriške smukaške reprezentance Alex Hödlmoser. Zdravniki po njegovih besedah še opravljajo preiskave. Po današnjem hudem padcu se je Vonn držala za nogo, s proge so jo v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. »Za zdaj imamo malo informacij, vendar gre verjetno za zlom nekje v spodnjem delu noge,« je besede trenerja Hödlmoserja za švicarsko javno televizijo SFR povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Vonn je na današnji smukaški preizkušnji nastopila, čeprav si je pred devetimi dnevi strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. Njen nastop, ki ga je opravila z opornico, je sprožil tako odobravanja kot kritike. Nekateri ljubitelji športa so pozdravili veliko željo, da bi pri 41 letih še enkrat napadala olimpijski naslov, iz zdravniških vrst pa so se zvrstila opozorila o nevarnosti takšnega početja.

Oče in sestra prisotna v ciljnem prostoru

Padec, ki je za okoli pol ure prekinil današnjo tekmo, je šokiral navijače in smučarsko skupnost, še bolj pa njeno družino, saj sta bila njen oče Alan Kildow in sestra Karin Kildow prisotna v ciljnem prostoru. Kaj je po padcu povedala Karin, si lahko preberete v drugem članku. Smukaško nesrečo ameriške zvezdnice je pokomentirala tudi Tina Maze.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: