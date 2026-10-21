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Zormanove sladke skrbi: rokometaši novembra začenjajo kvalifikacije za EP

Selektorju bosta tekmi z BiH in Izraelom dali informacije pred zimskim SP.
Uroš Zorman je razkril seznam igralcev, na katere računa v prihajajočem ciklu. FOTO: Matej Družnik

Uroš Zorman je razkril seznam igralcev, na katere računa v prihajajočem ciklu. FOTO: Matej Družnik

Bo Aljuš Anžič vpisal prvi nastop za člansko reprezentanco? FOTO: RZS

Bo Aljuš Anžič vpisal prvi nastop za člansko reprezentanco? FOTO: RZS

Predsednik RZS Bor Rozman je dal simbolično darilo novemu sponzorju Andreju Lazarju iz podjetja Crossroad. FOTO: Matej Družnik

Predsednik RZS Bor Rozman je dal simbolično darilo novemu sponzorju Andreju Lazarju iz podjetja Crossroad. FOTO: Matej Družnik

Najboljši slovenski strelec Aleks Vlah bo v Kopru domačin. FOTO: Aleksander Golob

Najboljši slovenski strelec Aleks Vlah bo v Kopru domačin. FOTO: Aleksander Golob

Uroš Zorman je razkril seznam igralcev, na katere računa v prihajajočem ciklu. FOTO: Matej Družnik
Bo Aljuš Anžič vpisal prvi nastop za člansko reprezentanco? FOTO: RZS
Predsednik RZS Bor Rozman je dal simbolično darilo novemu sponzorju Andreju Lazarju iz podjetja Crossroad. FOTO: Matej Družnik
Najboljši slovenski strelec Aleks Vlah bo v Kopru domačin. FOTO: Aleksander Golob
Peter Zalokar
 21. 10. 2026 | 11:45
5:31
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Skoraj šest mesecev je minilo, odkar so bili slovenski rokometaši nazadnje skupaj in so se v Kopru veselili zmage proti Črni gori ter uvrstitve na svetovno prvenstvo. To bo januarja v Nemčiji in bo glavno sito za nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. A pred tem reprezentanco Uroša Zormana čakata še dve nalogi v kvalifikacijah za EP 2028, zmagi proti BiH in Izraelu bi bili dobra popotnica za priprave na mundial, na katerem bo Slovenija merila zelo visoko.

Prijetno je bilo vzdušje v prostorih avtohiše v BTC, kjer je predsednik RZS Bor Rozman podpisal sponzorsko pogodbo z novim partnerjem, podjetjem Crossroad, uvoznikom kitajskih avtomobilov Changan. V novem jeklenem konjičku se bo vozil tudi selektor Zorman, ki je zatem predstavil seznam povabljenih igralcev za zadnjo letošnjo akcijo, v kateri bo Slovenija 4. novembra v Kopru gostila BiH, tri dni zatem pa v celjskem Golovcu še Izrael. V kvalifikacijski skupini 5 je še Češka. Na zboru, ki bo za dan mrtvih v Zrečah, ne bo prvega vratarja Klemna Ferlina in stebra obrambe Blaža Blagotinška, ki imata zdravstvene težave, a oba bi utegnila nastopiti na SP.

Zormanov seznam

Vratarji: Jože Baznik, Miljan Vujović, Gal Gaberšek; levi krili: Tilen Kodrin, Staš Jovičić; levi zunanji: Aleks Vlah, Borut Mačkovšek, Jaka Malus, Uroš Miličević, Mitja Janc; srednji zunanji: Domen Makuc, Andraž Makuc, Aljuš Anžič; desni zunanji: Blaž Janc, Nejc Cehte, Timotej Grmšek; desni krili: Domen Novak, Tim Cokan; krožni napadalci: Kristjan Horžen, Matic Suholežnik, Lan Grbič, Lucijan Korošec.

»Hitro se obrne čas, ne zdi se mi, da smo bili nazadnje skupaj pred skoraj pol leta. Spomini so še sveži. Veseli me, da se bomo spet dobili, saj prihajamo iz različnih sistemov. Začenjamo novo zgodbo, raje imam tekme, ki štejejo za točke, kot prijateljske. Všeč mi je tudi, da igramo obe tekmi doma, ker smo zamenjali gostiteljstvo z Izraelci. Nočemo delovati vzvišeno, a jasno je, da smo favoriti v skupini, zanimata nas samo dve zmagi, potem pa mirno zavihamo rokave za SP,« se prihodnjih izzivov veseli Zorman, ki je reprezentanco prevzel leta 2022.

Ekipa je zanimiva zmes izkušenj in mladosti. Borut Mačkovšek, Blaž Janc in Tilen Kodrin imajo več kot 100 nastopov, šest igralcev še ni prišlo do številke 10. Od igralcev, ki so bili letos na EP, manjkajo Nik Henigman, Domen Tajnik, Stefan Žabić in Tarik Mlivić. »Ta seznam je bilo najtežje sestaviti, ker so bolj ali manj vsi igralci zdravi. Imel sem sladke skrbi. Blagotinšek ima težave s peto in praktično vso sezono ne igra v Flensburgu, upam, da ne bo potrebna operacija. Ferlin je že malo v letih in ima težave z zadnjo stegensko mišico, tudi v klubu ga krpamo iz dneva v dan. Glede na 'emšo' mu bo prost teden prišel kar prav,« je pojasnil Zorman, ki je povabil dva igralca brez reprezentančnega nastopa, Lucijana Korošca in 18-letnega Aljuša Anžiča, oba člana Celja Pivovarne Laško.

Anžič? Je naša svetla prihodnost

Ljubitelji rokometa bi zlasti želeli videti na delu Anžiča, ki velja za enega najbolj nadarjenih mladih rokometašev v Evropi. »Na položaju srednjega zunanjega igralca imamo hudo konkurenco in moramo upoštevati vrstni red. Kar nekaj igralcev je moralo čakati, da so zdaj tu. Za vsakega bo prišel čas. Aljuš si vsekakor zasluži priložnost, zato tudi je na seznamu. Ali bo tudi zaigral, bomo videli, bomo ocenili sproti. V klubu in v ligi prvakov kaže odlične predstave. Vemo pa, da sta reprezentanca in klub povsem drugi sferi. Vsekakor je on naša svetla prihodnost, zlati deček, kot pravijo, marsikaj bo slonelo na njem v prihodnosti,« je drugega strelca EHF lige prvakov pohvalil Zorman.

27,6 leta je povprečna starost vabljenih reprezentantov.

Na zbor bo z razlogom prišel dobre volje. Njegov Slovan je vodilni v ligi NLB in je še neporažen v EHF evropski ligi. »Ujeli smo ritem, dvigujemo formo. Do premora imamo še dve domači tekmi (jutri doma z Gorenjem ob 18.30; op. p.). Razen spodrsljaja s Celjem gre vse po načrtu.« Slovenija je imela dobro leto. Čeprav oslabljena, se je januarja izkazala na EP v Skandinaviji, kjer je zasedla 8. mesto, maja se je prek Črne gore uvrstila na SP, poleti so mladinci do 20 let z Anžičem osvojili bronasto kolajno na EP v Romuniji, zatem pa še kadeti do 18 let srebrno v Srbiji.

Zorman že zdaj vabi navijače na tekmi z BiH in Izraelom. »V Kopru smo imeli vedno maksimalno podporo. Res je tekma med tednom, a verjamem, da bo Bonifika polna. Reprezentance že nekaj časa ni bilo na sceni, vabim vse ljubitelje športa, da pridejo podpret Slovenijo. Tudi v Celju pričakujem dobro vzdušje, saj je rokometno mesto.«

Predsednik RZS Bor Rozman je dal simbolično darilo novemu sponzorju Andreju Lazarju iz podjetja Crossroad. FOTO: Matej Družnik
Predsednik RZS Bor Rozman je dal simbolično darilo novemu sponzorju Andreju Lazarju iz podjetja Crossroad. FOTO: Matej Družnik

Najboljši slovenski strelec Aleks Vlah bo v Kopru domačin. FOTO: Aleksander Golob
Najboljši slovenski strelec Aleks Vlah bo v Kopru domačin. FOTO: Aleksander Golob

Bo Aljuš Anžič vpisal prvi nastop za člansko reprezentanco? FOTO: RZS
Bo Aljuš Anžič vpisal prvi nastop za člansko reprezentanco? FOTO: RZS

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