Polovico možnosti je imela slovenska delegacija v Nyonu, da po žrebu začne snovati taktični načrt za vroči balkanski dvoboj, na drugi strani žreba sta bili mikavni nagradi Hrvaška in Srbija. Neugodni Danski, ki je le na evropskem prvenstvu 2024 Slovencem prinesla nekaj zadoščenja, so se uspešno izognili, ples kroglic jim je namenil Wales. Vroči dvoboj na Marakani bi bil mikaven za slovenske navijače, tudi ob morebitni poti v Osijek motiva ne bi manjkalo, hrvaški strokovni komentatorji – »Slovenci so kot čebele, ki veliko brenčijo, a dajo malo medu,« je bil zajedljiv nekdanji igralec Aljoša Vojnović –, so imeli marsikaj pripomniti čez nemočno slovensko zasedbo na igrišču. Kroglice v službenem domovanju Aleksandra Čeferina so imele drugačne načrte in Slovenija bo konec marca najprej v Stožicah (?) gostila Valižane, nato pa na gostovanju v Cardiffu potrjevala napredovanje ali reševala svojo kožo.

215 milijonov evrov je vredna reprezentanca Walesa, slovenska 100 milijonov.

Gareth Bale (ob predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu) je bil tvorec največjih uspehov reprezentance Walesa. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Z Balom v polfinalu EP

Pred žrebom je bilo jasno, da bo tekmec na papirju bolj renomiran in v dvoboju s Slovenijo favorit. »Ko smo se pred zadnjimi tekmami pogovarjali s strokovnim štabom, sem dejal, da si želim Italijo. To ni bilo možno, vseeno je bilo, kdo nam stoji nasproti. Wales je dobra ekipa, ne poznamo je še tako dobro, vsekakor pa bomo imeli vpliv na izid. Tudi nas se bo nekaj vprašalo,« je bil v prvem odzivu še zadržan. S strokovnim štabom bo imel na voljo več kot štiri mesece časa, da podrobno preuči tekmeca, priznal je, da se edine medsebojne tekme leta 2005, ko je pod selektorjemna zelenici preživel vseh 90 minut, ne spomni natančno. Za trenutno razmerje moči zgodovina ni ključna, bolj pomembna je slovenska zgodovina z otoškimi reprezentancami, ki ni spodbudna, a se slika v zadnjih sezonah popravlja. Doslej so proti Angliji, Škotski, Walesu in Severni Irski skupaj odigrali 22 tekem, štirikrat so zmagali, osemkrat remizirali in desetkrat nazaj v garderobo odhajali »na ščitu«. Krivulja se je začela obračati navzgor v kvalifikacijah za euro 2024, ko je dvakrat padla Severna Irska, oktobra jim je v Glasgowu uspela še zgodovinska prva zmaga nad Škotsko. V tem trenutku je Anglija razred zase in tudi ob morebitnem srečanju v kvalifikacijah za EP 2028 bi bilo proti trem levom iluzorno staviti na vse tri točke, priložnost za premierno zmago nad Valižani pa prihaja v pravem trenutku.

Wales ni reprezentanca v vzponu. Zlato obdobje so preživljali sredi prejšnjega desetletja, ko so se na krilih hitronogega zvezdnika Tottenhama in nato madridskega Reala Garetha Bala v polfinale EP 2016, v Katarju so prvič po 64 letih zaigrali na mundialu. Nato je sledilo obdobje slabših rezultatov, prekratki so bili v dodatnih kvalifikacijah za euro in letošnje svetovno prvenstvo, ko so premoč priznali Bosni in Hercegovini. V ligi narodov so se Valižani po sezoni v drugem rangu vrnili med elito in nizali poraze, čeprav niso igrali slabo, z zmago nad Norveško in tremi točkami pa so si priigrali dodatne kvalifikacije za obstanek.

22 tekem (4 Z, 8 N, 12 P) je z otoškimi reprezentancami igrala Slovenija.

Prvo ime reprezentance je Harry Wilson, lani igralec sezone pri Fulhamu, ki je poleti okrepil Leeds in si slačilnico deli z Jako Bijolom, med bolj opaznimi imeni velja izpostaviti še Brennana Johnsona (Everton) in Davida Brooksa (Bournemouth). Po oceni portala Transfermarkt je moštvo Walesa v milijonih evrov vredno približno dvakrat več od slovenskega (215:100).