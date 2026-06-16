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Župan ostaja zvest svojim načelom: meščanom skuša približati mundial

Z loterijo s subvencioniranimi vstopnicami poskuša mundial približati meščanom. Zohran Mamdani je že pred začetkom prvenstva opozarjal na visoke cene vstopnic.
Med drugim je mesto pripravilo brezplačne javne oglede tekem in navijaške cone po vseh petih okrožjih. FOTO: AFP

Med drugim je mesto pripravilo brezplačne javne oglede tekem in navijaške cone po vseh petih okrožjih. FOTO: AFP

Župan je velik ljubitelj nogometa. Navija za londonski Arsenal. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Župan je velik ljubitelj nogometa. Navija za londonski Arsenal. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Mamdani in nekdanji nemški reprezentant Bastian Schweinsteiger s Fifinim pokalom FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Mamdani in nekdanji nemški reprezentant Bastian Schweinsteiger s Fifinim pokalom FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Med drugim je mesto pripravilo brezplačne javne oglede tekem in navijaške cone po vseh petih okrožjih. FOTO: AFP
Župan je velik ljubitelj nogometa. Navija za londonski Arsenal. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
Mamdani in nekdanji nemški reprezentant Bastian Schweinsteiger s Fifinim pokalom FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
A. Ž.
 16. 6. 2026 | 07:00
2:57
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Newyorški župan Zohran ­Mamdani med nogometnim svetovnim prvenstvom ostaja na svoji politično-filozofski liniji, so ugotovili za portal Politico. Največji športni dogodek na svetu poskuša približati navadnim smrtnikom. Namesto da bi se osredotočil na protokolarne dogodke, ostaja pri načelu, da naj imajo od prvenstva korist tudi prebivalci z nižjimi in srednjimi dohodki.

Stadion, na katerem potekajo tekme, tehnično stoji v zvezni državi New Jersey, a je med prvenstvom poimenovan New York New Jersey Stadium. Da si stadion prilašča tudi New York, je razumljivo, ker leži le kakšnih deset kilometrov zahodno od Manhattna. Mamdani je že pred začetkom prvenstva opozarjal na visoke cene vstopnic in kritiziral Fifin sistem dinamičnega določanja cen, zaradi katerega so številne tekme nedosegljive povprečnim navijačem. Njegovo stališče je bilo, da tako pomemben dogodek ne bi smel biti rezerviran zgolj za premožne obiskovalce in korporativne goste.

Kritiziral je Fifin sistem dinamičnega določanja cen.

Skladno s tem je mestna uprava uvedla več pobud za dostopnost. Ena od najodmevnejših je bila loterija za subvencionirane vstopnice, na kateri jih je bilo 1000 vstopnic za izbrane tekme na voljo po 50 dolarjev. Poleg tega je mesto pripravilo brezplačne javne oglede tekem in navijaške cone po vseh petih okrožjih. Namen teh dogodkov je omogočiti prebivalcem, da sodelujejo v nogometni evforiji, ne da bi morali za to kupiti drage vstopnice. Posebno pozornost je vzbudila prodaja omejene serije nogometnih dresov. Dresi, oblikovani v sodelovanju z lokalnimi ustvarjalci in proizvajalci, so namenoma cenovno dostopni. Prodajajo jih za približno tretjino cene uradnih Fifinih dresov, kar je povzročilo izjemno zanimanje prebivalcev. So simbol Mamdanijevega pristopa k organizaciji prvenstva – poudarek je na dostopnosti, lokalni identiteti in vključevanju skupnosti.

Mamdani in nekdanji nemški reprezentant Bastian Schweinsteiger s Fifinim pokalom FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
Mamdani in nekdanji nemški reprezentant Bastian Schweinsteiger s Fifinim pokalom FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Mamdani je velik ljubitelj nogometa. Navija za londonski Arsenal. Njegova javna podoba navijača ni novost; že pred županskim mandatom je sodeloval pri nogometnih dogodkih in pogosto govoril o pomenu športa za povezovanje mestnih skupnosti. Med prvenstvom se predstavlja kot nekdo, ki razume navijaško kulturo in potrebe običajnih prebivalcev. Čeprav je Mamdani javno zagovarjal dostopnost tekem na prvenstvu, so se pojavile kritike, ker je kot predstavnik mesta gostitelja dobil brezplačne vstopnice za tekme. Mamdanijeva ekipa je odgovorila, da gre za del županovih uradnih dolžnosti ter običajno prakso pri organizaciji velikih mednarodnih dogodkov.

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