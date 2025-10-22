Zvezdo UFC brutalno pretepli na ulicah – razlog tako bizaren, da vas bo šokiral (VIDEO)

Ko vprašate tujce v Sloveniji, kaj jim je tam najbolj všeč, skoraj vsi med prvih pet razlogov navedejo – varnost. In to upravičeno. Slovenska mesta so namreč varnejša od mnogih po svetu.

UFC borec Arnold Allen se je v videu na družbenih mrežah pojavil z obrazom polnim modric. Allen spada med najboljše borce peresne kategorije in vsekakor ve, kako se braniti – a tokrat se ni mogel ubraniti brutalnemu uličnemu napadu.

Med predstavitvijo prihajajočega dogodka UFC 321 v Abu Dhabiju na svojem YouTube kanalu je Allen razkril, kaj se mu je dejansko zgodilo. Na ulicah Montreala ga je napadla skupina moških – ker ni govoril francosko.

»To ni od treninga ali sparinga,« je pojasnil Allen. »Sem v Montrealu, treniram, a sem končal s temi modricami, ker so me pretepli na ulici. Skupina moških me je napadla in pretepala, ker nisem govoril francosko. Sem Britanec, ne znam jezika – a ne skrbite, modrice bodo izginile.«

Trend v Kanadi

Dogodek izpostavlja skrb vzbujajoč trend v Kanadi, kjer se je število zločinov iz sovraštva po uradnih podatkih več kot podvojilo med letoma 2019 in 2024. Velik delež teh napadov je povezan z etnično pripadnostjo, raso ali kulturno identiteto, vse pogostejši pa so incidenti, ki jih sprožijo jezikovne razlike – kot v Allenovem primeru.

Arnold Allen velja za enega najboljših UFC borcev z 20 zmagami in le 3 porazi. V svojem zadnjem dvoboju je premočno premagal Gigo Chikadzeja in tako prekinil negativni niz po porazih proti Maxu Hollowayu in Movsarju Evloevu, poroča Slobodna Dalmacija.