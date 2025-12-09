Adam Gnezda Čerin: Težko je iti od doma, a nogomet je naše življenje

Prek Domžal, Nemčije in Reke, kjer si je dokončno ustvaril ime v evropskem nogometu, je Adama Gnezdo Čerina pot pripeljala do Grčije in slovenske reprezentance. Danes nepogrešljivi motor igre na sredini zelenice v izbrani vrsti je premagal številne ovire, v podkastu Junaki športa se je z njim pogovarjal Matic Mlakar Turk iz NK Škofja Loka. Beseda je tekla o izzivih nogometnega odraščanja in lepih spominih, ki se jih je v karieri 26-letnika nabralo že veliko.

Euro 2024 je navdih za naprej

»Včasih nam je kar nekoliko samo po sebi umevno, da smo na točki, na kateri smo zdaj, a ko se malo vrneš v realnost in ozreš nazaj, ugotoviš, da je bilo vloženega veliko truda. Zahvaliti se je treba vsem trenerjem, ki so bili na naši poti doslej, tudi staršem in prijateljem, ki nas vsakodnevno podpirajo. To je kombinacija, ki jo vsak otrok potrebuje za uspeh, predvsem pa veselje do tega, kar počne,« je recept za uspešno športno pot na najvišji ravni razgrnil Gnezda Čerin. Pri 26-ih letih je 180 centimetrov visoki nogometaš na vrhuncu moči, prek igranja v tujini in tudi v reprezentančnem dresu si je nabral bogate izkušnje. Matica je zanimalo, kateri spomini na kariero so zanj najlepši. »Hitro se spomnim evropskega prvenstva, ki je bilo nepozabna izkušnja, tudi navdih za nadaljnje delo. Za vedno bo ostalo z nami, res se nam je vtisnilo v spomin. V teh dobrih 14 dnevih se je za nas združil ves narod, mi smo jim to poskušali vrniti na igrišču. Zagotovo bi te občutke še želel kdaj ponoviti,« je nad lansko izkušnjo v Nemčiji še vedno navdušen zvezni igralec.

Adam Gnezda Čerin je odličen vzornik za Matica in novi rod fantov in deklet, ki odrašča z idoli FOTO: Luka Maček

Zelo zgodaj se je podal v tujino, kar je za vsakega nogometaša velik izziv. »Težko je že, ko greš prvič od doma, jaz sem šel v Domžale, ki je oddaljen le dobro uro vožnje iz moje Idrije. Takrat spoznaš, da te čaka veliko izzivov v življenju, stopiš iz cone udobja, a to je potrebno tako za mlade nogometaše kot za vsakega mladega fanta ali dekle v življenju,« na hitro odraščanje športnikov opozarja Adam. Na poti do uspeha športnike čakajo številne ovire, Matica je zanimalo tudi, kako lahko Adam z nasvetom pomaga mlajšim, ki gredo po njegovih stopinjah in kdaj mu je bilo najtežje. »Zagotovo so najtežje poškodbe, jaz sem imel glede tega kar srečo. Zame je bilo težko obdobje v Nemčiji (pri Nürnbergu, op.p.), ko nisem dobil prave priložnosti, takrat tudi zunaj igrišča nisi sproščen in vesel. Nogomet je naše življenje, če delujejo stvari na igrišču, so tudi druge stvari lažje. Ponosen sem nase, da sem prestal to obdobje in da mi je nato steklo, kot sem si želel,« se težkega obdobja v bundesligi spominja Idrijčan.

Tekma z Anglijo nepozabna

Ob tem vsem mladim športnikom Adam polaga na srce, naj si ne postavljajo omejitev in sanjajo o velikih stvareh. »Jaz sem vedno sanjal, da bom igral na svetovnem prvenstvu, v ligi prvakov in Barceloni. Prav je, da imaš najvišje cilje, zakaj pa ne bi igral za Barcelono? Treba je verjeti v to, da boš enkrat najboljši, zagotovo pa je dobro tudi ostati realen in čustva včasih postaviti na stran,« pojasnjuje Gnezda Čerin, ki je kot otrok občudoval veščine Lionela Messija in Andresa Inieste, zvezdnika katalonskega kluba v minulem desetletju. Ko se je pogovor bližal koncu, je Matica zanimalo še, katera tekma je slovenskemu reprezentantu najbolj ostala v spominu. »Nepozabna je bila tekma s Kazahstanom, pred domačimi navijači smo se uvrstili na evropsko prvenstvo. Tam pa predvsem tekma z Anglijo, kjer so me izbrali za najboljšega igralca tekme. Prinesla nam je zgodovinski preboj v osmino finala,« se je v mislih še enkrat v Nemčijo vrnil slovenski nogometaš.

Z delovnim pristopom, vztrajnostjo in potrpljenjem, ki sta mu prinesla preboj med elito, je Adam Gnezda Čerin odličen vzornik za Matica in novi rod fantov in deklet, ki odrašča z nogometnimi idoli.