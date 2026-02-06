Alberto Tomba in Jure Košir v boju s 25 stopinjami pod ničlo

Ko povežemo Italijo s športom, je paleta panog povsem jasno vidna: po priljubljenosti med prebivalstvom si sledijo nogomet, kolesarstvo, formula 1, motociklizem, tudi košarka, odbojka, atletika, plavanje. Na severu države so seveda doma tudi zimske športne panoge, en akter na snegu pa je dejansko obnorel rojake od Trbiža ali Torina do Rima, Barija, Neaplja in Sicilije – Alberto Tomba. Smučanje je pripeljal v sleherni italijanski dom in zato ni presenetljivo, da je osebni prijatelj našega Jureta Koširja zdaj tudi viden promotor zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026 ter da bo danes skupaj s Federico Brignone prižgal olimpijski ogenj. Toda Tomba, danes 59-letnik, izvirno doma iz Bologne, je italijanski vsakdan zasukal in s svojimi zmagami ter še bolj zabavljaškim pristopom, povsem drugačnim od resnobnih obrazov zimskih junakov iz gorskih vasic v Dolomitih. Smučarski šport približal tudi tistim rojakom, ki so za sneg bolj kot ne dotlej slišali le v pravljicah ali pa pripovedovanjih kakšnega soseda ali prijatelja, potem ko se je ta vrnil v Rim s kratkega zimskega dopusta v Livignu, Val Gardeni ali pa tistega najbolj mondenega kraja – Cortine d'Ampezzo.

Alberto v Tininih zvezkih Med številnimi občudovalci lika Alberta Tombe je tudi naša najuspešnejša smučarka Tina Maze. Pred dnevi je na facebooku zapisala, da si je v šolskih zvezkih lepila njegove fotografije. Zdaj pa je dočakala dan, ko je bila skupaj z njim na eni od promocijskih prireditev pred začetkom ZOI 2026.

Ta je pred natanko 70 leti prvič gostila zimske olimpijske igre, zdaj jih ima skupaj z lombardijsko prestolnico Milanom. Italija se je kot ena vodilnih športnih velesil resno pripravila na promocijo dogodka in k njej privabila številne znane obraze iz sveta športa, med katerimi pa izstopa prav Tomba. Pa ne le zavoljo njegovih treh zlatih olimpijskih kolajn, dveh naslovov svetovnega prvaka ter skupno 50 zmag na tekmah svetovnega pokala. Predvsem slovi po svojem sproščenem slogu, prav po italijansko zelo komunikativnem, preizkušal se je v igralskih vodah, njegovi reklamni spoti za globalno najbolj znanega proizvajalca testenin so še danes mnogim v spominu vsaj tako kot zlate kolajne in kristalni globusi.

Prijatelja v senci avstrijskega zmagovalca

Na belih strminah je kraljeval v devetdesetih prejšnjega stoletja, ko je slovenska navijaška srca osvajal Jure Košir. Mojstrančan je s svojim velikim tekmecem skoval izjemno prijateljstvo in ohranja ga še danes. »Zdaj se resda nekaj časa nisva videla, sva pa ravno govorila po telefonu pred dvema dnevoma, ko sva ga poklicala skupaj s Tino Maze,« nam je včeraj pripovedoval Košir. Ujeli smo ga ravno med pripravljanjem prtljage pred današnjim odhodom na prizorišče iger v Cortino, kjer bo tako kot omenjena naša najuspešnejša smučarka doslej opravljal vlogo strokovnega TV komentatorja. Seveda pa mu omemba prijatelja iz Italije privablja številne spomine, tudi olimpijske. »Tako sva pred slalomom v Lillehammerju '94 izbrala prvi dve startni številki, Avstrijci, ki so bolj temeljito preštudirali razmere, pa tiste bolj pri koncu naše skupine. Zadeli so v polno,« se je spomnil slalomske zmage Thomasa Stangassingerja.

50 zmag je na tekmah svetovnega pokala zbral Alberto Tomba.

Tomba je bil takrat 2., Košir pa 3. »Sicer pa sva se z Albertom veliko družila in na teh olimpijskih igrah tudi skupaj pred tekmo v posebnem prostoru grela smučarske čevlje, saj je bilo zunaj takrat 25 stopinj pod ničlo.« Tako bo naš upokojeni smučarski reprezentant prav vesel, če bo v prihodnjih dneh na prizorišču iger srečal prijatelja, zdaj promotorja vsega dogajanja. Smejala se bosta kot vedno in nazdravila druženju še na dolga leta ...

Alberto Tomba je ponosen, ker so se olimpijske igre vrnile v njegovo domovino. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters