Alexander Ospelt, novi predsednik Mednarodne smučarske zveze (FIS): »Še posebno sem ponosen na Petro in Petra«

LJUBLJANA • Dogajanje na 57. kongresu Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS), ki je dobila novo vodstvo, je močno odmevalo. Za prvega moža so v Beogradu izvolili Alexandra Ospelta, 58-letnega pravnika iz Liechtensteina, ki je za en samcat glas (65:64) premagal dosedanjega predsednika, razvpitega britansko-švedskega poslovneža Johana Eliascha. Iz slovenskega zornega kota je zanimiv predvsem dvoboj za gostitelja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, za katero se ob Oberstdorfu poteguje tudi Planica.

Glasovanje bi moralo biti v sredo popoldne, izide pa naj bi – tako je bilo predvideno – razglasili ob 18.30. A navzoči v beograjskem Sava Centru in številni pred računalniškimi zasloni so zaman čakali na zmagovalca v dvoboju za nordijsko SP 2031. Potrdili so zgolj Bardonecchio kot prirediteljico svetovnega prvenstva v parasmučanju leta 2029 in Vikersund kot gostitelja svetovnega prvenstva v smučarskih poletih leta 2030, kar pa je bilo tako ali tako le formalnost. Ob tem so odgovorni preložili izbiro prireditelja nordijskega SP 2031, češ da želijo pred dokončno odločitvijo podrobneje proučiti kandidaturi Oberstdorfa in Planice.

Za novega člana predsedstva FIS so izvolili tudi Tomaža Kunstlja, predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS, ki je na glasovanju prejel 73 glasov. »Izvolitev v predsedstvo FIS razumem kot priznanje delu celotne slovenske smučarske družine – športnikov, trenerjev, klubov, prirediteljev in vseh, ki soustvarjajo uspešne zgodbe slovenskega smučanja. Hkrati je to odgovornost, da aktivno sodelujemo pri oblikovanju prihodnosti smučarskih športov in prispevamo k njihovemu dolgoročnemu razvoju,« je po izvolitvi izjavil Kunstelj.

Kandidatura v skladu s pravili

To je v obeh taborih sprožilo precejšnje začudenje, zlasti v nemškem pa tudi veliko ogorčenje. »Naša kandidatura je bila pripravljena in oddana v skladu z vsemi zahtevami in pravili FIS, temelji pa na bogatih organizacijskih izkušnjah, ki jih je Slovenija pridobila z izvedbo nordijskega SP leta 2023 in mladinskega SP v smučarskih skokih, tekih in nordijski kombinaciji leto pozneje v Planici. Predstavitev pred predsedstvom FIS je izpostavila športno tradicijo Planice, vrhunsko infrastrukturo, trajnostni razvoj dogodka, močno podporo države in lokalnega okolja ter izkušeno organizacijsko ekipo,« je sporočil Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

Kot je pristavil Luka Steiner, predsednik SZS, so od priprave kandidacijske dokumentacije do predstavitve naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da so članom predsedstva FIS predstavili najboljšo možno podobo Slovenije, Planice in nordijskega športa. »Še posebej sem ponosen na Petro Majdič in Petra Prevca, ki sta s svojo iskrenostjo, športno veličino in osebnimi zgodbami izjemno predstavila vrednote, ki jih predstavlja Planica,« je poudaril Steiner in dodal, da spoštujejo odločitev članov predsedstva, po kateri bodo o prireditelju nordijskega SP 2031 odločali na naslednji seji.

V nemški odpravi so bili bistveno bolj kritični do sredine farse, kakor so jo sami poimenovali. »Pod novim predsednikom je treba čim prej vzpostaviti pregleden postopek, ki bo pošten do obeh kandidatov in bo predvsem služil interesom nordijskega smučanja,« je zahteval Stefan Schwarzbach, član vodstva Nemške smučarske zveze (DSV), pri kateri – tako kot predstavniki Oberstdorfa – pričakujejo hitro odločitev glede prireditelja nordijskega SP 2031.